Беспорядки в Дижоне: совет чеченских старейшин Европы призывает молодежь успокоиться

Французские власти перебросили дополнительные подразделения полицейского спецназа в город Дижон, где несколько дней подряд не прекращались беспорядки, вызванные конфликтом с участием молодых чеченцев. В эксклюзивном интервью Deutsche Welle представитель чеченского совета старейшин Европы Ахмед Докудаев рассказал о том, как старшее поколение чеченцев пытается утихомирить молодых людей во Франции.

DW: Господин Докудаев, что происходит по вашей информации в Дижоне? Что говорят вам члены чеченской общины во Франции?

Ахмед Докудаев: В Ницце и Дижоне, оказывается, есть проблема торговли наркотиками. А ни один родитель - ни мать, ни отец - не хотят, чтобы их сын или дочь употребляли наркотики. Конфликт возник на почве торговли наркотиками, когда в Дижоне избили молодого чеченца. И насколько мы знаем, местные чеченские старейшины теперь стараются сделать так, чтобы этот конфликт не усугублялся.

Ахмед Докудаев

По нашим обычаям и традициям старшие должны заботиться о младших и делать так, чтобы все было по-человечески. Поэтому мы три дня тому назад с двумя живущими в Берлине чеченскими старейшинами сели и сказали свое слово, на родном языке - минут на 16. Чтобы дать напутствие старейшинам, которые находятся там (во Франции - Ред.) и всей чеченской молодежи, которая живет в Европе. Чтобы они не вели себя так, чтобы создавать проблемы тем государствам и народам, которые не только приняли нас в самые трудные минуты жизни чеченского народа, но и теперь делают все, чтобы мы, чеченцы, нормально чувствовали себя в Европе - и жилье есть, и врачи смотрят, и дети учатся. За это мы очень благодарны всем государствам и народам, которые приняли нас. И поэтому мы записали обращение к чеченской молодежи с призывом не добавлять забот тем государствам, которые нас приняли. А старейшинам мы сказали, чтобы они днями и ночами работали над тем, чтобы этот конфликт не углублялся, а был мирно разрешен с участием государственных органов.

Но, как говорят, семья не без урода. Однако никогда нельзя обвинять в каких-тот прегрешениях целый народ. Мы точно знаем, что то, что сейчас происходит в Дижоне, а до этого происходило в Ницце - не вина чеченской молодежи.

- Да, но стычки продолжаются. Получается, что старейшины не могут унять молодежь?

- Старейшины стараются и будут стараться (уладить ситуацию - Ред.), но молодежь тоже разная. Мы даже предложили приехать из Берлина в Дижон, если надо, и если мы что-то можем сделать. Но они пока говорят, что справятся сами и что будут контактировать с государственными органами и с молодежью, чтобы этот конфликт не углублялся.

- На видеозаписях из Дижона видны, среди прочего, молодые люди в черном с пистолетами в руках. Откуда у чеченской молодежи столько оружия?

- Этого я не могу сказать. Я же не там нахожусь. Но есть, наверное, какие-то (нелегальные - Ред.) каналы. Я не могу сказать, у кого там есть оружие и где они его достают. Я этого не знаю.

- Как вы думаете, чеченские старейшины смогут уладить этот конфликт? Или его придется подавлять силами полиции?

- Я твердо уверен, что старейшины смогут. Но там, где понадобится помощь государства - за ней надо будет обратиться. И мы им говорим, и они сами говорят, что мы сделаем все возможное, чтобы молодежь соблюдала законы. И чтобы у французского государства, которое приняло чеченских беженцев, не было проблем.

Я уверен, что чеченцы-старейшины, которые живут во Франции, смогут этого добиться.

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