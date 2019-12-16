Берлин и земли согласовали график отключения ТЭС на буром угле

Федеральное правительство Германии и премьер-министры земель Саксония-Анхальт, Бранденбург, Саксония и Северный Рейн - Вестфалия после длительных переговоров достигли в ночь на четверг, 16 января, в ведомстве федерального канцлера в Берлине договоренностей о плане отключения тепловых электростанций (ТЭС), работающих на буром угле.

Официальное заявление политиков на этот счет последует в четверг, в первой половине дня, передало агентство dpa.

График отключений, предположительно, станет известен тогда же - после того, как операторы электростанций и представители концернов-разработчиков месторождений также дадут свое согласие на этот счет.

За счет дотаций из федерального бюджета

Правительство ФРГ под сильным давлением общественности 20 сентября 2019 года приняло давно готовившуюся широкомасштабную программу сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа CO2, призванную обеспечить выполнение обязательств, взятых на себя в Парижском соглашении по климату. Важной составной частью программы стал план отказа от угля, являющегося наиболее неэкологичным ископаемым энергоносителем.

Дотации из федерального бюджета должны помочь регионам Германии полностью отказаться от использования бурого и каменного угля в производстве электроэнергии в концу 2038 года. Соответствующие земли на протяжении 20 лет будут ежегодно получать субсидии в размере 1,3 млрд евро. Дополнительные 700 млн евро будут переведены из Берлина в бюджеты федеральных земель в течение последующих 20 лет.

Смотрите также:

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Символ угольных карьеров Ни один угольный разрез не обходится без роторного экскаватора. Многие из почти 20 тысяч человек, которые еще заняты в отрасли в ФРГ, будут вспоминать об этой машине, когда добыча бурого угля уйдет в прошлое. Но пока не решено, когда это произойдет. Для сравнения: в 1960 году в ФРГ в угледобывающей отрасли работали более полумиллиона человек. Каменный уголь в ФРГ из-под земли больше не добывают.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Многокилометровые карьеры Многокилометровые карьеры стали неотъемлемой частью ландшафта во всех регионах Германии, в которых открытым способом все еще добывают бурый уголь. Они расположены на юге Саксонии-Анхальт, в западной части Нижней Саксонии и Северного Рейна - Вестфалии (на фото), а также в регионе Лаузиц на юге Бранденбурга.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Твердая валюта для ГДР Роторный экскаватор, гусеницы которого видны на фото, работает в угольном разрезе Профен в Саксонии-Анхальт. Сейчас добыча бурого угля поддерживает все еще структурно слабую экономику в Восточной Германии, а в ГДР она была одной из базовых отраслей. Бурый уголь добывали, невзирая на экологию, и значительная его часть продавалась за границу за твердую валюту.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Миллиардные компенсации В промышленных масштабах бурый уголь стали добывать на востоке Германии еще в 19 веке. Сегодня в качестве компенсации за досрочное прекращение добычи угля федеральные земли и угледобывающие компании требуют от правительства в Берлине 70 миллиардов евро. Это соответствует сумме в 3,5 млн евро за одно рабочее место в угольной отрасли, которое будет потеряно.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля "Огненное кольцо" протеста Добыча угля уже много лет вызывает ожесточенные споры, как из-за загрязнения воздуха угольными электростанциями, так и из-за того, что для добычи угля открытым способом понижают уровень грунтовых вод. Акцией протеста, проведенной в январе 2019 года в Роммельскирхене на западе ФРГ, экологические активисты добиваются завершения угледобычи в Германии.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Защитники Хамбахского леса Широкую известность в ФРГ и за ее пределами в 2018 году получили массовые протесты против вырубки Хамбахского леса, за счет которого концерн RWE планировал расширить угольный разрез Хамбах. Протесты привели к тому, что суд в Кельне временно запретил вырубку деревьев до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по жалобе экологической организации BUND.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Спорный Гарцвайлер Угольный разрез Гарцвайлер возник в 1983 году на Западе Германии. Вокруг него постоянно разгорались споры, в том числе из-за того, что в ходе его расширения сносили целые населенные пункты. Наряду с экологическими вопросами это - второй важный пункт критики у противников угледобычи.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Деревни-призраки И в наши дни продолжают исчезать деревни, на месте которых появляются угольные карьеры. Вскоре такая участь постигнет местечко Керпен-Манхайм всего в 20 километрах от Кельна. В деревне уже практически не осталось жителей, большинство из них переселили. В 2022 году здесь начнется добыча угля.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Церковь уступает место угольному карьеру Жертвами добычи угля становятся и памятники архитектуры. В 2018 году вслед за всей деревней Иммерат была снесена действовавшая церковь Святого Ламберта, построенная в 1891 году в неороманском стиле. Сделано это было для расширения угольного разреза Гарцвайлер-2, расположенного неподалеку от Ахена на западе страны.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Место жительства сменили 40 тысяч человек Снос деревни Иммерат и переселение ее жителей освещалось в немецких СМИ значительно шире, чем другие подобные случаи. Однако, по данным экологической организации BUND, только в Северном Рейне - Вестфалии в ходе расширения угольных разрезов были переселены около 40 тысяч человек.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Церковь переезжает на новое место Больше повезло церкви в саксонской деревне Хойерсдорф. Построенное 750 лет назад здание в 2008 году перевезли в соседний городок Борна. На своем пути церковь длиной 14, шириной 8,9, высотой 19 метров и весом 600 тонн преодолела два моста и два железнодорожных переезда.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля На смену старым приходят новые технологии В производстве электричества место угля, нефти и атома постепенно занимают возобновляемые источники. Из них в 2018 году в Германии было выработано более 40 процентов электроэнергии. В альтернативной энергетике в стране занято около 280 тысяч человек.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Озера вместо карьеров Так может выглядеть будущее. В Восточной Германии многие бывшие угольные карьеры затоплены и превращены в зоны отдыха. В ближайшие годы в регионе Лаузиц появится самая крупная в Европе сеть связанных друг с другом озер, что наверняка порадует любителей водных видов спорта. Автор: Фридель Таубе, Сергей Гуща

