Бельвю (дворец, резиденция президента ФРГ)

Вакансия во дворце Бельвю: кто станет следующим президентом ФРГ?

Федеральный президент Йоахим Гаук решил не идти на второй срок. В этой связи в ФРГ развернулась дискуссия об его преемнике. DW выясняла, кто может стать новым главой государства.