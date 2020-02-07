Белый дом заявил об убийстве главаря "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"

Основатель и главарь террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (AQAP) Касим аль-Райми убит в Йемене в ходе контртеррористической операции. Об этом Белый дом сообщил в четверг, 6 февраля. Операция, подробности которой не приведены, прошла по указанию президента США Дональда Трампа.

Группировка совершала в Йемене "вопиющие акты насилия против мирных жителей", а также "стремилась побуждать к многочисленным нападениям на Соединенные Штаты и их вооруженные силы", говорится в сообщении. Гибель аль-Райми ослабляет деятельность террористов и "приводит нас ближе к устранению угроз, которые группировки несут национальной безопасности" США, подчеркнули в Белом доме.

По сведениям Вашингтона, аль-Райми присоединился к "Аль-Каиде" в 1990-х годах, выполнял в Афганистане поручения Усамы бен Ладена, на тот момент являвшегося главарем группировки. К моменту гибели аль-Райми являлся заместителем нынешнего лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, добавили в Белом доме.

В октябре 2019 года силы Соединенных Штатов нанесли удар по еще одной террористической группировке - "Исламскому государству", уничтожив ее главаря Абу Бакра аль-Багдади и его помощника Абу Хасана аль-Мухаджира на территории Сирии.

Смотрите также:

Музей 11 сентября в Нью-Йорке Жертвы из 92 стран Среди экспонатов нового музея на Манхэттене - фотографии людей, погибших в результате террористических атак на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Жертвами терактов стали в этот день почти три тысячи человек: граждане США и еще 91 государства.

Музей 11 сентября в Нью-Йорке В первые дни В новом музее, расположенном на месте, где раньше стояли башни-близнецы, собрано более 10 тысяч экспонатов. В первые дни работы доступ в музей будет открыт только для родственников жертв этой террористической атаки на США, для тех, кто выжил во время теракта, пожарных, спасателей, разбиравших руины рабочих и жителей соседних кварталов.

Музей 11 сентября в Нью-Йорке Лестница в темноту По пути в залы нового музея посетители проходят мимо стальных несущих конструкций, оставшихся от стоявшего на этом месте небоскреба. Сама экспозиция расположена под землей.

Музей 11 сентября в Нью-Йорке Хроника трагедии События этого трагического дня в истории США документированы в музее с помощью многочисленных фотографий и видеозаписей.

Музей 11 сентября в Нью-Йорке Разрушительная сила Этот клубок из металлических фрагментов - остатки телевизионных и радиоантенн, находившихся на Северной башне ВТЦ.

Музей 11 сентября в Нью-Йорке Спасенные В нескольких витринах выставлены покрытые пылью туфли, ботинки и кроссовки людей, которым удалось спастись.

Музей 11 сентября в Нью-Йорке Люди долга Покореженная пожарная машина напоминает о 343 погибших пожарных и спасателях, выполнявших свой долг на месте катастрофы.

Музей 11 сентября в Нью-Йорке Путь к спасению "Лестница выживших" - последняя надземная часть, оставшаяся от разрушенных башен Всемирного торгового центра. Именно по этой лестнице в день теракта многие смогли покинуть горевшие здания.

Музей 11 сентября в Нью-Йорке Террористы В последнем зале - информация о террористах, угнавших гражданские самолеты и совершивших террористическую атаку, а также об "Аль-Каиде".

Музей 11 сентября в Нью-Йорке Сила памяти "Никакой террористический акт не способен сломить единую, стойкую и бесстрашную нацию. Ничто не может сокрушить нас", - заявил президент США Барак Обама, участвовавший в церемонии открытия музея 11 сентября. Автор: Дагмар Брайтенбах, Максим Нелюбин

