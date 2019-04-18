 Берлин отверг греческие требования о репарациях | Новости из Германии о Германии | DW | 18.04.2019

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Германия

Берлин отверг греческие требования о репарациях

Вопрос о репарациях за ущерб, нанесенный Германией Греции в ходе двух мировых войн, давно закрыт, считают в Берлине.

Высадка нацистского десанта на Крите

Высадка нацистского десанта на Крите

Власти ФРГ решительно отвергли новые требования Греции о репарациях за ущерб, нанесенный стране Германией в годы двух мировых войн. "Позиция федерального правительства остается неизменной: вопрос о немецких репарациях окончательно урегулирован как юридически, так и политически", - заявил в четверг, 18 апреля, официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

В Берлине вопрос репараций Греции считают закрытым

В Берлине указывают на заключенный в 1990 году договор "два плюс четыре" о восстановлении единства Германии. Этот договор, который подводит черту под событиями Второй мировой войны, признан и Грецией, выплаты дополнительных репараций он не предусматривает. 

Германия в послевоенные годы выплатила жертвам национал-социалистического режима в Греции компенсации на общую сумму в 115 миллионов марок ФРГ, которые, по договору от 1960 года, покрыли все индивидуальные требования. Что касается многомиллионного кредита "третьему рейху", который был вынужден предоставить в 1942 году Национальный банк Греции, то, по данным правительства ФРГ, этот вопрос урегулирован Лондонским соглашением о долгах 1953 года.

Контекст

О том, что Варшава собирается потребовать от Германии выплаты репараций, уже заявила и польский премьер-министр Беата Шидло. Эксперты оценили шансы Польши получить компенсацию. (25.08.2017)

В 2015 году немецкие сироты, оказавшиеся в результате хаоса Второй мировой войны на территории Литвы, получили право на компенсацию от ФРГ. Однако сумму компенсации они считают слишком маленькой. (30.12.2017)

Кроме того, на первой конференции по репарациям, которая состоялась осенью 1945 года в Париже, Греции была определена ее доля в общей сумме репараций за Вторую мировую войну. Согласно тому решению, Греция получила из послевоенной Западной Германии товаров на сумму, которая в пересчете на нынешний курс составила около 2 миллиардов евро.

Что касается репараций за Первую мировую войну, то Германия полностью завершила их выплату в 2010 году.

Афины насчитали 300 миллиардов

Парламент Греции накануне, 17 апреля, большинством голосов одобрил резолюцию, обязывающую правительство Алексиса Ципраса добиться выполнения греческих требований "всеми необходимыми дипломатическими и юридическими средствами".

Требовать репараций Ципрас пообещал еще на выборах в 2015 году. Парламентская экспертная комиссия в 2016 году оценила их сумму приблизительно в 300 миллиардов евро. Эта сумма должна компенсировать разрушения и грабежи во время Первой мировой войны, а также ущерб, нанесенный Греции во время гитлеровской оккупации с апреля 1941 по сентябрь 1944 года.

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    Миф Germania - замысел и преступления

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  • Альберт Шпеер и Адольф Гитлер, 1938 год

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  • Копия макета столицы мира Germania

    Миф Germania - замысел и преступления

    В центре экспозиции находится копия макета "столицы мира" Germania, разработанного Шпеером в соответствии с идеями и представлениями Гитлера. Копию создали для фильма "Бункер" о последних днях "третьего рейха", снятого в Германии в 2004 году. "Берлинским подземельям" удалось получить ее для своей выставки.

  • Новая Рейхсканцелярия

    Миф Germania - замысел и преступления

    Главным сооружением в ходе радикальной перестройки Берлина должен был стать "Большой зал" на 180 тысяч человек высотой 320 метров со шпилем. Из-за начала Второй мировой войны его возведение отложили. Среди реализованных репрезентативных зданий была эта Новая рейхсканцелярия. В 1943 году по соседству оборудовали тот самый бункер, в котором Гитлер два года спустя покончил жизнь самоубийством.

  • Экспонаты выставки

    Миф Germania - замысел и преступления

    В 1947 году канцелярию и надземные части бункера взорвали саперы Красной Армии. Подземную часть пытались уничтожить в ГДР в 1952 году, но безуспешно, и лишь завалили входы. В 1988 году бункер откопали, толстый железобетонный потолок вскрыли и убрали, внешние стены снесли, все пустоты заполнили. В 2006 году на этом месте по инициативе "Берлинских подземелий" было установлено информационное табло.

  • Экспонаты выставки

    Миф Germania - замысел и преступления

    На предыдущем и этом снимке - фрагменты зданий несостоявшейся "столицы мира". Среди документов экспозиции представлены многочисленные доказательства того, что Шпеер знал о преступлениях нацистов и лично поддерживал депортацию евреев из Берлина. В их квартиры хотели переселить тех немцев Берлина, чьи дома предстояло снести в ходе реализации градостроительных планов Гитлера.

  • Экспонаты выставки
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    Автор: Максим Нелюбин


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Миф Germania - замысел и преступления

Эта постоянная экспозиция, подготовленная обществом "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten), рассказывает о градостроительных планах Гитлера и преступлениях нацистов. (22.06.2017)  

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