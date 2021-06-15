Бельвю (дворец, резиденция президента ФРГ)

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Президент ФРГ Штайнмайер во дворце Бельвю наградил писательницу Светлану Алексиевич орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".
В Германии появился федеральный лис. Он поселился в парке президентского дворца Бельвю в Берлине. Теперь ему ищут имя. Среди предложений - Его Лисичество, Теодор и Вилли.
Пианист Игорь Левит играл Бетховена в пустой резиденции президента Германии. Отклики на концерт пришли со всего мира.
Из-за авторитарной политики президента Турции Эрдогана принимать его в Германии в соответствии с самым высоким уровнем протокола неуместно, считает обозреватель DW Йенс Турау.
Реджеп Тайип Эрдоган начал двухдневный госвизит в Германию. Запланированы переговоры президента Турции с канцлером ФРГ.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер встретит главу турецкого государства с воинскими почестями. В президентской резиденции Бельвю запланирован государственный банкет.
Супруга Франка-Вальтера Штайнмайера до недавних пор оставалась в тени. Теперь это в прошлом: бывшая судья Эльке Бюденбендер согласилась взять на себя все обязанности первой леди Германии.
Йоахим Гаук передал дела во дворце Бельвю своему преемнику. Штайнмайер будет приведен к присяге в бундестаге 22 марта.
Срок полномочий президента ФРГ Йоахима Гаука истекает 18 марта. Накануне вечером его с воинскими почестями проводили с поста. С 19 марта федеральный президент - Франк-Вальтер Штайнмайер.
Федеральный президент Йоахим Гаук решил не идти на второй срок. В этой связи в ФРГ развернулась дискуссия об его преемнике. DW выясняла, кто может стать новым главой государства.
Британская королева Елизавета II прилетела в Германию c четырехдневным визитом. Монархиня проведет встречи с президентом ФРГ Йоахимом Гауком и федеральным канцлером Ангелой Меркель.
Кульминацией германо-российских "Потсдамских встреч" в этом году стала беседа их участников с президентом ФРГ. Во дворце Бельвю состоялся острый обмен мнениями.
Конверт с подозрительным веществом был обнаружен при просвечивании почты. Полиция произвела контрольный подрыв почтового отправления в парке президентского дворца.
Федеральный президент пообещал странам ЕС поддержку Германии во времена кризиса.
Выдающийся дирижер и пианист награжден орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Торжественная церемония прошла в резиденции президента ФРГ.
В Берлине в присутствии депутатов бундестага и бундесрата приведен к присяге 11-й президент ФРГ Йоахим Гаук. Торжественные мероприятия завершатся у замка Бельвю отданием воинских почестей новому главе государства.
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