 Берлин призвал Иран немедленно освободить танкер Stena Impero | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.07.2019

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Мир

Берлин призвал Иран немедленно освободить танкер Stena Impero

Вмешательство в гражданское судоходство обостряет напряженность в Ормузском проливе, подчеркнули в МИД ФРГ. Власти Ирана заявили, что задержанный танкер столкнулся с рыболовным судном.

Персидский залив и Ормузский пролив (спутниковый снимок из архива)

Персидский залив и Ормузский пролив (спутниковый снимок из архива)

Правительство Германии призвало власти Ирана немедленно освободить нефтяной танкер Stena Impero и его экипаж, задержанные в Ормузском проливе. Подобное вмешательство в гражданское судоходство "в опасной степени обостряет" и без того напряженную ситуацию в регионе, подчеркивается в заявлении МИД ФРГ, опубликованном в субботу, 20 июля.

Несколькими часами ранее иранская сторона сообщила, что шедший под британским флагом Stena Impero отбуксирован в порт Бендер-Аббас. Представитель Ирана добавил, что корабль столкнулся с рыболовецким судном, а перед этим проигнорировал сигнал бедствия, который послали рыбаки. По его словам, все 23 члена экипажа танкера останутся на борту до окончания расследования.

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Обвинение в нарушении правил международного судоходства

Танкер Stena Impero был задержан 19 июля Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в 

Ормузском проливе по обвинению в нарушении правил международного судоходства. Лондон пригрозил Тегерану серьезными последствиями в случае, если Иран в ближайшее время не освободит нефтяной танкер.

Речь не идет о военном вмешательстве, подчеркнул глава британского МИДа Джереми Хант. По его словам, Лондон ищет дипломатическое решение ситуации. Кроме того, Великобритания рекомендует своим судам временно отказаться от маршрутов в акватории региона, заявила представитель британского правительства.

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