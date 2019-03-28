Берлин одобрил новые военные поставки для Саудовской Аравии

Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку вооружений Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, непосредственно участвующим в военном конфликте в Йемене. Об этом сообщили в четверг, 11 апреля, агентство dpa, интернет-издание Spiegel Online, а также общественно-правовая медиакомпания ZDF со ссылкой на имеющееся в их распоряжении письменное уведомление министра экономики ФРГ Петера Альтмайера (Peter Altmaier), направленное профильной комиссии германского бундестага. Согласно этому документу, речь идет о технологии производства полуприцепов с низкорамной платформой, разработанной немецкой фирмой Kamag из города Ульма. В состав совета, заседающего в режиме строгой секретности, входят канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и несколько федеральных министров.

Из послания Альтмайера следует, что члены парламентской комиссии, в ведении которой находятся вопросы экспорта вооружений, на последнем заседании дали добро на военные поставки шести государствам, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Комплектующие для низкорамных платформ должны быть доставлены во Францию "с конечным пунктом назначения в Саудовской Аравии".

В конце марта сообщалось, что Германия на шесть месяцев продлила эмбарго на поставки вооружений Саудовской Аравии, о чем сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Он уточнил, что до 30 сентября Германия не будет поставлять оружие Саудовской Аравии, в том числе по ранее одобренным контрактам, и не будет выдавать разрешение на поставки оружия в будущем. Изначально запрет на поставку оружия Саудовской Аравии был введен в середине ноября 2018 года, после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в здании саудовского консульства в Стамбуле.



В 2018 году Саудовская Аравия была вторым по значимости после Алжира импортером немецкого оружия: за девять месяцев 2018-го Берлин поставил Эр-Рияду вооружения на сумму 416,4 млн евро.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Убийство Джамаля Хашогги Пропавший журналист Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

Убийство Джамаля Хашогги Главная улика С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

Убийство Джамаля Хашогги Запись с часов? Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

Убийство Джамаля Хашогги Подтверждение убийства Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

Убийство Джамаля Хашогги Реакция Германии Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

Убийство Джамаля Хашогги Бойкот конференции Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

Убийство Джамаля Хашогги Запланированное убийство Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается. Автор: Максим Филимонов

