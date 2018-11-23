 Берлин призвал Россию и Украину к деэскалации конфликта | Новости из Германии о Германии | DW | 26.11.2018

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Германия

Берлин призвал Россию и Украину к деэскалации конфликта

МИД ФРГ предостерег Москву и Киев от раскручивания спирали кризиса, который может привести к "весьма страшным последствиям". Канада осудила "российскую агрессию против Украины в Керченском проливе".

Захваченные украинские суда в Керчи

Захваченные украинские суда в Керчи

Правительство ФРГ выразило глубокую обеспокоенность вооруженным инцидентом между Россией и Украиной в прибрежных водах близ незаконно аннексированного Россией украинского полуострова Крым и призвала обе стороны к деэскалации напряженности. "Это, конечно, очень опасно", - сказал государственный министр в МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth) в интервью радиостанции Deutschlandfunk в понедельник, 26 ноября.

Рот призвал Россию и Украину избегать обострения ситуации и воздерживаться от любого применения военной силы. Россия в соответствии с нормами международного права должна обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам, указал он, отметив, что обеим сторонам следует стремиться к деэскалации. Россия и Украина "не должны еще больше раскручивать спираль, которая в конечном итоге может привести к весьма страшным последствиям", - подчеркнул государственный министр в МИД ФРГ.

Канада осудила "российскую агрессию"

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд осудила "российскую агрессию против Украины" и потребовала от Москвы незамедлительно освободить задержанные украинские суда. "Канада осуждает российскую агрессию по отношению к Украине в Керченском проливе. Мы призываем Россию незамедлительно деэскалировать ситуацию, освободить захваченные суда и обеспечить свободу навигации. Канада непоколебима в своей поддержке суверенитета Украины", - написала Фриланд в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 26 ноября.

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В Грузии и Эстонии инцидент в Керченском проливе расценили как нарушение Россией международного морского права. "Внимательно наблюдаем за тревожными событиями в Керченском проливе и Азовском море. Атака на украинские суда и их задержание является грубым нарушением международного морского права и ставит под угрозу безопасность всего региона. Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас также осудил действия российской стороны в Керченском проливе. "Произошедшее в Керченском проливе является серьезным нарушением международного права. Осуждаю деятельность России по захвату военно-морских судов Украины, закрытию Керченского пролива и агрессию против Украины", - заявил Ратас, добавив, что он поддерживает призыв Европейского союза и НАТО к деэскалации с тем, чтобы предотвратить дальнейшее обострение конфликта.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в связи с инцидентом в Керченском проливе выразил надежду на то, что международная общественность займет "крайне жесткую позицию и потребует от России прекратить блокаду и эти действия". "Это не что иное, как продолжение агрессии, поскольку Азовское море по соглашению между Российской Федерацией и Украиной - акватория общего пользования, и эти суда в Мариуполе не выполняли никаких операций", - пояснил министр в интервью агентству BNS.

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