Бизнес-этика в Европе

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Советы международного эксперта Сергея Франка.
Особенности ведения бизнеса в западноевропейских странах, этика деловых отношений, "тонкости души" европейских бизнес-партнеров и многое другое - в советах международного эксперта Сергея Франка.
Тысячи российских студентов уезжают на учебу за рубеж. Вместе с теорией они получают бесценный практический опыт. А где его можно потом применить? Сергей Франк говорит по делу.
Русский медведь в гостях у англичанина. Все о снобизме британцев и нюансах делового общения. Британский бизнесмен любит смеяться, но не хохотать. Сергей Франк говорит по делу.
Правильно оформленное резюме - это ключ к успеху. Но и оно может остаться без ответа. Почему даже идеальный кандидат может "завалить" собеседование. Сергей Франк говорит по делу.
Аппетиты работодателей растут. Какие требования они предъявляют к молодым сотрудникам? Разбираем объявления от корки до корки вместе с экспертом в сфере международного бизнеса. Сергей Франк говорит по делу.
Не каждый контакт - это связь. Как зацепить VIP? Зачем студенту нужна визитка? Контакты помогут сделать первые шаги в профессии. Сергей Франк говорит по делу.
Как выбрать место для практики? Что важнее, имя компании или позиция. Из практиканта - в сотрудника. Полезный практикум. Сергей Франк говорит по делу.
Сколько раз практикант должен заваривать кофе? О чем не стоит говорить во время практики? Три главных правила для "новичков" в компании. А также - роковые оговорки. Сергей Франк говорит по делу.
Франция - ближайший сосед Германии, а похожи ли немецкие и французские бизнесмены? Нужно ли знать французский язык, чтобы успешно договариваться с французами? И чем Россия может заинтересовать коммерсанта из Парижа?
Голландия как перевалочный пункт для международного бизнеса. Время обеда, пойдем по-голландски! Не ждите французской романтики. Голландцы хотят делать бизнес. Сергей Франк говорит по делу.
Семья и карьера. Успешным бизнес-леди дается все, но не сразу и не так легко. Через 20 лет в руководстве европейских компаний будет 20 процентов женщин. Сергей Франк говорит по делу.
Кому и зачем нужны инновации? Какая от них польза начинающему специалисту? Каждая инновация - это новая идея, но не каждая идея становится инновацией. Творчество или рутина: проверьте, какая компания вам подходит.
Немцы не любят торговаться. Базар - не их менталитет. Распознать "ловушки" в переговорах нелегко, но можно. Вопросы - эффективный инструмент. Международный эксперт Сергей Франк говорит по делу.
Выступление перед немецкой аудиторией… "Поцелуй" - это ваш ключ к успеху. Не забывайте о краткости. Ошибка русских менеджеров - слишком много, слишком скучно. Международный эксперт Сергей Франк говорит по делу.
Немцы ценят пунктуальность и надежность. Важно думать в процессах. Немецкий босс страшен в гневе. У немцев много преимуществ, но сочувствие - не их сильная сторона. Международный эксперт Сергей Франк говорит по делу.
Билет к успеху - не болтать! Сплетни - табу в немецком офисе. Важно задавать вопросы по существу. А вот служебные романы в немецких компаниях не любят. Международный эксперт Сергей Франк говорит по делу.
Как пройти собеседование в немецкой компании? О чем говорить с европейским партнером? Как подружиться с новыми коллегами? Мультимедийный проект Deutsche Welle совместно с экспертом Сергеем Франком представляет.
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