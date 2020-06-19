Берлин обеспокоен задержаниями в Беларуси в преддверии выборов

Задержание претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико ставит под вопрос соблюдение демократических принципов в ходе предвыборной гонки, заявил пресс-секретарь МИД ФРГ.
Берлин призывает власти в Минске к созданию условий для честных президентских выборов, намеченных на 9 августа. Об этом заявил пресс-секретарь МИД ФРГ Кристофер Бургер (Christopher Burger) на пресс-конференции в Берлине в пятницу, 19 июня. "Мы настоятельно призываем белорусское правительство обеспечить проведение свободных и честных выборов, соответствующих стандартам" Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил Бургер.
Речь идет, в частности, о соблюдении прав на свободу мнения и мирные собрания, вразрез с которым идут задержания оппозиционно настроенных активистов и политиков, произошедшие в Беларуси последние месяцы и недели, пояснил представитель МИД ФРГ. Берлин "с большим беспокойством" наблюдает за "эскалацией событий, сопровождающих предвыборную борьбу".
Задержание Бабарико "вызывает многочисленные вопросы"
В частности, задержание претендента на пост президента Виктора Бабарико "вызывает многочисленные серьезные вопросы, касающиеся предпосылок" для проведения честных выборов, продолжил Бургер. Все кандидаты, выполнившие необходимые критерии, должны быть допущены до выборов, а преследование по политическим мотивам соперников по предвыборной гонке является "тяжелым поражением для свободы слова и демократии в Беларуси", отметил он.
Берлин ожидает от властей Беларуси, что дела всех задержанных в связи с предвыборной кампанией будут рассматриваться в соответствии с принципами правового государства.
Бургер также сообщил, что накануне глава МИД Беларуси Владимир Макей провел переговоры с послами стран ЕС, Великобритании и США, темой которых стала ситуация вокруг задержания Бабарико.
ЕС призвал Минск обеспечить настоящую конкуренцию на выборах
19 июня в Беларуси истекает срок сбора подписей потенциальных кандидатов в президенты. Накануне в Минске прошли очередные пикеты в поддержку кандидатов, альтернативных действующему президенту. Был задержан претендент на пост президента Виктор Бабарико. Ранее арестовали и предъявили уголовное обвинение видеоблогеру Тихановскому и его сторонникам, задержали оппозиционера Николая Статкевича, который также собирался баллотироваться, и многих активистов, собиравших подписи за выдвижение оппозиционных кандидатов.
Европейский Союз настоятельно призвал Минск обеспечить настоящую политическую конкуренцию на президентских выборах. Лукашенко руководит республикой с 1994 года, это самый долгий срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств.
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