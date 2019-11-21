 Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 29.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО

Производители и продавцы электроники направили президенту письмо, в котором объясняют, почему вреден закон об установке российских программ на гаджеты, продаваемые в России.

Продавцы смартфонов в России пишут президенту Путину

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят, в том числе Apple, Dell, IBM, HP, Google, Samsung, Intel, "М-Видео", направила президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой отклонить закон, который обяжет предустанавливать на все продаваемые в России гаджеты российское программное обеспечение. Письмо цитируют "Интерфакс" и "Ведомости".

Госдума приняла закон 21 ноября, а уже 25 ноября его утвердил Совет Федерации. Новая норма обязывает продавцов электроники с 1 июля 2020 года устанавливать российский софт на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры. Список программ, которые должны быть на устройствах, продаваемых в России, пока не опубликован - его определит правительство. За отказ от предустановки российского софта продавцам грозит штраф: для индивидуальных предпринимателей он составит от 100000 до 500000 рублей, для юридических лиц - от 500000 до 1 миллиона рублей.

Контекст

Отныне в РФ ряд гаджетов может продаваться только с российским софтом. Правозащитники опасаются нарушения прав пользователей. (21.11.2019)

Использование солдатами таких гаджетов, как умные часы или фитнес-трекеры, таит в себе угрозу для безопасности, уверены в командовании кибервойсками ФРГ. У новых мобильных телефонов бундесвера нет выхода в интернет. (03.08.2019)

В письме РАТЭК указано, что закон негативно отразится на отрасли в целом, приведет к монополизации сферы разработки российского программного обеспечения, противоречит принципам Всемирной торговой организации. Представители отрасли обращают внимание на то, что закон был принят стремительно, без консультаций с теми, кто должен его выполнять.

Правозащитники, в свою очередь, говорили и о других рисках нововведения: во первых, это угроза для пользователей, чьи персональные данные будут доступны разработчикам приложений, во-вторых, непрозрачный механизм определения приложений, который может стать питательной средой для коррупции.

Смотрите также:

  • Nokia 900

    20 лет смартфону: история одного успеха

    Самый первый

    Именно так выглядел самый первый смартфон. Модель Nokia 900 Communicator была словно маленький компьютер: в смартфоне были установлены офисные программы, интернет-браузер и имелась возможность отправлять факсы. На прилавки магазинов Nokia 900 поступила 15 августа 1996 года, стоимость смартфона вместе с контрактом оператора начиналась от 800 долларов.

  • Лунная поверхность, Аполлон-11

    20 лет смартфону: история одного успеха

    Небывалая мощность

    Современные смартфоны сильно "похудели". Они стали тоньше и легче, однако их возможности многократно возросли: вычислительная мощность актуальных моделей смартфонов больше, чем была у компьютера, благодаря которому "Аполлон-11" совершил полет на Луну.

  • Писающий мальчик в Брюсселе

    20 лет смартфону: история одного успеха

    В туалет на дозаправку

    Британские ученые изобрели топливный элемент, который "всего лишь после одного посещения туалета" (именно так застенчиво сформулирован принцип работы) способен выработать энергию для работы смартфона. Электроэнергию из мочи генерируют особые бактерии. Похоже, что 100 000 британцев на верном пути: именно столько смартфонов в Великобритании роняют в туалет ежегодно.

  • Смартфон на пляже

    20 лет смартфону: история одного успеха

    Влетел в копеечку

    Американка Селин Ааронс несколько лет назад поставила незапланированный мировой рекорд: ее месячный счет за разговоры по мобильному телефону составил 201 000 долларов. А все потому, что во время отпуска в Канаде с ее телефона были отправлены тысячи СМС, к тому же активно использовался интернет. Роуминг может оказаться дорогим удовольствием!

  • Тропический лес

    20 лет смартфону: история одного успеха

    Смартфоны спасают тропические леса

    Бесчисленное количество приложений для смартфонов не дает скучать своим владельцам. Но некоторые из них могут послужить благому делу - к примеру, в Индонезии смартфоны помогают бороться с незаконной вырубкой леса. Специальное приложение распознает звук бензопилы и автоматически посылает сигнал тревоги.

  • Гроза в Мюнхене

    20 лет смартфону: история одного успеха

    Телефон предсказывает погоду

    Разработчики из группы OpenSignal обнаружили, что сенсоры, которые на телефонах под управлением системы Android измеряют температуру батареи, освещение и давление воздуха, могут собирать весьма точную информацию о погоде. Очень удобно! Вполне возможно, что карманные компьютеры скоро смогут выдавать прогноз погоды.

  • Samsung Galaxy S7

    20 лет смартфону: история одного успеха

    Их число растет с каждым днем

    Сегодня в мире насчитывается около двух миллиардов пользователей смартфонов - и цифра эта продолжает неуклонно расти. За первый квартал 2016 года было продано 349 миллионов новых смартфонов, по сравнению с прошлым годом рост составляет почти 4 процента. Самым продаваемым смартфоном на сегодня является Samsung Galaxy 7, за ним следуют iPhone 6s и 6s Plus от Apple.

    Автор: Харди Граупнер, Максим Филимонов


Смотреть видео 02:22

Зачем России понадобился автономный интернет

Контекст

20 лет смартфону: история одного успеха

Миллиарды людей во всем мире не могут представить себе жизнь без смартфона. Но появилось это чудо техники лишь 20 лет назад. Некоторые факты о карманном компьютере - в галерее DW. (15.08.2016)  

Ссылки в интернете

"Ведомости": Письмо производителей и продавцов электроники Путину с просьбой не подписывать закон о предустановке российского ПО на гаджеты

Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем России понадобился автономный интернет  

Ключ от Яндекса: ФСБ потребовала доступ к переписке?  

Умнее, удобнее, быстрее: что показывают на выставке электроники в Лас-Вегасе  

Также по теме

Symbolbild Mann mit Smartphone in der Stadt

Госдума обязала предустанавливать российские программы на технику 21.11.2019

Отныне в РФ ряд гаджетов может продаваться только с российским софтом. Правозащитники опасаются нарушения прав пользователей.

Impressions DW Global Media Forum 2019

В РФ хотят запретить гаджеты без отечественного софта. Что будет с Apple? 09.11.2019

В Госдуме рассмотрят во втором чтении законопроект о запрете продажи смартфонов, компьютеров и телевизоров без отечественного программного обеспечения. Список приложений будет определять правительство. Чем это грозит?

Реклама

Самые читаемые сегодня

Что думает о России и Украине родственник жертв MH17  

Электромобили 2020: модели и цены на рынке ФРГ (фотогалерея)  

Почему в Германии сажают в тюрьму безбилетных пассажиров  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно