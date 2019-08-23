 Берлинская прокуратура выдвинула обвинение против возможного убийцы гражданина Грузии | Новости из Германии о Германии | DW | 24.08.2019

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Германия

Берлинская прокуратура выдвинула обвинение против возможного убийцы гражданина Грузии

По информации СМИ, не подтвержденной полицией, убитый 23 августа в Берлине мужчина являлся экс-сотрудником антитеррористического отдела МВД Грузии, а его убийца - уроженцем Чечни.

Полиция оцепила место убийства в берлинском районе Моабит

Полиция оцепила место убийства в берлинском районе Моабит

Жертвой убийства, произошедшего 23 августа в берлинском районе Моабит, оказался 40-летний грузин. Подозреваемый, которого полиция задержала по горячим следам, в настоящий момент находится в камере предварительного заключения. Против него выдвинуто обвинение в убийстве, совершенном особенно жестоким способом. Об этом сообщила в субботу, 24 августа, прокуратура Берлина на своей странице в Twitter.

Убийство произошло в пятницу, около 12 часов дня в одном из берлинских парков. Преступник приблизился к своей жертве на велосипеде, совершил выстрел в голову и попытался скрыться, однако вскоре был задержан. Орудие преступления, выброшенное им в протекающую через Берлин реку Шпрее, смогли отыскать водолазы.

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Обвиняемый в убийстве - гражданин России

Вечером в субботу прокуратура Берлина сообщила, что речь идет о 49-летнем гражданине России. Дальнейшие подробности относительно личностей убийцы и его жертвы не разглашаются в интересах следствия.

В то же время в субботу в немецкой газете Berliner Kurier появилась информация о том, что предполагаемый убийца - уроженец Чечни, а убитый - грузин Целимхан К., многие годы проживавший в Берлине. Газета указывает на возможную связь между убийством в Берлине и военной операцией, проводившейся в Грузии в августе 2012 года. Тогда отряды грузинских силовиков вели бои с исламистскими экстремистами из Дагестана в ущелье Лопота.

По данным СМИ, убитый воевал в Чечне против правительственных войск

По данным издания, ссылающегося на грузинские СМИ, Целимхан К. служил в антитеррористическом отделе МВД Грузии и имел связи с секретными службами страны. Во время боев в Лопоте он выступал посредником со стороны МВД Грузии в переговорах с исламистами.

В годы чеченского конфликта он воевал на стороне сепаратистов против правительственных войск РФ. Возможно, именно поэтому немецкие власти держали его в поле зрения как лицо, потенциально способное представлять угрозу государству, отмечает Berliner Kurier. Все эти данные, однако, пока не подтверждены ни полицией, ни прокуратурой.

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    Автор: Илья Коваль


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