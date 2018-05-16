 Бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу ″Миротворца″ | Новости из Германии об Украине | DW | 28.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу "Миротворца"

Украинский олигарх обвиняется в четырех преступлениях, среди которых подрыв национальной безопасности. Впрочем, "Миротворец" признает, что в 2014 году Коломойский организовал сопротивление российской агрессии.

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

Украинский предприниматель Игорь Коломойский был внесен в базу данных сайта "Миротворец", в основном публикующего информацию об участниках боевых действий в Донбассе на стороне самопровозглашенных "республик". Об этом в четверг, 28 марта, написали основные украинские СМИ.

Контекст

Впервые о национализации банка днепропетровского олигарха Игоря Коломойского начали говорить после его конфликта с президентом Петром Порошенко. Эксперты рассказали DW о причинах. (19.12.2016)

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал Жанне Немцовой о желании президента Порошенко контролировать телеканал "1+1" и неизбежности олигархии на постсоветском пространстве. (16.05.2018)

"Миротворец" обвиняет Коломойского в четырех преступлениях: нарушении закона о гражданстве, подрыве национальной безопасности, дискредитации государственной власти и распространении недостоверной информации на подконтрольном телеканале. При этом, признает сайт, "летом 2014 года он организовал активное сопротивление российской агрессии".

"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", - сообщается на сайте.

Коломойского в Украине связывают с кандидатом в президенты шоуменом Владимиром Зеленским, который возглавляет предвыборный рейтинг. На подконтрольном Коломойскому телеканале "1+1" выходит большая часть телепроекта Зеленского, именно на нем он 31 декабря поздравил украинцев с Новым годом вместо Петра Порошенко.

Официальные лица Германии неоднократно выступали с критикой "Миротворца" и факта включения в его базу данных экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера (Gerhard Schröder). "Мы ранее уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаиваем на том, чтобы украинское правительство приняло меры по удалению этого сайта", - заявил в ноябре 2018 года официальный представитель германского внешнеполитического ведомства.

"Миротворец" составляет списки "сепаратистов, террористов или агентов Кремля"

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году по инициативе депутата Верховной рады Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Агентство dpa напоминает, что в списках, публикуемых на сайте, содержатся тысячи фамилий, которых создатели интернет-ресурса оценивают как "сепаратистов, террористов или агентов Кремля".

За годы существования сайта известно как минимум о двух случаях убийства людей, чьи имена и установочные данные появились на "Миротворце". Речь идет об оппонентах нынешней украинской власти: политике Олеге Калашникове и журналисте и писателе Олесе Бузине.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 26:57

Коломойский: Я - положительный олигарх (16.05.2018)

  • Кабинки для голосования на избирательном участке в Киеве. Фото из архива

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Рекордное число кандидатов

    В избирательной кампании, предшествующей предстоящим президентским выборам 31 марта 2019 года, участвует рекордное число кандидатов. Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 претендента на пост президента. До этого рекордное число было зафиксировано на выборах в 2004 году. Тогда на должность главы государства претендовали 24 человека.

  • Владимир Зеленский

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Владимир Зеленский: "слуга народа" идет в президенты

    Актер и шоумен Владимир Зеленский объявил о намерении бороться за пост президента в новогоднюю ночь в эфире телеканала "1+1". Спустя месяц он стал лидером избирательной гонки. Его популярности не помешал и скандал, связанный с кинобизнесом актера в России. Многим украинцам Зеленский известен по комедийному телесериалу "Слуга народа", где он играет учителя, неожиданно ставшего президентом.

  • Ukraine Parteikongress Allukrainische Vereinigung Vaterland, Batkiwschtschyna | Julia Timoschenko (Reuters/V. Ogirenko)

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Юлия Тимошенко: "новый курс" от представителя старой элиты

    Долгожительница украинской политики Юлия Тимошенко идет на выборы с программой "Новый курс Украины", включающей принятие новой "народной" конституции. Тимошенко также обещает снизить вдвое цены на газ, вернуть Украине "величие", а ее гражданам - "ощущение счастья и достоинства". На президентских выборах в 2010 и 2014 годах Тимошенко была в числе основных лидеров, но оба раза потерпела поражение.

  • Петр Порошенко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Петр Порошенко: "Армия! Язык! Вера!"

    Действующий президент Петр Порошенко начал неофициальную избирательную кампанию еще летом 2018-го, когда в украинских городах появились билборды со слоганом "Армия! Язык! Вера!". Томос об автокефалии, полученный украинской православной церковью при активном участии Порошенко, может стать его козырем в предвыборной борьбе, хотя противники обвиняют его в использовании церкви в политических целях.

  • Юрий Бойко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Юрий Бойко: ставка на пророссийский электорат

    Среди кандидатов, ориентированных на пророссийский электорат, максимальный рейтинг у Юрия Бойко. На него сделала ставку партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", объединившая многих бывших соратников экс-президента Виктора Януковича, правительство которого возглавлял Бойко. Он позиционирует себя как миротворец, обещает прекратить войну в Донбассе и снизить коммунальные тарифы.

  • Анатолий Гриценко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Анатолий Гриценко: "честный президент"

    Бывший министр обороны Украины и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко идет на выборы под слоганом "Честных больше". Одним из ключевых пунктов его программы является борьба с коррупцией. "Честный президент" также обещает в течение пяти лет повысить среднюю зарплату до 700 евро и вернуть оккупированные украинские территории без "особых статусов".

  • Олег Ляшко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Олег Ляшко: радикал и популист

    Лидер Радикальной партии Олег Ляшко традиционно использует имидж "парня из народа" и не гнушается эпатажных и популистских заявлений. В частности, он уже пообещал арестовать "всю российскую агентуру в Украине" и предложил вернуть смертную казнь "за коррупцию, государственную измену и терроризм". Ляшко также традиционно требует снижения цен и отмены большинства налогов.

    Автор: Дмитрий Губенко


Контекст

Кто претендует на пост президента Украины?

В борьбе за президентский пост на выборах в Украине, которые пройдут 31 марта 2019 года, участвует рекордное количество кандидатов. О лидерах рейтинга - в фотогалерее DW. (08.02.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Коломойский: Я - положительный олигарх (16.05.2018)  

Кто из украинцев и почему попал под санкции Кремля (01.11.2018)  

Зеленский - слуга народа? или Комик идет в президенты - "Европа в фокусе" (25.03.2019)  

Также по теме

Milliardär Igor Kolomoyskiy Zhanna Nemtsova

Игорь Коломойский: Порошенко хочет контролировать все телеканалы 16.05.2018

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал Жанне Немцовой о желании президента Порошенко контролировать телеканал "1+1" и неизбежности олигархии на постсоветском пространстве.

Реклама

Самые читаемые

В Германии критикуют новое видео группы Rammstein  

Во Франции начато следствие по жалобе Навальных на "Ив Роше"  

Берлин устранил главное препятствие для сооружения СПГ-терминалов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно