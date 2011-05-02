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Бизнес-этика в Европе

Советы международного эксперта Сергея Франка.

Особенности ведения бизнеса в западноевропейских странах, этика деловых отношений, "тонкости души" европейских бизнес-партнеров и многое другое - в советах международного эксперта Сергея Франка.

Symbolbild Rotes Männchen mit Koffer AKS - Fotolia.com

Когда пора паковать чемоданы 02.05.2011

Тысячи российских студентов уезжают на учебу за рубеж. Вместе с теорией они получают бесценный практический опыт. А где его можно потом применить? Сергей Франк говорит по делу.
Symbolbild zu Reise, Ausland, Auslandsstudium Bild: Fotolia/robodread Fotolia #27973652 Eingestellt am 25.02.2011

Бизнес-путеводитель по Великобритании 11.04.2011

Русский медведь в гостях у англичанина. Все о снобизме британцев и нюансах делового общения. Британский бизнесмен любит смеяться, но не хохотать. Сергей Франк говорит по делу.
Die Beine von Eckhard Cordes, Vorstandsvorsitzender von Haniel ,am Montag (27.04.2009) in der Firmenzentrale in Duisburg unter dem Tisch. Cordes gab die Geschäftszahlen für das Jahr 2008 bekannt und einen Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr für den Mischkonzern. Foto: Roland Weihrauch dpa/lnw +++(c) dpa - Report+++

Устраиваемся на работу под руководством эксперта 14.03.2011

Правильно оформленное резюме - это ключ к успеху. Но и оно может остаться без ответа. Почему даже идеальный кандидат может "завалить" собеседование. Сергей Франк говорит по делу.
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Вакансия - устами эксперта 04.03.2011

Аппетиты работодателей растут. Какие требования они предъявляют к молодым сотрудникам? Разбираем объявления от корки до корки вместе с экспертом в сфере международного бизнеса. Сергей Франк говорит по делу.
Auf dem Display eines Mobiltelefons vom Typ Iphone sind die Symbole für Stern Online, Kontakte und Uhr dargestellt, aufgenommen am 26.01.2011 in Dresden. Foto: Arno Burgi pixel Schlagworte Mobilphone , Apps , .Computer , Smartphone , .Telekommunikation , Handy , Mobiltelefon , .Kommunikation , Apple , Iphone , .Medien , App , Touchscreen

Первые шаги в профессии: контакты решают многое 28.02.2011

Не каждый контакт - это связь. Как зацепить VIP? Зачем студенту нужна визитка? Контакты помогут сделать первые шаги в профессии. Сергей Франк говорит по делу.
Beautiful young woman, girl, assistent, worker, iPad, computer, office. (CTK Photo/Rene Fluger) MODEL RELEASED, MR

Практикантское место 01.01.2011

Как выбрать место для практики? Что важнее, имя компании или позиция. Из практиканта - в сотрудника. Полезный практикум. Сергей Франк говорит по делу.
Eine Tiefkühlpizza liegt am Montag (13.07.2009) in Köln gebacken auf dem Tisch (Illustration). Bei manchen Pizzasorten ist der Käse kein Käse - ohne dass es die Verbraucher merken, wird ihnen mittlerweile immer häufiger falscher Käse untergejubelt. Zahlreiche Pizzen und Brötchen werden mit Käse-Imitat überbacken, in den Kühlregalen der Supermärkte versteckt sich käseähnlicher «Pizza- Mix» neben echtem Edamer und Gouda. Die Bundesregierung arbeitet nunmehr an Vorschlägen für strengere Regeln für sogenannte Lebensmittel-Imitate. Foto: Oliver Berg dpa/lnw (zu dpa 0532) +++(c) dpa - Report+++

Практикант-детектив 01.01.2011

Сколько раз практикант должен заваривать кофе? О чем не стоит говорить во время практики? Три главных правила для "новичков" в компании. А также - роковые оговорки. Сергей Франк говорит по делу.
Symbolbild Einkaufsbummel, shopping, Paris

Бизнес по-французски 01.01.2011

Франция - ближайший сосед Германии, а похожи ли немецкие и французские бизнесмены? Нужно ли знать французский язык, чтобы успешно договариваться с французами? И чем Россия может заинтересовать коммерсанта из Парижа?
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Бизнес-путеводитель по Нидерландам 01.01.2011

Голландия как перевалочный пункт для международного бизнеса. Время обеда, пойдем по-голландски! Не ждите французской романтики. Голландцы хотят делать бизнес. Сергей Франк говорит по делу.
Die Beine und Schuhe einer jungen Frau in einem Kleid liegen im grünen Gras. Undatierte Aufnahme. Model released.

