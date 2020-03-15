 Берни Сандерс выбыл из гонки за пост президента США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.04.2020

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Мир

Берни Сандерс выбыл из гонки за пост президента США

"Демократического социалиста" Сандерса особенно активно поддерживали молодые члены Демпартии. 78-летний сенатор потерпел ряд серьезных поражений и фактически лишился шансов на успех.

Берни Сандерс

Представитель левого крыла Демократической партии США Берни Сандерс отказался от дальнейшей борьбы за пост президента страны. 78-летний сенатор в среду, 8 апреля, объявил о выходе из президентской гонки среди демократов, открыв тем самым путь для номинации на пост главы государства бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В начале избирательной кампании Сандерс добился ряда успехов, однако впоследствии, особенно, в так называемый "супервторник" 3 марта, потерпел серьезное поражение в соперничестве с Байденом. В результате у "демократического социалиста" фактически не осталось шансов заручиться на предстоящем съезде Демократической партии необходимым количеством голосов для номинации на пост президента.

В последнее время Сандерса все настоятельнее убеждали отказаться от дальнейшей борьбы и уступить дорогу Джо Байдену. Однако пандемия коронавируса застопорила первичные выборы и избирательную кампанию в США, что дало Сандерсу дополнительное время. Берни Сандерса особенно активно поддерживали молодые члены Демократической партии.

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  • претенденты на выдвижение кандидатуры на пост президента США

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    Последние праймериз Республиканской партии состоятся 7 июня в Южной Дакоте. Демократическая партия завершит процедуру своих первичных выборов неделей позже, 14 июня, в округе Колумбия (Вашингтон). Пока фаворитом демократов выглядит Хиллари Клинтон, а республиканцев - Дональд Трамп.

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    Еще одна небольшая формальность

    По окончании праймериз кандидатов еще должны будут утвердить на партийных съездах, которые пройдут в конце июля 2016 года. Обычно это формальность, ведь делегаты от штатов должны голосовать в соответствии с итогами первичных выборов. Но поговаривают, что на этот раз съезд республиканцев может стать камнем преткновения для Трампа, даже если он наберет нужное количество голосов на праймериз.

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    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Первая женщина-кандидат в президенты США?

    В истории США не было ни одной женщины-президента. Более того, еще никогда представительница прекрасного пола не претендовала на высший государственный пост Соединенных Штатов. Поэтому, если Хиллари Клинтон обойдет Берни Сандерса и станет кандидатом в президенты от Демократической партии, то это уже само по себе будет историческим событием.

  • наклейка с надписью сегодня я проголосовал

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    45-й президент США

    Решение о том, кто станет 45-м президентом США, граждане этой страны примут на голосовании 8 ноября 2016 года.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:43

Берни Сандерс или Джо Байден: на праймериз в США решающими могут стать голоса латиноамериканцев (04.03.2020)

Контекст

Комментарий: Предвыборная борьба политиков-пенсионеров в США

Каждому из трех потенциальных кандидатов от Демпартии на пост президента США - Джо Байдену, Элизабет Уоррен и Берни Сандерсу - уже более 70 лет. И это проблема, считает Карла Блейкер. (07.11.2019)  

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