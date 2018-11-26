Берлин встревожен инцидентом в Керченском проливе

В правительстве Германии "с очень большой тревогой приняли к сведению сообщения об инциденте в Керченском проливе, разделяющем Украину и Россию". Так, не дожидаясь вопросов столичных журналистов, начал правительственную пресс-конференцию в понедельник, 26 ноября, официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). По собственной инициативе он высказывается в тех случаях, когда то или иное событие на мировой арене немецкое правительство расценивает как особенно важное.

Суда вернуть, украинских моряков освободить

Зайберт заверил, что в Берлине будут очень внимательно следить за дальнейшим развитием событий, и призвал обе стороны проявлять сдержанность, содействовать деэскалации ситуации. Представитель канцлера не стал возлагать вину за инцидент на ту или иную сторону. Однако на основании до сих пор известных фактов он пришел к выводу, что применение Россией военной силы в данном случае было неоправданным. "Мы призываем Россию вернуть арестованные суда и освободить задержанных моряков", - сказал Зайберт.

Штеффен Зайберт

Вместе с тем он не стал призывать Киев отказаться от введения военного положения в ответ на инцидент в Керченском проливе. Последнее, по мнению наблюдателей, может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

"Мы надеемся, что обе стороны стремятся к разрядке ситуации, что обе стороны будут противодействовать эскалации, причем, лучше всего в диалоге друг с другом", - ответил Зайберт на вопрос корреспондента DW, попросившего его прокомментировать планы введения военного положения в Украине.

Крымский мост - тоже нарушение международного права

На пресс-конференции в Берлине Зайберт в очередной раз подчеркнул, что Германия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, ее судоходные права в Керченском проливе.

"Свободный проход в Азовское море должен быть обеспечен", - заявил он и напомнил о неизменности подхода Берлина к "противоречащей международному праву аннексии Крыма". К слову, и сооружение моста через пролив он называет "противоречащим международному праву, поскольку в нем не участвовала Украина".

Однако ни Зайберт, ни представитель МИД Германии Райнер Бройль (Rainer Breul) не смогли с точки зрения международного права оценить проблему судоходства в Керченском проливе и ответить на вопрос DW, считает ли Берлин допустимым проход через него военных кораблей Украины или других стран.

Депутаты об инциденте в Керченском проливе

Неоднозначно высказался на эту тему утром в понедельник депутат Европарламента немецкий социал-демократ Кнут Флекенштайн (Knut Fleckenstein). С одной стороны, он считает необходимым оставить Керченский пролив открытым для судов, в том числе, например, для судов стран Европейского Союза. "Недопустимо, чтобы Россия просто брала и перекрывала этот пролив, - заявил Флекенштайн в интервью радиостанции Deutschlandfunk. - Нельзя же отрезать от внешнего мира такой порт, как Мариуполь".

С другой стороны, депутат Европарламента призывает придерживаться неких правил игры. "Я отсюда не могу оценить, делали ли это украинские военные корабли", - добавил он. По мнению Флекенштайна, на заседании Совета Безопасности ООН вечером в понедельник следует найти решение этой проблемы, которое бы устраивало обе стороны - и Украину, и Россию, причем, добавил он, "без учета различных взглядов на статус Крыма".

Резче и однозначны оценки немецких консерваторов. Внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт (Jürgen Hardt) назвал действия российских военных в Керченском проливе "целенаправленной провокацией". "Можно предположить, - отметил он, - что президент Владимир Путин ведет дело к новой эскалации с тем, чтобы отвлечь внимание от скверной экономической и социальной ситуации во многих регионах России".

Коллега Хардта по партии, специальный докладчик фракции консерваторов по Украине Франк Штеффель (Frank Steffel) потребовал, как минимум, оставить в силе санкции ЕС против России, а в зависимости от итогов заседания Совета Безопасности ООН вместе с США подумать и об их усилении.

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