Берлин увязывает дело Серебренникова с сотрудничеством с РФ в области культуры

Власти Германии считают исход дела режиссера Кирилла Серебренникова важным для развития российско-немецкого сотрудничества в области культуры. Об этом заявила уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Бербель Кофлер (Bärbel Kofler), чье обращение было опубликовано во вторник, 23 июня, на сайте министерства иностранных дел Германии.

"В рамках нашей международной культурной политики мы выступаем в защиту свободы выражения для деятелей культуры и искусства. Потому дело Серебренникова очень важно для российско-немецкого сотрудничества в области культуры. Приговор ему станет тревожным сигналом для свободы творчества", - заявила Кофлер.

Она сообщила, что ее беспокоят запрошенный прокурором шестилетний срок для Серебренникова и поддержка обвинений со стороны российского министерства культуры. Уполномоченная правительства ФРГ по правам человека призвала российские органы обеспечить режиссеру "объективный, честный и прозрачный" процесс, соответствующий стандартам правового государства.

Серебренников является одной из важнейших фигур в российско-немецком культурном сотрудничестве. 8 марта в берлинском Deutsches Theater прошла премьера первой драматической постановки Кирилла Серебренникова в немецком театре. Сам режиссер присутствовать на ней не мог из-за продолжающегося процесса по делу "Седьмой студии".

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