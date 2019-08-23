Берлинская прокуратура выдвинула обвинение против возможного убийцы гражданина Грузии

Жертвой убийства, произошедшего 23 августа в берлинском районе Моабит, оказался 40-летний грузин. Подозреваемый, которого полиция задержала по горячим следам, в настоящий момент находится в камере предварительного заключения. Против него выдвинуто обвинение в убийстве, совершенном особенно жестоким способом. Об этом сообщила в субботу, 24 августа, прокуратура Берлина на своей странице в Twitter.

Убийство произошло в пятницу, около 12 часов дня в одном из берлинских парков. Преступник приблизился к своей жертве на велосипеде, совершил выстрел в голову и попытался скрыться, однако вскоре был задержан. Орудие преступления, выброшенное им в протекающую через Берлин реку Шпрее, смогли отыскать водолазы.

Обвиняемый в убийстве - гражданин России

Вечером в субботу прокуратура Берлина сообщила, что речь идет о 49-летнем гражданине России. Дальнейшие подробности относительно личностей убийцы и его жертвы не разглашаются в интересах следствия.

В то же время в субботу в немецкой газете Berliner Kurier появилась информация о том, что предполагаемый убийца - уроженец Чечни, а убитый - грузин Целимхан К., многие годы проживавший в Берлине. Газета указывает на возможную связь между убийством в Берлине и военной операцией, проводившейся в Грузии в августе 2012 года. Тогда отряды грузинских силовиков вели бои с исламистскими экстремистами из Дагестана в ущелье Лопота.

По данным СМИ, убитый воевал в Чечне против правительственных войск

По данным издания, ссылающегося на грузинские СМИ, Целимхан К. служил в антитеррористическом отделе МВД Грузии и имел связи с секретными службами страны. Во время боев в Лопоте он выступал посредником со стороны МВД Грузии в переговорах с исламистами.

В годы чеченского конфликта он воевал на стороне сепаратистов против правительственных войск РФ. Возможно, именно поэтому немецкие власти держали его в поле зрения как лицо, потенциально способное представлять угрозу государству, отмечает Berliner Kurier. Все эти данные, однако, пока не подтверждены ни полицией, ни прокуратурой.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Германия - "земля обетованная" для беженцев? ФРГ - "земля обетованная" для беженцев? В 2015 году в Германию прибыло рекордное число мигрантов. Официально было зарегистрировано около 1,2 млн соискателей убежища в ФРГ. DW отвечает на основыне вопросы по теме беженцев: кто эти люди, откуда они приехали, где размещены и с чем сталкиваются на немецкой земле.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? Бюрократические сложности Как известно, в 2015 году в Германии было зарегистрировано порядка 1,2 млн человек, прибывших в страну в поисках убежища. Однако, по состоянию на конец года, заявления на получение статуса беженца успели подать лишь порядка 442 тысяч человек. Из-за большого наплыва желающих и нехватки персонала между первичной регистрацией и подачей заявления могут проходить недели или даже месяцы.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? Возраст, пол По официальным данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), из тех, кто успел подать заявление на получение статуса беженца, более двух третей - мужчины. Кроме того, более 70 процентов соискателей моложе 30 лет.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? Не только сирийцы Среди лиц, подавших в 2015 году заявление на получение статуса беженца в Германии, около 36% (почти 159 тысяч человек) являются обладателями сирийского паспорта. 12,2% соискателей - албанцы, 7,6% - косовары. Правда, если заявления сирийцев были одобрены в 96% случаев, то лишь 0,2% албанцев и 0,4% выходцев из Косово сумели получить убежище в ФРГ.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? Всем федеральным землям - по беженцу В ФРГ действует система распределения соискателей статуса беженца по 16 федеральным землям, основанная на численности населения и доходах от налогов. Больше всего беженцев в 2015 году разместили в Северном Рейне-Вестфалии (Кельн находится именно здесь) - 21,2%. Следом идет Бавария с показателем 15,3%. Каждый 20-й потенциальный беженец попадает в Берлин. А самая маленькая квота у Бремена - 0,9%.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? "Зарплата" беженца Немецкое государство выделяет на содержание одного беженца 359 евро в месяц. Из них 143 евро выдаются на руки, а оставшиеся средства соискатели убежища в ФРГ получают в форме пищи, одежды, медобслуживания и т.п. Кроме того, на каждого беженца выделяется 6 квадратных метров жилья.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? Новые законы Наплыв беженцев в 2015 году обнажил несовершенство законодательства ФРГ в этой сфере. В BAMF занимаются ускорением процедуры рассмотрения заявлений от беженцев из сравнительно безопасных регионов, в бундестаге обсуждают ужесточение закона о высылке тех, кому отказано в убежище. А в январе была одобрена система удостоверений, которая должна упорядочить пребывание беженцев на территории ФРГ.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? Нападения на приюты для беженцев В 2015 году число правонарушений, связанных с приютами для беженцев, выросло почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 924 атаки на приюты, 825 из них на счету праворадикалов. В 163 случаях сообщается о применении насилия. Кроме того, немецкие правоохранительные органы насчитали 76 поджогов и 11 попыток поджога.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? В самих приютах тоже небезопасно Отмечают в BKA также рост преступности в общежитиях для беженцев. Половина совершаемых там преступлений носят насильственный характер. Увеличению числа правонарушений способствует тот факт, что большое количество молодых мигрантов на протяжении многих недель и даже месяцев вынуждено жить в большой тесноте, при этом между беженцами из разных стран - огромные различия, объяснил глава BKA.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? Права женщин и посещение бассейна В городе Борнхайм вблизи Кельна в середине января запретили мужчинам-беженцам посещать городской бассейн из-за жалоб на сексуальные домогательства с их стороны от посетительниц и сотрудниц. Правда, через несколько дней запрет сняли, проведя "конструктивные беседы о правах женщин". Иные представления о женщинах, похоже, становятся одной из главных проблем интеграции беженцев в немецкое общество. Автор: Илья Коваль