Перед кем мужчина готов снять шляпу 01.01.2011

Семья и карьера. Успешным бизнес-леди дается все, но не сразу и не так легко. Через 20 лет в руководстве европейских компаний будет 20 процентов женщин. Сергей Франк говорит по делу.
Groß Schauen (Brandenburg): Ein Inkakakadupärchen vom Tierparadies Rübesam im brandenburgischen Groß Schauen nahe Storkow sitzt am Dienstag (10.02.2004) auf einem Ast in der Voliere und scheint ein interessantes Zwiegespürch zu führen. Der Vogelliebhaber Gerhard Rübesam züchtet seit 35 Jahren Papageien. 40 verschiedene Papageienarten leben in den weitläufigen Volieren des 50-Jährigen. Mit seinen Zuchterfolgen ist Rübesam weit über die Landesgrenzen von Deutschland hinaus bekannt. Die Jungtiere werden überwiegend von Hand aufgezogen, damit sich die Tiere an den Menschen gewöhnen. Die majestätischen Vögel werden vorwiegend an private Tierliebhaber und an Tierparks und Zoos verkauft.

Инновации: кто-кого-кому-зачем 21.06.2010

Кому и зачем нужны инновации? Какая от них польза начинающему специалисту? Каждая инновация - это новая идея, но не каждая идея становится инновацией. Творчество или рутина: проверьте, какая компания вам подходит.
Stühle stehen um einen Tisch im Konferenzzimmer eines Unternehmens in Frankfurt am Main am 06.08.2008. Auf dem Tisch steht Zubehör zum Abhalten einer Videokonferenz oder einer Telefonkonferenz. Foto: Wolfram Steinberg +++(c) dpa - Report+++ pixel

Переговоры: как не "наступить на ногу" партнеру 07.06.2010

Немцы не любят торговаться. Базар - не их менталитет. Распознать "ловушки" в переговорах нелегко, но можно. Вопросы - эффективный инструмент. Международный эксперт Сергей Франк говорит по делу.
Tomaten verschiedenster Sorten, aufgenommen am 10.08.2009 in einer Kleingartenanlage in Egeln (Salzlandkreis). Tomaten sind sehr gesund, haben einen hohen Vitamin-C-Gehalt und sollen auch das Risiko von Herz-Kreislauf-Krankheiten senken. Foto: Jens Wolf +++(c) dpa - Report+++

Не играйте Гамлета во время презентации! 31.05.2010

Выступление перед немецкой аудиторией… "Поцелуй" - это ваш ключ к успеху. Не забывайте о краткости. Ошибка русских менеджеров - слишком много, слишком скучно. Международный эксперт Сергей Франк говорит по делу.
Major Sumner, an Australian Aborigine in traditional dress captured during a cleansing ritual at the University of Edinburgh, to mark the return of human remains to his homeland in Edinburgh, United Kingdom, 08 July 2008. An Aboriginal 'smoking ceremony' will today mark a decade-long campaign for the return of human remains from a Scottish collection. Four members of the Ngarrindjeri people from Australia will burn eucalyptus leaves in front of the McEwan Hall at Edinburgh University. Photo: David Cheskin/PA wire +++(c) dpa - Report+++

Шеф - иностранец, или Как найти общий язык 21.05.2010

Немцы ценят пунктуальность и надежность. Важно думать в процессах. Немецкий босс страшен в гневе. У немцев много преимуществ, но сочувствие - не их сильная сторона. Международный эксперт Сергей Франк говорит по делу.
Остаться в живых, или Первые сто дней в немецкой фирме

"Остаться в живых", или Первые сто дней в немецкой фирме 17.05.2010

Билет к успеху - не болтать! Сплетни - табу в немецком офисе. Важно задавать вопросы по существу. А вот служебные романы в немецких компаниях не любят. Международный эксперт Сергей Франк говорит по делу.
***Darf nur nach Absprache mit Marina Borisowa verwendet werden*** Artikelbild International Business

Стартовал спецпроект Deutsche Welle "Даешь успех в Европе!" 11.05.2010

Как пройти собеседование в немецкой компании? О чем говорить с европейским партнером? Как подружиться с новыми коллегами? Мультимедийный проект Deutsche Welle совместно с экспертом Сергеем Франком представляет.
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