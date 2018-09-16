 Берлин обеспокоен состоянием здоровья Петра Верзилова | Все главные новости дня | DW | 17.09.2018

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Новости

Берлин обеспокоен состоянием здоровья Петра Верзилова

МИД Германии и канцлер Ангела Меркель были заранее проинформированы о приезде Петра Верзилова на лечение в Берлин.

Петр Верзилов

Петр Верзилов

В правительстве Германии следили и продолжают следить за развитием событий в связи с предполагаемым отравлением одного из участников российской панк-группы Pussy Riot, издателя российского интернет-СМИ "Медиазона" Петра Верзилова. В настоящий момент он находится в берлинской университетской клинике Charite. Проинформировать общественность о диагнозе и состоянии здоровья пациента из России представители этой клиники собираются на пресс-конференции утром во вторник, 18 сентября.

Верзилов - тема на встрече Лаврова и Маса?

"Мы обеспокоены состоянием здоровья господина Верзилова, надеемся, что скоро ему станет лучше и что он полностью выздоровеет", - заявила в понедельник днем, отвечая на вопрос корреспондента DW, пресс-секретарь МИД Германии Мария Адебар (Maria Adebahr).

Клиника Charite в Берлине

Клиника Charite в Берлине

Одновременно она подтвердила информацию немецких СМИ о том, что и министерство иностранных дел, и ведомство федерального канцлера были заранее поставлены в известность о, как подчеркнула Адебар, "предстоящей частной поездке господина Верзилова в Берлин".

Не исключено, что тема предполагаемого отравления российского оппозиционного активиста затрагивалась и на переговорах Сергея Лаврова с его немецким коллегой Хайко Масом (Heiko Maas) 14 сентября в Берлине. Мария Адебар, однако, отказалась подтвердить или опровергнуть такое предположение, сославшись на конфиденциальность переговоров двух министров. Вместе с тем она заметила, что "различные вопросы прав человека всегда являются темой в диалоге с Россией".

Как Верзилова доставили в Берлин?

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Отправку Петра Верзилова на лечение в Charite помог организовать управляющий директор берлинской правозащитной организации Cinema fоr Peace Яка Бизилж. "Нас связывают давнишние контакты с Pussy Riot, и родные Верзилова попросили нас о помощи", - рассказал он.

Верзилова собирались перевезти в Берлин еще в середине прошлой недели - вскоре после того, как он попал в Москве в реанимацию. Но состояние здоровья пациента это не позволяло. Позже ему стало чуть лучше, но перелет на рейсовом самолете был по-прежнему невозможен. "Поэтому по просьбе родителей Петра мы отправили санитарный самолет из Берлина в Москву и обратно, - сообщил журналистам Яка Бизилж. - Этот перелет был оплачен помощниками и мной".

Московские врачи, добавил он, не возражали против перевозки Верзилова в Берлин и предоставили сопровождающим всю медицинскую документацию. У Верзилова кроме российского есть еще и канадское гражданство, а у находящихся с ним в Берлине Надежды Толоконниковой и Вероники Никульшиной есть шенгенские визы. Поэтому и никакой задержки с перевозкой пациента в Берлин и не возникло, объяснил Бизилж.

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Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (17.05.2016)  

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