 Белый дом заявил об убийстве главаря ″Аль-Каиды на Аравийском полуострове″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.02.2020

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Мир

Белый дом заявил об убийстве главаря "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"

Касим аль-Райми был убит в Йемене в ходе контртеррористической операции, проведенной по указу президента США. Вашингтон ожидает, что гибель главаря "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" ослабит ее деятельность.

Главарь Аль-Каиды на Аравийском полуострове Касим аль-Райми

Главарь AQAP Касим аль-Райми

Основатель и главарь террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (AQAP) Касим аль-Райми убит в Йемене в ходе контртеррористической операции. Об этом Белый дом сообщил в четверг, 6 февраля. Операция, подробности которой не приведены, прошла по указанию президента США Дональда Трампа.

Группировка совершала в Йемене "вопиющие акты насилия против мирных жителей", а также "стремилась побуждать к многочисленным нападениям на Соединенные Штаты и их вооруженные силы", говорится в сообщении. Гибель аль-Райми ослабляет деятельность террористов и "приводит нас ближе к устранению угроз, которые группировки несут национальной безопасности" США, подчеркнули в Белом доме.

Контекст

Президент США Дональд Трамп считает смерть главаря "Исламского государства" Бакра аль-Багдади своей личной заслугой. Однако его радость совершенно неуместна, пишет Карла Блейкер. (28.10.2019)

Исламистские радикальные группировки держат в страхе не только Африку и Ближний Восток. В списке наиболее опасных из них - ISIS, "Аль-Каида", "Боко Харам". DW - подробнее о них. (01.07.2014)

По сведениям Вашингтона, аль-Райми присоединился к "Аль-Каиде" в 1990-х годах, выполнял в Афганистане поручения Усамы бен Ладена, на тот момент являвшегося главарем группировки. К моменту гибели аль-Райми являлся заместителем нынешнего лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, добавили в Белом доме.

В октябре 2019 года силы Соединенных Штатов нанесли удар по еще одной террористической группировке - "Исламскому государству", уничтожив ее главаря Абу Бакра аль-Багдади и его помощника Абу Хасана аль-Мухаджира на территории Сирии.

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    Автор: Дагмар Брайтенбах, Максим Нелюбин


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