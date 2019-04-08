Берлинский театр покажет "Декамерон" Кирилла Серебренникова

Немецкий театр (Deutsches Theater) в Берлине покажет спектакль "Декамерон" российского режиссера Кирилла Серебренникова. Премьера постановки по новеллам Джованни Бокаччо запланирована на 8 марта 2020 года, сообщила во вторник, 23 апреля, пресс-служба театра.

"Репетиции должны начаться в январе 2020 года в Немецком театре при условии, что Кириллу Серебренникову будет разрешено выезжать", - говорится далее в заявлении.

Первоначально премьера "Декамерона" в Берлине должна была состояться в мае 2018 года, но из-за ареста Серебренникова была отложена. Директор Немецкого театра Ульрих Куон (Ulrich Khuon) заявил, что постановка будет "обязательно сделана вместе с Кириллом".

Полтора года домашнего ареста

Кирилла Серебренникова задержали в августе 2017 года по делу о хищениях в "Седьмой студии"и поместили под домашний арест. 8 апреля 2019 года он и еще два фигуранта дела - экс-руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Софья Апфельбаум и экс-гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин - были освобождены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Дело "Седьмой студии" связано с якобы хищением бюджетных средств, выделенных министерством культуры России на реализацию проекта развития современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах. Следствие утверждает, что ущерб по делу составляет 133 млн рублей.



Фигурантами дела также являются бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-Центра" Алексей Малобродский и бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Кроме того, заочное обвинение предъявлено Екатерине Вороновой, являвшейся в разное время продюсером и генпродюсером "Седьмой студии". Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием.

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