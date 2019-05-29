Берегись автомобиля - фирменного!

Корпоративный автомобиль - часть имиджа. Если на нем еще и реклама вашей фирмы, то это и своеобразная визитная карточка. В лучшем случае такой автомобиль будет благоприятно влиять на деловую репутацию компании, - если, конечно, водитель машины заявит о себе как о добросовестном участнике дорожно-транспортного движения. А в худшем, если автомобиль с фирменным логотипом засветится в хронике происшествий, это нанесет урон фирме. Кстати, в Германии в регионах, где находится штаб-квартира какого-нибудь концерна, уже номерные знаки этой местности становятся равнозначной рекламой марки. По номеру машины водителя могут легко причислить к сотрудникам того или иного предприятия, не только по брендированию.
Секреты стиля для мужчин
Вот о чем шефу следует поговорить с сотрудниками, прежде чем они сядут за роль корпоративного автомобиля.
Вежливость на светофоре и пешеходном переходе
Начнем с вежливости. Хорошие манеры или даже соблюдение элементарных правил дорожного движения - не всегда само собой разумеющиеся вещи для его участников. Не забудьте поблагодарить отмашкой, если вам разрешили встроиться в ряд. Если вы подрезали кого-то, извинитесь, сделав дружелюбный жест рукой. Стоите на светофоре? Улыбнитесь водителю стоящей рядом машины. Обязательно пропускайте пешеходов. Пешеходная "зебра" - это святое.
Выбор марки корпоративного автомобиля имеет прямое отношение к имиджу фирмы. Кроме того, некоторые водители подтверждают распространенные стереотипы о владельцах той или иной марки. В Германии регулярно публикуются списки марок, владельцы которых чаще других нарушают правила дорожного движения. И если уж ваш работодатель сделал ставку как раз на такую марку, проявляйте особую осторожность.
Соблюдайте дистанцию! Особенно при большой скорости, например, - на автобане. Если вы хотите способствовать продвижению вашей компании на рынке, - не спешите, не лихачьте на дороге! А вдруг вы подрежете своего потенциального клиента?
Соблюдайте ограничения скорости
Чуть ли не за каждым дорожным знаком стоит своя история, возможно, ДТП. Ведь устанавливаются эти знаки не случайно. Собирать штрафы, выписанные на имя работодателя, как-то неприлично. Но это не единственный аргумент, который должен остановить вас от нарушений. Безопасность и уважение по отношению к другим участникам дорожного движения должны стоять превыше всего.
Катарина Штарлай
Катарина Штарлай (Katharina Starlay) - дизайнер одежды и автор нескольких книг о стиле и моде. Ее путеводитель по вопросам моды "Секреты стиля" ("Stilgeheimnisse") стал уже настольной книгой для многих в Германии.
Она является членом Немецкого совета по этикету (Deutscher Knigge-Rat) и ведет свою колонкуStarlay-Express в журнале Manager Magazin, где эта статья была опубликована на немецком языке.
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Автор: Элла Володина