Бизнес на мигрантах: почему им сложно вернуться из России в Узбекистан

Надежда многих тысяч узбекистанцев на возвращение домой из России через сухопутную границу с Казахстаном в ближайшее время не осуществится - из-за обострения ситуации с коронавирусом власти в Нур-Султане повторно ввели в стране карантин. А 8 июля и Ташкент объявил об усилении карантина с 10 июля по 1 августа. Это означает, что для тех граждан Узбекистана, кто уже два-три месяца ждет возможности добраться домой, остается лишь авиасообщение. Но что их ждет на этом пути?

Вывозные рейсы в Узбекистан: как решается вопрос билетов

"С 20 марта не могу улететь из Санкт-Петербурга в Ташкент, хотя имею обратный билет. Я пытался дозвониться в генконсульство Узбекистана в Петербурге, но там никто не подходил к телефонам. Я неоднократно приходил к консульству, но полицейский говорил, что дипломаты велели никого не пускать", - рассказал DW на условии анонимности житель Узбекистана, оказавшийся во время пандемии в России.

Очередь у входа в генконсульство Узбекистана в Санкт-Петербурге

"Наконец, по телефону один раз мне удалось поговорить с сотрудником консульства в Санкт-Петербурге, он сказал, чтобы я послал им документы, копию обратного билета, и меня отправят в Ташкент. Я это сразу сделал, но ответа не было", - говорит собеседник.

Он вынужден был снова пойти к консульству, возле которого встретил много людей с такой же проблемой, как и у него: "Работники консульства произносили такие слова в адрес граждан, как будто мы враги. Дело дошло до драки с дипломатами. И до сих пор, хотя прошло полтора месяца, ответа нет". Собеседнику DW, по его словам, знакомые гастарбайтеры предложили "дать некоему человеку 200 долларов, и вопрос будет решен. Но у меня такой возможности нет".

Конфликты между гражданами Узбекистана и дипломатами

Но, может быть, приведенный рассказ - это единичный, исключительный случай? Чтобы уточнить, какова ситуация с вывозными рейсами из России в Ташкент, 2 июля и 8 июля DW неоднократно пыталась связаться с генконсульством Узбекистана в Санкт-Петербург, используя телефонные номерам, указанным на сайте учреждения.

У посольства Узбекистана в Москве

Однако при звонках на телефоны генерального консула Алишера Бабаева и второго секретаря консульства Журабека Латифжонова следовал ответ, что "номер, на который вы звоните, сейчас не в сети. Пожалуйста, перезвоните позже…". С номера третьего секретаря Равшана Бахриддинова мужской голос с характерным восточным акцентом сообщил, что это телефон колл-центра, и справки о вывозных рейсах тут не дают. После вопроса, к какой организации относится центр, собеседник повесил трубку.

На письма, направленные DW по электронному адресу генкольсульства в Санкт-Петербурге, ответ получен не были. А на письмо в посольство в Москве пришел автоматический ответ, что почтовый ящик переполнен. Впрочем, на месте аватара в телеграмм-канале, зарегистрированном на телефон второго секретаря генконсульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, появилось объявление на узбекском языке, извещающее пользователей о порядке действий в нынешних условиях. А также о новых карантинных мерах, введенных в Узбекистане. В частности, о сокращении вдвое чартерных вывозных рейсов в республику. Соответствующее объявление было вывешено и в консульстве в Санкт-Петербурге.

Сколько именно узбеков стремятся вернуться сейчас домой, "никто толком не считал, но их намного больше, чем тех, кто реально улетает", отмечает глава Федерации мигрантов России (ФМР) Вадим Кожевин. По его словам, у людей действительно большие сложности с физическим попаданием на вывозные рейсы в Узбекистан, ситуация накалена, возникают конфликты между гражданами и сотрудниками узбекского посольства и консульств.

"Сотрудников посольства бьют прямо у его здания в Москве. Там погнули калитку. Те сотрудники, у кого есть возможность, из городских квартир переехали в гостевой дом на территории посольства Узбекистана. И они не выходят на улицу. Велик риск при возвращении на входе в здание получить по лицу", - рассказал DW информированный источник, связанный с органами правопорядка в Москве. Ситуация схожа с вышеупомянутым инцидентом у генконсульства Узбекистана в Санкт-Петербурге. О нем в середине мая написали местные СМИ.

