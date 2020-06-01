Беспорядки из-за смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе стихают

Масштабные беспорядки и стихийные антирасистские акции протеста, начавшиеся в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейского, по данным властей штата, начали постепенно стихать.
"Вот уже вторую ночь подряд на наших улицах царят безопасность и порядок", - цитирует агентство dpa выступление губернатора Миннесоты Тима Волза на пресс-конференции в понедельник, 1 июня.
Как заявил политик, число бойцов Национальной гвардии, задействованных в штате наряду с полицейскими для наведения порядка, будет сокращено. Однако комендантский час, действующий в Миннеаполисе и соседним с ним городе Сент-Пол, будет продлен еще на две ночи, указал губернатор.
СМИ: Трамп призвал губернаторов штатов подавлять протесты силой
Смерть Джорджа Флойда, которого при задержании 25 мая почти десять минут душил коленом полицейский, вызвала волну протестов не только в США, но и в других странах мира. Мирные демонстрации прошли в Германии и Великобритании. Ожидается, что похороны афроамериканца пройдут в Миннеаполисе 4 июня.
Тем временем президент США Дональд Трамп в ходе телефонной конференции призвал губернаторов штатов ужесточить наказание участников протестов, сообщает ряд американских СМИ, в том числе телеканал CBS News и газета The Washington Post. Кроме прочего, Трамп назвал губернаторов "слабыми" и призвал их использовать против демонстрантов силу, указывает The Washington Post.
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Автор: Томас Гриммер, Григорий Аросев