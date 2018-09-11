Беспрецедентный процесс: в Армении судят экс-президента Кочаряна

Зал суда в Ереване, где в понедельник, 13 мая, начался процесс против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, был переполнен. Значительная часть собравшихся приветствовала бывшего президента выкриками "Свободу! Свободу!". Несколько десятков сторонников Кочаряна собрались и во дворе здания суда, требуя его освобождения из-под стражи. Не обошлось без потасовок между ними и теми, кто считает Кочаряна виновным в гибели людей 1 марта 2008 года.

Второго президента Армении Роберта Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя в стране. Эта часть обвинения связана с делом о беспорядках 1-2 марта 2008 года. Тогда армянская оппозиция, недовольная итогами президентских выборов, начала в стране массовые акции протеста, которые закончились столкновениями протестантов с силами правопорядка. В результате жестких действий властей погибли 10 человек, более 200 получили ранения. Другой эпизод судебного процесса связан с обвинениями в адрес экс-президента в получении взятки в особо крупных размерах.

Дело Кочаряна: уголовное дело или политическое преследование?

Сам Роберт Кочарян и его адвокаты оправдывают решения, которые он принял во время протестов 2008 года, объясняя это тем, что если бы не введение чрезвычайного положения, то порядок в стране не был бы восстановлен. Кроме того экс-президент считает обвинения против него политически мотивированными - он называет их "политической вендеттой" и обвиняет находящееся сейчас у власти правительство Никола Пашиняна в избирательном применении правосудия.

Власти, в свою очередь, опровергают политический подтекст судебного преследования, заявляя о том, что после мирной революции 2018 года в стране нет неприкасаемых и что перед законом все равны.

Сторонники Кочаряна перед зданием суда в Ереване, 13 мая 2019 года

По делу проходят также бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший начальник генштаба Юрий Хачатуров, обвиняемые в свержении конституционного строя, а также бывший вице-премьер Армен Геворкян, обвиняемый в пособничестве свержению конституционного строя, получении взятки в особо крупных размерах и легализации незаконно полученных доходов. Однако в суд они вызваны не были, поскольку в их отношении избрана другая мера пресечения - подписка о невыезде и залог. В отношении Кочаряна мерой пресечения является арест.

Арест экс-президента Армении

Как рассказал DW адвокат по уголовным делам Ваагн Бабаян, "во время предварительного следствия по делу Кочаряна стороны уголовного судопроизводства - прокурор, осуществляющий правовой надзор за следствием, обвиняемые и их адвокаты, а также представители потерпевших - попеременно обменивались правовыми оценками по поводу обоснованности обвинения. Можно сказать, что обвинение собрало достаточно доказательств вины обвиняемых, и, сохраняя публичность процесса, представит совокупность собранных доказательств обществу и суду".

В первый день суд в Ереване рассматривал вопрос меры пресечения в отношении подсудимых, а также ходатайство об изменении меры пресечения в виде ареста в отношении Кочаряна. Бабаян отметил, что судья уже принимал подобное решение, но единолично, на что Конституционный суд признал его действие антиконституционным. "Сейчас все будет проходить при открытых дверях с участием всех участников процесса", - заключил юрист.

Беспрецедентный судебный процесс

По мнению эксперта Института политических и международных исследований Рубена Меграбяна, "это беспрецедентный на постсоветском пространстве судебный процесс, поскольку фигурантами его являются все руководители за всю историю независимой Армении: три экс-президента и действующий премьер-министр - Кочарян в статусе обвиняемого, а Левон Тер-Петросян, Серж Саргсян и Никол Пашинян - в статусе свидетелей".

"Расследование дела было возобновлено сразу после смены власти в прошлом году, что стало причиной для заявлений о том, что "дело 1 Марта" - это "политическая вендетта", а Роберт Кочарян - "политзаключенный", - напомнил DW эксперт. Он добавил при этом, что "подавляющее большинство населения страны понимает, что хоть и с опозданием на 10 лет, но виновные обязательно должны и будут наказаны в соответствии с законом". "Разговоры о зарождающейся "мощной оппозиции" новым властям, о которой говорит Кочарян из изолятора, не имеют никаких оснований, несмотря на тот медиаресурс и большие финансовые возможности, которые, впрочем, оказались неспособны хоть как-то привлечь симпатии к нему", - уверен Меграбян.

