 Берлин увеличит выплаты пережившим Холокост | Новости из Германии о Германии | DW | 02.07.2019

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Германия

Берлин увеличит выплаты пережившим Холокост

Сумма выплат лицам, пережившим Холокост, будет увеличена на 44 миллиона евро. Пособия могут выплачиваться также лицам, которые спасали евреев во времена национал-социализма.

Центр Анны Франк, Берлин (фото 2018 г.)

Центр Анны Франк, Берлин (фото 2018 г.)

Правительство Германии увеличило выплаты лицам, пережившим Холокост. Сумма выплат на социальное обеспечение будет увеличена в 2020 году на 44 миллиона евро, сообщила во вторник, 2 июля, пресс-служба министерства финансов ФРГ. Таким образом, общая сумма выплат составляет 524 миллиона евро. Это решение подлежит еще утверждению бундестагом.

Контекст

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В ходе стройработ в белорусском Бресте нашли останки более 1000 узников еврейского гетто времен Второй мировой войны. Но вместо мемориала здесь должен появиться элитный жилой комплекс. (28.03.2019)

Выделенные деньги позволяют Конференции по претензиям (Claims Conference) финансово обеспечивать социальные пособия примерно 132 000 евреев-жертв национал-социализма, живущих по всему миру, и выплачивать им компенсационные пенсии. Около 78 000 из числа этих людей нуждаются в постоянном уходе, еще более 54 000 человек могут быть обеспечены продовольствием и лекарствами, а также возможностью по посещению врачей и участием в программах против социального одиночества.

Переговоры по этому поводу прошли в конце мая 2019 года в Нью-Йорке. Было решено, что указанные пособия могут также выплачиваться тем, кто считается спасателями преследуемых евреев и кого признали "праведниками народов мира". Это звание присваивается Израильским институтом катастрофы и героизма неевреям, спасавшим евреев в годы нацистской оккупации Европы.

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  • В лагере Аушвиц 1

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    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

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  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Печи в одном из крематориев

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 01:47

В бундестаге почтили память жертв национал-социализма

 

Контекст

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда. (27.01.2015)  

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В бундестаге почтили память жертв национал-социализма  

Как еврейка из Франции работала разведчицей в тылу у нацистов  

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