Берлин сожалеет о планах США выйти из Договора по открытому небу

МИД Германии сожалеет о решении американских властей выйти из Договора по открытому небу и призывает Россию вернуться к полному его выполнению и, тем самым, устранить те причины, по которым США пошли на этот шаг. Соответствующее заявление министра иностранных дел Германии Хайко Маса (Heiko Maas) опубликовано в четверг, 21 мая, на сайте МИД Германии.

"Договор является важной частью европейской архитектуры контроля над вооружениями. Он способствует сохранению безопасности и мира практически на всем северном полушарии. Действительно в последние годы мы наблюдаем трудности в реализации договора со стороны России. На наш взгляд, это не оправдывает выхода из него (США. - Ред.)", - заявил Мас. Он призвал Россию вернуться к полному его выполнению и подчеркнул, что Германия со своими партнерами сделает все, чтобы США отказались от решения о выходе.

В пятницу НАТО собирается провести экстренное заседание Совета НАТО в связи с односторонним решением США покинуть Договор по открытому небу. В альянсе также выразили озабоченность "избирательным применением этого договора со стороны России".

Неожиданное решение США

Администрация президента США Дональда Трампа в четверг проинформировала международных партнеров о решении выйти из Договора по открытому небу, который позволяет более чем 30 странам-участницам совершать облеты территорий друг друга в целях укрепления доверия и предотвращения конфликтов.

Белый дом обосновал свое решение систематическими нарушениями договора со стороны России. Формальный выход из договора, согласно условиям, произойдет через 6 месяцев. "За это время стало очевидно, что участие в договоре по открытому небу более не отвечает интересам Америки, Россия многократно нарушала этот документ и использовала его таким образом, что могла возникнуть военная угроза для США и ее союзников", - пояснили источники.

В качестве примеров нарушений было указано на то, что Россия запрещает полеты над Москвой и Чечней, возле Абхазии и Южной Осетии и затрудняет мониторинг Калининграда.

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