Реакция России на "дело Кочаряна"

Между тем, считает эксперт, резонанс от процесса может выйти и за пределы Армении. "Возбуждение уголовного дела вызвало неоднозначную реакцию в России, и Москва заявила о "недопустимости преследования политических оппонентов", что красноречиво подчеркивает "вектор симпатий" Кремля, подкрепленный официальным новогодним поздравлением Путина в адрес арестованного Кочаряна", - говорит Меграбян. И сейчас с началом судебного процесса трудно предугадать поведение Москвы, заключает эксперт.

Поскольку процесс в Ереване будет идти параллельно с продолжением следствия, наблюдатели не исключают вовлечения и других лиц из бывшего руководства страны. Тем более, что обвинения выдвигаются и по коррупционным эпизодам и охватывают не только фигурантов "дела 1 марта", но и лиц, занимавших ответственные посты или входивших в ближайший круг экс-президента. В частности, арестованы экс-министр экологии Арам Арутюнян, генерал Манвел Григорян, бывший глава Службы принудительного исполнения судебных актов Мигран Погосян, а также несколько родственников Сержа Саргсяна.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было Против Саргсяна на посту премьера Протесты в Ереване начались 13 апреля. Армяне вышли на улицы, протестуя против избрания премьер-министром страны Сержа Саргсяна, который до этого два срока находился на посту президента. Ранее в Армении была принята конституционная реформа, предполагающая переход от президентской формы правления к парламентской.

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было Армяне недовольны уровнем жизни в стране 70 процентов жителей страны недовольны социально-экономическим положением, низкими зарплатами и пенсиями, отсутствием рабочих мест и почти массовой миграцией, отмечает директор Института философии и права Академии наук Армении Геворг Погосян. При этом колоссальное недовольство, по его словам, вызывает несменяемость власти.

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было Никол Пашинян - лидер протестов и парламентской оппозиции Акции протеста проходят под руководством Никола Пашиняна - лидера оппозиционной парламентской фракции "Елк" ("Выход"). Через несколько дней после начала протестов Пашинян объявил о "революционной ситуации" в республике и начале "бархатной революции". "Сегодня состоится самый крупный митинг в истории Армении", - сказал депутат своим сторонникам 17 апреля.

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было "Тотальные акции неповиновения" Полиция называет протесты незаконными и распространяет соответствующие заявления. Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян вручил такое уведомление лидеру оппозиции Николу Пашиняну, однако тот демонстративно порвал документ, заявив о начале "тотальных акций неповиновения".

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было Жесткие меры правоохранительных органов Полиция предпринимает довольно жесткие меры против участников массовых акций протеста. Так, на проспекте Баграмяна, где расположены парламент и президентская резиденция, силы правопорядка растянули колючую проволоку, сюда подтянуты дополнительные силы - бронемашины, водометы, другая спецтехника. Манифестанты держат в руках вувузелы, барабаны, флаги и транспаранты.

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было Каждый день - десятки задержаний В каждый день протеста стражи порядка задерживают десятки человек, многих из которых впоследствии отпускают. 22 апреля число задержанных превысило 200 человек. Полиция и спецназ также применили спецсредства для разгона демонстрантов.

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было Безрезультатные переговоры 22 апреля Саргсян и Пашинян сели за стол переговоров, которые в итоге провалились. "Речь идет не о диалоге, а о нашей повестке", - заявил оппозиционер, пояснив, что намерен обсудить условия отставки Саргсяна и "мирной передачи власти". Экс-президент ответил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не может говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи.

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было "Обезглавливание" протестного движения После безрезультатной встречи с премьером Саргсяном протесты возобновились. Полицийские в свою очередь продолжили увозить протестующих в отделения, при этом в числе задержанных на этот раз оказались лидер оппозиции Пашинян и еще два депутата от его партии "Елк" - Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было Жители и гости города относятся с пониманием Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было В Брюсселе обеспокоены ситуацией в Армении Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было К протестующим присоединились военные В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было Победа демонстрантов В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было С первой попытки Пашинян не стал премьером 1 мая на специальном заседании Национального собрания прошли выборы нового премьер-министра Армении. Единственным кандидатом на этот пост был лидер протестного движения, глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян. В итоге ему не удалось получить необходимое для избрания число голосов: Пашиняна поддержали лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против.

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было Новая акция тотального гражданского неповиновения 2 мая сторонники Никола Пашиняна в знак протеста против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны начали по его призыву акцию тотального неповиновения. Протестующие заблокировали некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Кроме того, в стране было полностью прекращено железнодорожное сообщение. Автор: Ольга Мищенко

