Бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу "Миротворца"

Украинский предприниматель Игорь Коломойский был внесен в базу данных сайта "Миротворец", в основном публикующего информацию об участниках боевых действий в Донбассе на стороне самопровозглашенных "республик". Об этом в четверг, 28 марта, написали основные украинские СМИ.

"Миротворец" обвиняет Коломойского в четырех преступлениях: нарушении закона о гражданстве, подрыве национальной безопасности, дискредитации государственной власти и распространении недостоверной информации на подконтрольном телеканале. При этом, признает сайт, "летом 2014 года он организовал активное сопротивление российской агрессии".

"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", - сообщается на сайте.

Коломойского в Украине связывают с кандидатом в президенты шоуменом Владимиром Зеленским, который возглавляет предвыборный рейтинг. На подконтрольном Коломойскому телеканале "1+1" выходит большая часть телепроекта Зеленского, именно на нем он 31 декабря поздравил украинцев с Новым годом вместо Петра Порошенко.

Официальные лица Германии неоднократно выступали с критикой "Миротворца" и факта включения в его базу данных экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера (Gerhard Schröder). "Мы ранее уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаиваем на том, чтобы украинское правительство приняло меры по удалению этого сайта", - заявил в ноябре 2018 года официальный представитель германского внешнеполитического ведомства.

"Миротворец" составляет списки "сепаратистов, террористов или агентов Кремля"

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году по инициативе депутата Верховной рады Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Агентство dpa напоминает, что в списках, публикуемых на сайте, содержатся тысячи фамилий, которых создатели интернет-ресурса оценивают как "сепаратистов, террористов или агентов Кремля".

За годы существования сайта известно как минимум о двух случаях убийства людей, чьи имена и установочные данные появились на "Миротворце". Речь идет об оппонентах нынешней украинской власти: политике Олеге Калашникове и журналисте и писателе Олесе Бузине.

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