 Берлин требует санкций ЕС против хакеров из России | Новости дня из Германии о Европе, России, мире | DW | 29.05.2020

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Новости

Берлин требует санкций ЕС против хакеров из России

Правительство Германии инициировало в ЕС процедуру внесения в специальный европейский санкционный список россиян, причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.

МИД ФРГ

МИД ФРГ

Немецкое правительство уже начало соответствующую процедуру с тем, чтобы внести в специальный санкционный список Евросоюза российских хакеров, которых Германия считает виновными в кибератаках на бундестаг, совершенных в апреле - мае 2015 года. Об этом официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар (Maria Adebahr) заявила на правительственной пресс-конференции в Берлине в пятницу, 29 мая.

Санкции ЕС за кибератаки существуют с 2019 года

Накануне о таком намерении немецкого правительства статс-секретарь в министерстве иностранных дел Мигель Бергер (Miguel Berger) уведомил в очной беседе российского посла в Германии Сергея Нечаева.

Мария Адебар

Мария Адебар

Еще 5 мая генеральный прокурор ФРГ выписал ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, которого подозревают в том, что совместно с группой пока не известных по имени лиц именно он и совершил те хакерские атаки на бундестаг.

Специальный режим санкций ЕС за диверсионную деятельность в киберпространстве был учрежден в мае 2019 года, но еще ни разу не применялся. Этот режим, рассказала Мария Адебар на пресс-конференции, "позволяет замораживать банковские счета и собственность, а также вводить ограничения на въезд внесенных в список лиц или организаций". Правительство Германии оставляет за собой право принять - наряду с внесением подозреваемых в санкционный список ЕС - и дополнительные меры, добавила Адебар, но не уточнила, какие именно.

Российского посла в МИД ФРГ "приглашали", а не "вызывали"

Отвечая на вопрос, когда последний раз российского посла вызывали в МИД ФРГ, Мария Адебар сказала, что в последние годы такого не припомнит. Одновременно она обратила внимание на формулировку дипломатического пресс-релиза от 28 мая, в котором сказано, что российского посла в ФРГ Сергея Нечаева для разговора в немецкий МИД "пригласили", а не "вызвали". Согласно международному дипломатическому протоколу "вызов" посла иностранного государства в МИД страны пребывания является значительно более резкой формой выражения возмущения принимающей стороны, чем "приглашение" на беседу.

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  • экраны компьютеров

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  • пробирки с допинг-пробами под замком

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

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  • логотип Yahoo

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    Автор: Илья Коваль


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