Как во время пандемии попасть из России в Узбекистан на самолете?

В свою очередь, узбекский журналист Алишер Назаров (имя изменено), находящийся сейчас в Петербурге, указывает на причины, которые привели к конфликту. Он утверждает, что после того, как власти Узбекистана и "Узбекские авиалинии" запустили чартерные рейсы по вывозы сограждан из России, сотрудники диппредставительств начали делать на этом бизнес.

Аэропорт Внуково. Мигранты из стран Центральной Азии не могут улететь домой

"В генконсульстве в Санкт-Петербурге людям говорят, что сперва отправляют домой больных, потом - беременных, потом - пенсионеров и инвалидов. А здоровые должны ждать", - делится Алишер Назаров. На самом же деле, по его словам, в списки вместо тех, у кого уже были билеты в Узбекистан, "включали людей по знакомству и за дополнительные 150-200 долларов".

По выражению Назарова, схема продажи билетов у здания генконсульства очень темная: "Списков не вывешивают, в консульство не пускают. Представитель "Узбекских авиалиний" или кто-то, кто себя представляет сотрудником консульства, выходит к очереди, собирает паспорта для получения билета и уносит их в здание. Там выписывают билет тем, кто оказался в некоем списке. Затем сотрудник возвращается, и каждому называет сумму за билет. Взяв деньги, он отдает паспорт и билет и сообщает, что за два дня до вылета пассажира об этом известят по телефону".

Сколько стоит возвращение в Узбекистан?

Но что делать с полученным билетом? Алишер Назаров приводит конкретный пример: "Узбечка из Намангана, у которой дети в Узбекистане, купила таким образом в генконсульстве в Санкт-Петербурге за 15 тысяч рублей билет и снова пришла к консульству. Я ее спросил, почему ее не отправляют. Она сказала, что ей сообщили, будто мест нет, они заняты беременными, больными и пенсионерами. И попросили с нее еще 7100 рублей". Деньги следовало передать некоему человеку, на которого ей должны были указать.

Ташкентский аэропорт

Но такие деньги трудно сразу собрать, когда работы нет. "Те же 7100 рублей предложили доплатить еще десяти женщинам, которые вместе с наманганкой пробиваются домой, к детям. Женщины паникуют из-за опасений за них во время пандемии. Я ее спросил, много ли здесь беременных? Она обиделась: если мужья в России, то жены отсюда не летят рожать в Узбекистан; а если мужья дома, то жены в России не беременеют", - продолжает узбекский журналист.

Инвалидов и пенсионеров среди трудовых мигрантов в России тоже очень немного, поэтому все объяснения, что именно их вывозят в первую очередь, - это отговорка, уверен он. Хотя в узбекском сегменте соцсетей можно встретить горькую шутку, что для вылета на родину придется "залететь" в России. Что касается звонков с оповещением о вылете, то, по словам Алишера Назарова, это делают не консульские работники. И когда пассажиру уже в аэропорту сообщают, что его нет в списке, то дипломаты тут вроде бы не при чем.

Просмотр русской версии официальных сайтов посольства Узбекистана в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге, а также многочисленных комментариев к сообщениям о вывозных рейсах в Узбекистан подтверждают слова Алишера Назарова о том, что узбекские мигранты не имеют от своих дипломатов необходимой информации по вопросу вылета. При этом многие указывают на то, что, вроде бы, улететь можно, заплатив 30-40 тысяч рублей, что существенно выше номинальной стоимости билета.

Впрочем, есть еще одна возможность: это вывозные рейсы российских авиакомпаний. Но они осуществляются лишь тогда, когда в Узбекистане собирается определенное количество граждан России для возвращения домой. И тогда за ними отправляется рейс, который, чтобы не лететь в Ташкент пустым, берет на борт граждан Узбекистана, поясняет Вадим Кожевин. Однако списки тех, кто на такие рейсы попадает, также составляет узбекская сторона.

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