Берлин устранил главное препятствие для сооружения СПГ-терминалов

Кто должен финансировать прокладку трубы, соединяющей новый СПГ-терминал с существующей газотранспортной системой? Вопрос, казалось бы, скорее частный и уж вовсе не макроэкономический. Однако именно он считался до сих пор едва ли не главным препятствием для появления в Германии мощностей по приему сжиженного природного газа. Теперь Берлин устранил преграду: 27 марта правительство ФРГ решило изменить действующее законодательство.

Правительство ФРГ меняет ключевой пассаж в законе

Принятое решение существенно меняет экономику проектов по сооружению в Германии СПГ-терминалов. До сих пор немецкий регулятор в лице Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur) требовал, чтобы тот, кто строит такой терминал, обеспечивал бы и его подключение к газопроводной сети. Аналогичное требование предъявляется и к инвесторам, сооружающим газовые электростанции или подземные газохранилища.

Брунсбюттель. Канал из Северного в Балтийское море. По нему можно будет перевозить и СПГ

Однако если для строительства электростанции не так уж трудно подобрать место в непосредственной близости от магистрального газопровода, то сооружать крупные СПГ-терминалы приходится только на морском побережье и только там, куда могут заходить океанские танкеры. С этой точки зрения выгодно расположен, к примеру, Брунсбюттель - небольшой порт в земле Шлезвиг-Гольштейн в устье Эльбы к северо-западу от Гамбурга.

Проблема в том, что Брунсбюттель находится в 50 километрах от подходящего газопровода, и прокладка трубы до него вместе с компрессорной станцией обойдется примерно в 87 миллионов евро. Компании, собирающиеся строить здесь СПГ-терминал, сочли такие расходы непомерной финансовой нагрузкой. Немецкое государство пошло им навстречу.

Фактическое субсидирование за счет потребителей газа

Теперь, после изменения законодательства, обязанность подключения СПГ-терминалов к газотранспортной системе возлагается на операторов трубопроводов, которые получают право переложить соответствующие расходы на своих клиентов. Иными словами, строительство трубы из Брунсбюттеля оплатят потребители.

Прокладка трубопроводов - дело весьма дорогостоящее

Фактически речь идет о субсидировании строительства СПГ-терминалов, но не из госбюджета, а путем повышения цен для использующих газ домашних хозяйств и предприятий. Это - чисто политическое решение, которое его инициатор, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier), оправдывает необходимостью дальнейшей диверсификации импорта энергоносителей для повышения энергобезопасности Германии.

"Наша директива устраняет инвестиционные преграды для сооружения СПГ-терминалов силами частного бизнеса", - объясняет министр. До сих пор инфраструктуры для приема сжиженного газа на территории Германии не было. Правда, многие эксперты сомневаются, так ли она нужна в условиях формирования единого энергетического рынка Евросоюза. Ведь при необходимости регазифицированный сжиженный газ можно получать из соседних стран - Нидерландов, Бельгии и Польши. Всего же в ЕС 24 приемных терминала, и пока они загружены лишь на треть.

Уступка Вашингтону с целью обезопасить "Северный поток-2"?

Весьма показательно, что о намерении в самое ближайшее время оказать государственную поддержку сооружению в Германии СПГ-терминалов Петер Альтмайер объявил в середине февраля в ходе представительной германо-американской конференции.

Берлин, 12 февраля 2019: Петер Альтмайер (второй справа) на пресс-конференции с делегацией из США

Это усиливает впечатление, что тем самым правительство ФРГ идет на уступки администрации США, которая, руководствуясь как геополитическими соображениями, так и стремлением поддержать американских экспортеров СПГ, неоднократно требовала от Германии и Евросоюза снизить зависимость от поставок газа из России.

Более того, вполне возможно, что нынешнее решение германских властей, стимулирующее сооружение в ФРГ СПГ- терминалов, является частью договоренности с Вашингтоном с целью снять его возражения против строительства газопровода "Северный поток-2" или хотя бы предотвратить американские санкции против участников этого проекта.

Брунсбюттель - европейский проект для газа из Катара?

Судя по всему, больше всего от принятого 27 марта правительственного решения выигрывает именно проект в Брюснбюттеле. Да и Петер Альтмайер в середине марта заявлял, что подготовка к сооружению СПГ-терминала в этом городе уже весьма далеко продвинулась и он достаточно оптимистично оценивает его перспективы.

Предприятие по регазификации СПГ мощностью 8 миллиардов кубометров в год здесь собирается построить к 2022 году фирма German LNG Terminal - совместное предприятие нидерландской газовой компании Gasunie (один из партнеров "Газпрома" по "Северному потоку-2") со специалистами по хранению топлива Oiltanking из Гамбурга и Vopak из Роттердама. Речь, таким образом, идет о чисто европейском проекте без американского участия.

К тому же значительную часть производственных мощностей будущего терминала в Брунсбюттеле стоимостью примерно в 450 миллионов евро уже забронировала немецкая энергетическая компания RWE, которая еще год назад вела с Катаром переговоры о закупках сжиженного газа для Германии. Этот эмират является крупнейшим поставщиком СПГ в Европу и в прошлом году активно агитировал руководство ФРГ построить наконец-то собственный терминал.

Так что не исключено, что Брюнсбюттель вообще обойдется без американского СПГ - или будет принимать его лишь в небольших объемах. Впрочем, поставки из США вполне могут пойти в Вильгельмсхафен в Нижней Саксонии к северо-западу от Бремена. Там другой приемный терминал планирует сдать в эксплуатацию все в том же в 2022 году немецкая энергетическая компания Uniper (еще один партнер "Газпрома" по "Северному потоку-2").

22 марта стало известно, что Uniper договорилась с инвестиционным фондом из Австралии о продаже ему своей доли в СПГ-терминале в Италии. По сообщению агентства Reuters, компания может получить от 340 до 400 миллионов евро, которые, весьма вероятно, будут переброшены на строительство терминала в Германии, если (когда) инвестиционное решение будет принято.

В любом случае изменение требований немецкого законодательства к подключению терминалов к газотранспортной сети показывает: в Берлине СПГ рассматривают именно как альтернативу российскому трубопроводному газу, идущему на отопление, в электроэнергетику и как сырье в промышленность. И вовсе не собираются использовать СПГ только в жидком виде как топливо для судов и грузового автотранспорта. Этого настоятельно требовал партнер "Газпрома" Wintershall, стараясь предотвратить нынешнее правительственное решение в пользу терминалов по приему и регазификации СПГ.

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