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Бельвю (дворец, резиденция президента ФРГ)

German President Frank-Walter Steinmeier presents the the Grand Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany to Belarusian Nobel literature laureate Svetlana Alexievich, at Bellevue Palace in Berlin, Germany June 15, 2021. REUTERS/Annegret Hilse

Нобелевскому лауреату Светлане Алексиевич вручена одна из высших наград Германии 15.06.2021

Президент ФРГ Штайнмайер во дворце Бельвю наградил писательницу Светлану Алексиевич орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".
30.12.2020 *** Screenshot Instagram bundespraesident.steinmeier zu Fuchs im Park Schloss Bellevue. Quelle: https://bit.ly/3htFIMF

У президента Германии поселился дикий лис. Теперь ему ищут имя (фото) 30.12.2020

В Германии появился федеральный лис. Он поселился в парке президентского дворца Бельвю в Берлине. Теперь ему ищут имя. Среди предложений - Его Лисичество, Теодор и Вилли.
HANDOUT - 02.04.2020, Berlin: Der Pianist Igor Levit spielt sein täglich per Twitter live gestreamtes Hauskonzert während der Corona-Krise einmalig im großen Saal von Schloss Bellevue. (zu dpa Levit spielt Beethoven im Schloss Bellevue - ohne Publikum ) Foto: Jesco Denzel/Bundespresseamt/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Знаменитый пианист дал концерт в пустом зале президентского дворца 03.04.2020

Пианист Игорь Левит играл Бетховена в пустой резиденции президента Германии. Отклики на концерт пришли со всего мира.

28.09.2018 *** German President Frank-Walter Steinmeier and his Turkish counterpart Tayyip Erdogan inspect honour guards at the Bellevue palace in Berlin, Germany, September 28, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

Комментарий: Почему Эрдогана принимают в ФРГ с таким размахом? 28.09.2018

Из-за авторитарной политики президента Турции Эрдогана принимать его в Германии в соответствии с самым высоким уровнем протокола неуместно, считает обозреватель DW Йенс Турау.
28.09.2018 *** Turkish President Tayyip Erdogan meets with his German counterpart Frank-Walter Steinmeier at the Bellevue palace in Berlin, Germany, September 28, 2018. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

Президент Германии принял Эрдогана во дворце Бельвю 28.09.2018

Реджеп Тайип Эрдоган начал двухдневный госвизит в Германию. Запланированы переговоры президента Турции с канцлером ФРГ.
Turkey's President Recep Tayyip Erdogan attends a final press conference on the second day of the G20 Summit in Hamburg, Germany, July 8, 2017. Leaders of the world's top economies gather from July 7 to 8, 2017 in Germany for likely the stormiest G20 summit in years, with disagreements ranging from wars to climate change and global trade. / AFP PHOTO / Patrik STOLLARZ (Photo credit should read PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images)

Госвизит Эрдогана в ФРГ состоится 28-29 сентября 07.08.2018

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер встретит главу турецкого государства с воинскими почестями. В президентской резиденции Бельвю запланирован государственный банкет.

24.06.2015 FILE - In this June 24, 2015 file photo German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier, left, and his wife Elke Buedenbender arrive for an official state dinner for Britain's Queen Elizabeth II, in front of Germany's President Joachim Gauck's residence, Bellevue Palace, in Berlin. (AP Photo/Markus Schreiber, file) |

Эльке Бюденбендер - новая первая леди ФРГ 22.03.2017

Супруга Франка-Вальтера Штайнмайера до недавних пор оставалась в тени. Теперь это в прошлом: бывшая судья Эльке Бюденбендер согласилась взять на себя все обязанности первой леди Германии.
19.02.2017 *** Incoming President Frank-Walter Steinmeier and his wife Elke Buedenbender wave before they enter the presidential Bellevue Palace in Berlin, Germany, March 19, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

Франк-Вальтер Штайнмайер вступил в должность президента ФРГ 19.03.2017

Йоахим Гаук передал дела во дворце Бельвю своему преемнику. Штайнмайер будет приведен к присяге в бундестаге 22 марта.

