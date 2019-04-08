Берлинская конференция по Ливии: звездный час немецкой дипломатии

Владимир Путин приехал последним на лимузине с московскими номерами. У входа в резиденцию канцлера в центре Берлина в воскресенье, 19 января, его встречала Ангела Меркель (Angela Merkel) в компании генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Остальные участники конференции по урегулированию ситуации в Ливии уже ждали внутри, включая президентов Турции и Франции, премьер-министров Италии и Великобритании, министра иностранных дел США.

С "первыми лицами" противоборствующих сторон в Ливии - руководителем признанного ООН правительства Ливии Фаизом Сараджем и генералом Халифой Хафтаром, войска которого фактически контролируют большую часть территории страны, включая большинство нефтяных месторождений, Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) провели индивидуальные беседы накануне. В день конференции Сарадж и Хафтар находились в Берлине, но избегали прямых контактов - они друг с другом не разговаривают.

Однако сам факт того, что правительству Германии удалось собрать в Берлине всех ключевых действующих лиц конфликта в Ливии и их покровителей вполне может считаться успехом не только немецкой, но и всей европейской дипломатии. В конференции участвовали представители более десятка стран - Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Путин провел переговоры с Эрдоганом по дороге к Меркель

Пока Ангела Меркель встречала первых гостей конференции, в полутора километрах от ее резиденции в пятизвездочном отеле на Потсдамер платц ключевые фигуры берлинского саммита - президенты России и Турции - проводили двустороннюю встречу. В разговоре с Эрдоганом Путин подчеркнул, что в целом соглашение о прекращении огня, несмотря на отдельные инциденты, соблюдается конфликтующими сторонами. И что предпосылкой для встречи в Берлине, подготовка которой шла несколько месяцев, было именно прекращение масштабных боев в Ливии.

Несмотря на широкие улыбки и дружественные рукопожатия во время групповой фотосессии, перед началом конференции в воздухе висел вопрос: смогут ли главы государств и правительств уговорить, убедить или принудить конфликтующие стороны окончательно прекратить бои, и если да, то каким будет политическое будущее страны, кто в нем будет играть решающую роль и какую роль будут играть Россия и Турция.

Ключ к урегулировании ливийской проблемы найден

Спустя пять часов стало ясно - конференция достигла своей цели. "Мы нашли ключ к решению конфликта в Ливии, - сказал на итоговой пресс-конференции глава немецкого МИД Хайко Мас. - Осталось вставить ключ в замок и повернуть его".

За этими образными выражениями скрывается суровая реальность - принципиальное согласие участников конференции отказаться от дальнейших поставок оружия и живой силы воюющим сторонам может считаться только первым шагом к урегулированию. Вопрос вывода иностранных войск и наемников частных компаний, которые уже находятся на территории Ливии и участвуют в боевых действиях, не обсуждался. Не обсуждался, по словам Меркель, и вопрос возможных санкций за нарушение эмбарго на поставки оружия в Ливию.

По словам канцлера Германии, также рано говорить о возможности участия бундесвера в миротворческом контингенте под эгидой ООН. Речь об этом пойдет лишь после того, как прекращение огня станет постоянным. И первым конкретным шагом к этой цели будет создание комитета по мониторингу прекращения огня по формуле "5+5" - по пять представителей с каждой стороны. Как было заявлено на пресс-конференции, генерал Хафтар наконец-то огласил имена своих пятерых представителей в этом комитете.

Каким образом будут проходить политические и экономические реформы в стране, раздираемой гражданской войной уже девять лет, и как будет ликвидировано нынешнее двоевластие, также говорить пока рано. Однако Европейский Союз крайне заинтересован в скорейшей стабилизации положения в Ливии - не только из-за поставок нефти, но и из-за потока нелегальных мигрантов, использующих страну в качестве трамплина в Европу.

Берлин на осадном положении

Подобного саммита Берлин не видел очень давно; по размаху и уровню участников это самая крупная международная встреча на территории Германии со времен саммита "большой двадцатки" летом 2017 года. Однако, в отличие от G20, у полиции было всего лишь четыре дня на подготовку. О проведении саммита городское управление полиции Берлина узнало от правительства во вторник, 14 января. По просочившимся в прессу данным, полицейские были в шоке.

В столицу были переброшены полторы тысячи полицейских из других федеральных земель, всего в обеспечении безопасности на саммите работало 4500 полицейских. Крыши зданий, прилегающих к правительственному кварталу в центре Берлина, пестрели в воскресенье "желтыми человечками" - полицейские в ярких жилетах оцепили правительственный квартал. В воздухе над резиденцией канцлера висел вертолет, реку Шпрее заблокировали для прогулочных теплоходов, вместо них дежурство несли катера полиции.

Когда Ангела Меркель вышла к журналистам по итогам конференции, правительственный квартал погрузился в море голубых огоньков - полицейские кортежи с мигалками повезли в отели высокопоставленных гостей конференции.

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