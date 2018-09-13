 Берлин и Рим договорились о возврате нелегальных мигрантов в Италию | Новости из Германии о Германии | DW | 13.09.2018

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Германия

Берлин и Рим договорились о возврате нелегальных мигрантов в Италию

Италия стала третьей страной, с которой Германия согласовала возвращение беженцев с германо-австрийской границы. По словам Зеехофера, договор будет подписан в ближайшие дни.

Беженцы на борту корабля итальянской береговой охраны Diciotti

Беженцы на борту корабля итальянской береговой охраны Diciotti

Берлин договорился с Римом о возврате нелегальных мигрантов с австрийско-германской границы. Об этом сообщил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) на заседании бундестага в четверг, 13 сентября, отметив, что на документе соглашения не хватает только его подписи, а также главы МВД Италии Маттео Сальвини.

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"Чтобы избежать дорожных расходов, мы обменяемся документами (по почте. - Ред.)", в связи с чем процесс может занять еще несколько дней, пояснил Зеехофер. Он назвал заключенные договоренности успехом.

Первой страной, с которой Германии удалось заключить такое соглашение, стала Испания. 11 августа вступила в силу договоренность, в рамках которой задержанные на австрийско-германской границе мигранты высылаются в Испанию, если они уже подали там прошение об убежище. Высылка должна проходить в течение 48 часов после задержания. Позднее в августе Берлин заключил аналогичное соглашение с Афинами.

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