Президента ФРГ Йоахима Гаука проводили c поста с воинскими почестями (18.03.2017) 18.03.2017

Срок полномочий президента ФРГ Йоахима Гаука истекает 18 марта. Накануне вечером его с воинскими почестями проводили с поста. С 19 марта федеральный президент - Франк-Вальтер Штайнмайер.
ARCHIV - Besucher genießen am 09.09.2012 im Garten von Schloss Bellevue in Berlin beim Bürgerfest des Bundespräsidenten das sonnige Wetter. Foto: Kay Nietfeld dpa/lbn (zu dpa Gauck ehrt Bürger bei Fest im Park von Schloss Bellevue vom 05.09.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Вакансия во дворце Бельвю: кто станет следующим президентом ФРГ? 06.06.2016

Федеральный президент Йоахим Гаук решил не идти на второй срок. В этой связи в ФРГ развернулась дискуссия об его преемнике. DW выясняла, кто может стать новым главой государства.
23.06.2015 *** Britain's Queen Elizabeth and Prince Philip (2nd R) are welcomed by Simon McDonald, British ambassador to Germany (R) and an honour guard on their arrival at Tegal airport in Berlin, Germany June 23, 2015. Queen Elizabeth and her husband the Duke of Edinburgh are on a three day state visit to Germany. REUTERS/Fabrizio Bensch

Королева Великобритании Елизавета II прибыла в Берлин 23.06.2015

Британская королева Елизавета II прилетела в Германию c четырехдневным визитом. Монархиня проведет встречи с президентом ФРГ Йоахимом Гауком и федеральным канцлером Ангелой Меркель.
Bundespräsident Joachim Gauck (l) nimmt am 03.06.2013 im Schloss Bellevue in Berlin an den Gesprächen der XV. Potsdamer Begegnungen zum Thema Vergangenheitsbewältigung teil. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Президент ФРГ призвал Россию к покаянию 04.06.2013

Кульминацией германо-российских "Потсдамских встреч" в этом году стала беседа их участников с президентом ФРГ. Во дворце Бельвю состоялся острый обмен мнениями.
Anlass: Empfang des ehem. polnischen Außenministers Wladyslaw Bartoszewski durch den Bundespräsidenten Joachim Gauck im Schloss Belevue Thema: Empfang Bartoszewski bei Gauck Schloss Belevue Foto: Rosalia Romaniec, DW Ort: Berlin Zeit: 09.05.2012

Полиция обезвредила подозрительное письмо на имя президента ФРГ 19.04.2013

Конверт с подозрительным веществом был обнаружен при просвечивании почты. Полиция произвела контрольный подрыв почтового отправления в парке президентского дворца.
Bundespräsident Joachim Gauck spricht am 22.02.2013 im Schloss Bellevue in Berlin. Das Staatsoberhaupt hält eine Rede zu Europa, über Perspektiven der europäischen Idee. Foto: Wolfgang Kumm/dpa Pool +++(c) dpa - Bildfunk+++

Президент Йоахим Гаук: За европейскую Германию, а не за немецкую Европу 22.02.2013

Федеральный президент пообещал странам ЕС поддержку Германии во времена кризиса.
Bundespräsident Joachim Gauck (r) verleiht am 05.02.2013 im Schloss Bellevue in Berlin dem Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden, Daniel Barenboim, das Bundesverdienstkreuz. Der Dirigent und Pianist erhielt das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband aus Anlass seines 70. Geburtstages. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Даниэль Баренбойм удостоен высшей награды Германии 06.02.2013

Выдающийся дирижер и пианист награжден орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Торжественная церемония прошла в резиденции президента ФРГ.
Der neue Bundespräsident Joachim Gauck (2.v.l) bekommt am Sonntag (18.03.2012) Blumen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach seiner Wahl durch die Bundesversammlung im Reichstag in Berlin. 1240 Wahlleute bestimmten den neuen Bundespräsidenten. Foto: Kay Nietfeld dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Новый президент ФРГ приведен к присяге 23.03.2012

В Берлине в присутствии депутатов бундестага и бундесрата приведен к присяге 11-й президент ФРГ Йоахим Гаук. Торжественные мероприятия завершатся у замка Бельвю отданием воинских почестей новому главе государства.
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