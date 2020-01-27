Бельгиец Рик Дамс стал новым председателем ПАСЕ

Бельгиец Рик Дамс, представляющий "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE), был избран на пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы в день открытия зимней сессии Ассамблеи в понедельник, 27 января. Дамс был единственным кандидатом на эту должность.

В своей речи бельгийский политик призвал Ассамблею "сконцентрироваться на ценностях, а не на национальных интересах", а также на защите прав человека, демократии и верховенства закона. "Мы являемся Советом Европы, но, кроме этого, мы еще и Совет Европейцев, - сказал он. - Быть равными не значит быть одинаковыми, но это значит хранить и разделять одни и те же ценности".

По собственным словам, во время своего председательства в ПАСЕ, которое продлится ровно год, Рик Дамс собирается уделять особое внимание связи между правами человека и окружающей средой. При этом он призвал к созданию особого протокола к Европейской конвенции по правам человека, касающегося проблемы изменения климата.

В ПАСЕ будет рассмотрен вопрос о полномочиях российской делегации

В тот же день, 27 января, представляющий Литву депутат Эмануэлис Зингерис предложил пересмотреть вопрос о полномочиях российской делегации в ПАСЕ в связи с намерением России провести референдум относительно приоритета национального законодательства над международным правом, который планируется закрепить в российской конституции, передает украинское агентство УНИАН.

По словам Зингериса, в случае одобрения подобной инициативы решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) больше не будут приниматься российскими властями во внимание. Поскольку предложение Зингерса поддержали 30 депутатов из пяти национальных делегаций, этот вопрос был передан на дальнейшее рассмотрение комиссии ПАСЕ и ассамблеи.

Кроме того, несколько членов Парламентской ассамблеи предложили пересмотреть полномочия российской делегации в связи с проведением выборов Госдумы РФ в анексированном Крыму, который, согласно международному законодательству, является территорией Украины, сообщает УНИАН.

Как сообщает корреспондент DW в Страсбурге, вопрос о полномочиях российской делегации в ПАСЕ будет рассмотрен на заседании Ассамблеи в среду, 29 января.

Украина снова примет участие в работе ПАСЕ

В 2019 году, во время председательства в ПАСЕ швейцарки Лилиан Мори Паскье из фракции "Социалисты, демократы и зеленые", российские парламентарии были полностью восстановлены в правах.

Зимняя сессия ПАСЕ продлится до 31 января. В ней примет участие и делегация Украины, покинувшая ПАСЕ летом 2019 года в знак протеста против восстановления в правах российских парламентариев.

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