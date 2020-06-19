Беспорядки в Дижоне: "шоу солидарности" чеченцев

После четырехдневных беспорядков в начале этой недели теперь во французском Дижоне все спокойно. Считается, что установлению мира в городе, помимо ввода дополнительных сил полиции и спецназа, послужила встреча в местной мечети - между представителями чеченской общины Дижона и тунисским имамом.

По итогам беспорядков, в результате которых пострадали не менее 10 человек и нанесен значительный имущественный ущерб, полиция провела в пятницу, 19 июня, две спецоперации. Ранее были заведены уголовные дела и задержаны не менее пяти чеченцев, а также несколько выходцев из Северной Африки из квартала Грезий под Дижоном, с которыми чеченцы конфликтовали.

В результате беспорядков в Дижоне пострадали несколько человек, участники уличных баталий жгли автомобили

Что стало истинной причиной беспорядков, почему в Дижон направились чеченцы из разных уголков Европы и как эти события отразятся на имидже чеченской диаспоры? Эти вопросы DW обсудила с французскими экспертами.

"У чеченцев сработал принцип коллективной ответственности "

Беспорядки, судя по имеющимся данным, начались в ответ на нападение предполагаемых наркоторговцев - выходцев из Северной Африки - на чеченского подростка, за которого решили отомстить его соотечественники. Включился "принцип коллективной ответственности у чеченцев", который является важным элементом их самоидентификации, объяснила в интервью DW исследовательница из французского Института геополитики (VIII Парижский университет) Елена Мак-Гландьер.

У чеченской диаспоры в Европе нет формальных объединений или объединяющей структуры, заметил Лоран Винатье, научный сотрудник канадского Института Томаса Мора: "Но поразительно в нынешней истории то, как чеченцы стали приезжать со всей Европы, чтобы поддержать своих в Дижоне. Это говорит нам много интересного о том, как чеченцы воспринимают свою идентичность". По его словам, тот факт, что они получили убежище в разных странах Европы, не влияет на их самоидентификацию как чеченцев.

Для подавления беспорядков полиция Дижона запросила подкрепление

"Нет объединения чеченцев Германии, Австрии или Франции - они воспринимают Европу как единое пространство и диаспору - как единое целое. И то, что мы увидели в Дижоне, это шоу солидарности живущих в Европе чеченцев", - сказал Винатье в интервью DW. По оценкам, в беспорядках участвовали до 200 молодых людей из чеченской диаспоры, в том числе приехавшие из других европейских городов. Предотвратить приезд еще большего числа чеченцев удалось, как считается, только благодаря вмешательству чеченских старейшин.

Криминальный или этнический конфликт? Ни то, ни другое, говорят эксперты

"Один пострадал, а группа - диаспора в данном случае - ответила. Другие нарративы, например, объяснение беспорядков связями с наркомафией, организованной преступностью - это попытки получить выгоду из сложившейся ситуации", - уверена Елена Мак-Гландьер. Она следит за тем, как, по ее словам, по-разному изображается инцидент с участием чеченцев в Дижоне в зависимости от идеологической или политической точки зрения.

"Для меня это история больше не об агрессии, а о том, как об этом инциденте рассказывают. Чеченцы объясняют это желанием вступиться за соотечественника. Но есть и объяснение беспорядков как выражения конфликта различных культур или этнического конфликта между чеченцами и арабами", - говорит Мак-Гландьер. И хотя конфликт в Дижоне не первый за последнее время между чеченцами и выходцами из Северной Африки, опрошенные DW эксперты этнической подоплеки в дижонских событиях не видят. Ранее в 2020 году столкновения были в Ницце и Труа.

В результате беспорядков в Дижоне пострадали несколько человек, участники уличных баталий жгли автомобили

Праворадикальные силы во Франции объясняют события двумя различными способами, говорит Елена Мак-Гландьер. Один из них, по сути, прочеченский и расистский одновременно, говорит исследовательница: "Мол, наконец, чеченцы сделали то, чего боялись сделать французы, имея в виду французское государство, а именно показали этим "отбросам", как праворадикалы называют выходцев из Северной Африки".

Другие праворадикальные политические силы преподносят беспорядки как стычку двух группировок, придерживающихся разных ветвей ислама, что, по ее словам, "совершенно не соответствует действительности, потому что в этом случае, во-первых, нет группировок, а во-вторых, именно благодаря исламу конфронтацию удалось прекратить".

Последствия для чеченской диаспоры могут быть негативными

Чеченские беженцы восприняли активность местных наркоторговцев как угрозу для себя, и их желанием было восстановить безопасность, которую французские органы порядка, по их мнению, не могут обеспечить, говорит Лоран Винатье: "И они взяли это в свои руки".

Именно так - как попытку незаконным способом взять на себя государственные функции, - вероятно, и восприняли ситуацию в министерстве внутренних дел Франции. По крайней мере, госсекретарь при МВД Лоран Нуньес заявил, комментируя беспорядки в Дижоне, что "во Франции правосудие находится в руках государства" и "никто не имеет права вершить правосудие самостоятельно".

Попытка навести порядок в Дижоне собственными силами может иметь негативные последствия для чеченской диаспоры во Франции, полагает Елена Мак-Гландьер. Это может укрепить и без того сильные стереотипы о чеченцах как о склонных к насилию и не уважающих чужие правила, полагает она: "Я думаю, громче всего будет слышен голос правительства. А для него это война группировок на французской территории. Так что ответом будут призывы: "Давайте выдворять их".

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