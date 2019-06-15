 Берлинский университет обвинил СПбГУ в препятствовании свободе исследований | Новости из Германии о Германии | DW | 26.06.2019

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Германия

Берлинский университет обвинил СПбГУ в препятствовании свободе исследований

Руководство Института Восточной Европы Свободного университета Берлина полагает, что его давний российский партнер СПбГУ, отчислив немецкого студента Лукаса Лаца, способствовал подрыву свободы научных исследований.

Лукас Лац

Лукас Лац

Институт Восточной Европы при Свободном университете Берлина подверг критике исключение своего студента Лукаса Лаца (Lukas Latz) из Санкт-Петербургского государственного университета и его высылку из России. "Мы считаем такую реакцию на его исследования по магистерской диссертации в Челябинске и публикацию краткого доклада о ней в онлайн-журнале jungle.world сильно преувеличенной и несоразмерной", - говорится в заявлении института, обнародованном в среду, 26 июня.

Руководство Института Восточной Европы указывает, что на Лаца оказывалось давление со стороны властей "с очевидной целью высылки" и что Петербургский университет принял решение об отчислении обучавшегося по обмену студента, не выслушав его самого и не проконсультировавшись со Свободным университетом".

Контекст

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"Мы сожалеем, что Санкт-Петербургский государственный университет, вероятно, не видел иной возможности, кроме как поступить так со своим молодым гостем и своим давним стратегическим партнером - Свободным университетом, - подчеркивается в заявлении. - Это серьезно подрывает свободу научных исследований и преподавания".

В опубликованном 24 июня аналогичном заявлении главы Центра глобальной политики и кафедры политических наук Института Восточной Европы также высказывается мнение о необходимости приостановить действующие программы обмена, а также отказаться от новых инициатив, пока партнеры Свободного университета "не дадут гарантии, что подобных проблем удастся избежать в будущем".

Отчислен за статью

Лукас Лац считает, что поводом к его отчислению в середине июня из петербургского вуза стала статья об экологических проблемах в Челябинске, при написании которой он общался с представителями экологического движения "Стоп ГОК", ведущего борьбу против строительства комбината на окраине города. Об этом он рассказал ранее в интервью DW. Из-за публикации этой статьи полицейские обвинили его в нарушении миграционного законодательства, поскольку студентам запрещено работать журналистами. В связи с отчислением молодой человек должен был покинуть Россию в течение пяти дней.

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    Автор: Елена Барышева


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Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

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Ссылки в интернете

Stellungnahme des OEI zur Exmatrikulation von Lukas Latz

Statement by Prof. Dr. Klaus Segbers, Director of the Center for Global Politics and chair of the OEI Department of Political Science

Аудио- и видеофайлы по теме

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