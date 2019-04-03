 Берлин не видит оснований для отмены санкций против РФ | Новости из Германии о России | DW | 03.04.2019

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Россия

Берлин не видит оснований для отмены санкций против РФ

Участие министра экономики ФРГ вместе с президентом РФ в открытии завода Mercedes в Подмосковье - не признак изменения немецкой политики санкций в отношении России, заявил представитель канцлера Германии.

На заводе Mercedes в подмосковном Есипово

На заводе Mercedes в подмосковном Есипово

Германия не видит причин для отмены санкций ЕС в отношении России. "Нет", - лаконично ответил официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в среду, 3 апреля, на вопрос корреспондента DW, следует ли рассматривать участие немецкого министра экономики Петера Альтмайера (Peter Altmaier) в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes в подмосковном "Есипово" как отход Берлина от политики санкций против РФ.

Отпадут причины - отменят санкции

"Санкции в отношении России были введены потому, что на то есть причины, - напомнил Зайберт на правительственной пресс-конференции. - И санкции могут быть отменены, если отпадут эти причины, которые заключаются в противоречащей международному праву аннексии Россией Крыма, в российской военной дестабилизации ситуации на востоке Украины и невыполнении положений минского соглашения". И поездка министра экономики, добавил он, ничего в таком подходе Берлина не меняет.

Контекст

Аннексия РФ украинского полуострова является вызовом международной безопасности с серьезными последствиями для мирового правопорядка, говорится в заявлении Федерики Могерини. (17.03.2019)

Петер Альтмайер откроет первый в России завод Daimler. Он встретится в Москве с российскими министрами экономики и торговли. (02.04.2019)

Как пояснила корреспонденту DW пресс-секретарь Альтмайера Анника Айнхорн (Annika Einhorn), в участии министра экономики в церемонии открытия немецкого предприятия за рубежом нет ничего экстраординарного. Это бывало и раньше, ведь во время зарубежных поездок он часто посещает промышленные предприятия, сказала она.

По словам Айнхорн, в программе нынешнего визита Альтмайера в Россию - не только участие в церемонии открытия завода Mercedes, но также переговоры с президентом Владимиром Путиным, а также министрами энергетики Александром Новаком и промышленности и торговли Денисом Мантуровым. "Речь на этих встречах идет о шансах и проблемах немецкого бизнеса в России", - заявила она.

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    Автор: Ирина Филатова


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