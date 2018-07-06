 Бельгия выиграла у Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ-2018 | ЧМ-2018 по футболу в России | DW | 06.07.2018

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ЧМ-2018 по футболу в России

Бельгия выиграла у Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ-2018

В четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу сборная Бельгии одержала победу над командой Бразилии. За выход в финал бельгийцам предстоит бороться со сборной командой Франции.

Бельгийские футболисмты после забитого в ворота Бразилии гола

Бельгийские футболисмты после забитого в ворота Бразилии гола

Бельгийские футболисты в одной четвертой финала ЧМ-2018 выиграли у сборной команды Бразилии со счетом 2:1. Матч прошел в пятницу, 6 июля, на стадионе "Казань Арена" в столице Татарстана.

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На 13-й минуте матча гол в свои ворота забил полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо. Бельгийский хавбек Кевин де Брёйне на 31-й минуте увеличил преимущество до 2:0. В середине второго тайма (76') бразильцу Ренато Аугусто все же удалось сократить разрыв в счете, который остался неизменным до конца игры: 2:1.

Это уже четвертый чемпионат мира подряд, когда бразильцев в плей-офф останавливают европейские команды: в 2006 году - сборная Франции, в 2010-м - Нидерландов, в 2014-м - Германии.

Ну пути к четвертьфиналу бразильцы выиграли у сборной Мексики - 2:0, бельгийские футболисты одержали победу над сборной Японии - 3:2.

В полуфинале, который состоится во вторник, 10 июля, в Санкт-Петербурге, сборная Бельгии сыграет с командой Франции, которая в первом матче четвертьфинала в Нижнем Новгороде одержала победу над уругвайскими футболистами со счетом 2:0.

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    Автор: Элла Володина


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