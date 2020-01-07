 Берлин, Париж и Лондон запустят механизм спасения ядерной сделки с Ираном | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.01.2020

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Мир

Берлин, Париж и Лондон запустят механизм спасения ядерной сделки с Ираном

Страны ЕС решили обсудить нарушения ядерной сделки Тегераном с помощью механизма урегулирования споров. США поддерживают этот шаг, Россия против.

Хайко Мас

Хайко Мас

Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - ядерной сделки с Ираном. Об этом во вторник, 14 января, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Механизм необходим из-за неоднократных нарушений условий сделки со стороны Ирана, на которые эта страна пошла после выхода из соглашения США. Эти нарушения больше нельзя оставлять без ответа, подчеркнул Мас.

Контекст

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Европейские лидеры считают необходимым "определить долгосрочные рамки для ядерной программы Ирана". (12.01.2020)

В то же время целью процесса является не отход от сделки, а наоборот ситуация, при которой, по словам Маса, "Иран никогда не разработает атомное оружие". Арбитром переговоров между Ираном и странами ЕС станет шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который поддержал эти планы, заявив, что спасение сделки сейчас так важно, как никогда.

США также поддержали создание механизма, поскольку видят в нем "дипломатическое и экономическое давление" на Тегеран. Об этом во вторник заявили в Госдепартаменте США.

Россия, в свою очередь, призывает Берлин, Лондон и Париж "не нагнетать ситуацию". МИД России говорит о "глубоком разочаровании и серьезной озабоченности" в связи с этим шагом европейских стран. По мнению Москвы, задействование механизма урегулирования споров сделают недостижимым возвращение к исходной сделке.

Обращение к Тегерану

В воскресенье главы государств и правительств Франции, Германии и Великобритании обнародовали совместное заявление, в котором выразили поддержку режиму нераспространения ядерного оружия и призвали Иран вернуться "к полному соблюдению своих обязательств" в рамках сделки.

"Мы выразили нашу глубокую обеспокоенность действиями, предпринятыми Ираном, начиная с июля 2019 года, в нарушение своих обязательств. Эти действия должны быть отменены", - уверены европейские лидеры.

Тегеран отказался от последнего ограничения

Совместный всеобъемлющий план действий, который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

После того как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в ближневосточный регион военные корабли и бомбардировщики.

В понедельник, 6 января, Тегеран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".

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    Автор: Наталья Позднякова


Контекст

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