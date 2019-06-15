Берлинский университет обвинил СПбГУ в препятствовании свободе исследований

Институт Восточной Европы при Свободном университете Берлина подверг критике исключение своего студента Лукаса Лаца (Lukas Latz) из Санкт-Петербургского государственного университета и его высылку из России. "Мы считаем такую реакцию на его исследования по магистерской диссертации в Челябинске и публикацию краткого доклада о ней в онлайн-журнале jungle.world сильно преувеличенной и несоразмерной", - говорится в заявлении института, обнародованном в среду, 26 июня.

Руководство Института Восточной Европы указывает, что на Лаца оказывалось давление со стороны властей "с очевидной целью высылки" и что Петербургский университет принял решение об отчислении обучавшегося по обмену студента, не выслушав его самого и не проконсультировавшись со Свободным университетом".

"Мы сожалеем, что Санкт-Петербургский государственный университет, вероятно, не видел иной возможности, кроме как поступить так со своим молодым гостем и своим давним стратегическим партнером - Свободным университетом, - подчеркивается в заявлении. - Это серьезно подрывает свободу научных исследований и преподавания".

В опубликованном 24 июня аналогичном заявлении главы Центра глобальной политики и кафедры политических наук Института Восточной Европы также высказывается мнение о необходимости приостановить действующие программы обмена, а также отказаться от новых инициатив, пока партнеры Свободного университета "не дадут гарантии, что подобных проблем удастся избежать в будущем".

Отчислен за статью

Лукас Лац считает, что поводом к его отчислению в середине июня из петербургского вуза стала статья об экологических проблемах в Челябинске, при написании которой он общался с представителями экологического движения "Стоп ГОК", ведущего борьбу против строительства комбината на окраине города. Об этом он рассказал ранее в интервью DW. Из-за публикации этой статьи полицейские обвинили его в нарушении миграционного законодательства, поскольку студентам запрещено работать журналистами. В связи с отчислением молодой человек должен был покинуть Россию в течение пяти дней.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Волоколамск против свалки Волоколамск, в котором проживает около 20 тысяч жителей, никогда не входил в рейтинги экологов как самый чистый город Подмосковья. Но именно экологией, за отсутствием градообразующих предприятий, гордятся местные жители. По их словам, свежий воздух - это то немногое, ради чего они готовы выходить на акции протеста.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Источник загрязнения - мусорный полигон "Ядрово" Мусорный полигон "Ядрово" расположен всего в трех километрах от Волоколамска. Именно с ним связана экологическая угроза загрязнения воздуха, существовавшая всегда, но обострившаяся в связи с тем, что полигон переполнен. В ночь на 21 марта здесь произошел выброс свалочного газа. Горожане требуют от властей решить проблему как можно быстрее - полностью закрыть полигон.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Горожане готовы бороться за чистый воздух Торговый центр недалеко от городской администрации Волоколамска, возле которой 24 марта прошел пикет против мусорного полигона "Ядрово". Девочка в розовой шапке, десятилетняя Таня, стала символом борьбы горожан за чистый воздух.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Борьба за чистый воздух всеми средствами Наклейки против свалки "Ядрово" напечатала и продает по себестоимости владелица двух магазинов автозапчастей города. Их можно встретить на местных автомобилях.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Горожане считают мусоровозы вручную Машина МЧС на главной площади Волоколамска, возле городской администрации. Ее поставили для того, чтобы жители могли следить за количеством мусоровозов, въезжающих на территорию полигона "Ядрово". Активисты жалуются, что данные обновляются не столь регулярно, поэтому они сами считают машины вручную, у входа на полигон.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Респираторы и защитные маски Фото из машины активистки инициативной группы против свалки "Ядрово" Анны. И хотя местные жители говорят, что от свалочного газа их спасет только противогаз, многие возят с собой респираторы и защитные маски.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух "Горячая линия" в Волоколамске Объявление в здании автовокзала Волоколамска. В городе открыта "горячая линия", посвященная проблеме чистого воздуха и мусорного полигона "Ядрово"

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Замеры воздуха на мусорном полигоне После акций протеста на мусорный полигон регулярно приезжает выездная лаборатория и делает замеры воздуха.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Начальство в курсе, но выполнять требования не торопится На свалке выделены два участка для мусора. На первом, переполненном, который стал причиной волнений в городе, в середине апреля пройдут мероприятия по ликвидации свалочного газа. Второй должны открыть для завоза нового мусора: против этого также борются активисты. Автор: Елена Барышева

