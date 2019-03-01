Белорусский суд вынес обвинительный приговор главреду Tut.by

Штраф 7 650 рублей и 6 000 рублей в пользу государственного информационного агентства БелТА (за услуги адвокатов) - суммарно 6 381 долларов по курсу Нацбанка РБ - такое решение огласил судья Александр Петрашкевич в понедельник, 4 марта, в Минске по уголовному делу в отношении главного редактора белорусского портала Tut.by Марины Золотовой. Ее судили по ч.2 ст.425 УК РБ (Бездействие должностного лица), предусматривающее наказание от штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет. Суд длился с 12 февраля. Всего в деле 58 томов.

К началу процесса Марина Золотова осталась единственной обвиняемой по делу о несанкционированном доступе к информационным ресурсам государственного агентства БелТА в период с начала января 2017 по конец июля 2018 года. Всего по этому делу, возбужденному 7 августа, проходили 15 человек. В их числе, в частности, оказались журналисты портала Tut.by, агентства БелаПАН", корреспондент Deutsche Welle Павел Быковский. Им вменялся в вину незаконный доступ к платным материалам БелТА. После погашения журналистами ущерба и выплаты ими штрафа уголовное преследование против них было прекращено.

В обвинении Золотовой говорилось о том, что сотрудники Tut.by "с ведома и согласия" главного редактора портала обладали доступом к информационным ресурсам БелТА на протяжении двух лет. Однако Золотова ничего не знала о доступе своих коллег с января 2017 по 19 марта 2018 года и в деле нет доказательств обратного, подчеркнул ее адвокат.

В ходе публичного процесса выяснилось, что у других фигурантов дела пароли остались с прежних мест работы. Золотова не пользовалась платной подпиской, и в расследуемый период времени договоры БелТА с клиентами не предусматривали ответственность за передачу логина и пароля. В своем последнем слове Золотова еще раз подчеркнула, что в ее обязанности не входило заключение договора с БелТА.

Реакция Золотовой на приговор

Сразу после оглашения приговора Марина Золотова поблагодарила всех, кто следил за процессом. "Я пока не определилась, буду ли обжаловать приговор, так как статистика по оправдательным приговорам 0,2 процента. На такой приговор я не рассчитывала. Порадовало, что приговор более мягкий, чем просила прокурор. Огромное спасибо родным и коллегам", - на этих словах Марина еле сдержала слезы, и собравшиеся начали ей аплодировать.

Марина Золотова в зале суда

На вопрос, считает ли Золотова это дело политическим, она ответила, что видит за этим желание разобраться с Tut.by, с негосударственными медиа, показать, кто главный в интернете: "Есть факторы, свидетельствующие, что контроль будет значительно жестче, но это не значит, что мы должны вдруг прекратить работу или куда-нибудь уехать. Нужно продолжать делать свое дело, как положено".

Повышенное внимание властей к делу Tut.by

У Андрея Бастунца, главы Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) осталось много вопросов по факту возбуждения уголовного дела, ходу следствия и приговору: "Атмосфера процесса (двойной контроль, металлоискатели, огромное количество милиции) не соответствовала характеру дела, не являющимся ни тяжким, ни представляющим общественную опасность, подчеркивает повышенное к нему внимание властей".

Также Бастунцу "непонятно почему с Золотовой взыскивают расходы БелТА на адвокатов в предварительном следствии по 15 делам в связи с использованием паролей БелТА, в то время как сама Золотова паролями не пользовалась".

Журналисты в зале суда в день оглашения приговора Марине Золотовой

Глава БАЖ напоминает, что по делу, которое должно быть гражданско-правовым, а не уголовным, 8 человек (и Золотова в их числе) были задержаны и провели за решеткой от 2 до 3 суток, у них прошли обыски. Все это - давление на журналистов. Кроме того, Бастунец констатирует, что в судебном процессе журналистки Tut.by заявили, что следователи требовали, чтобы они по сути оговорили Золотову - мол, именно она требовала пользоваться паролями БелТА. Все это, уверен Бастунец, свидетельствует "о заданности дела" и негативно сказывается на имидже Беларуси.

Несанкционированный доступ не доказывали, а представили как факт

Юрист Алексей Козлюк, сооснователь правозащитной организации Human Constanta, обращает внимание на то, что обвинение, предъявленное Марине Золотовой, касалось только ст. 425 УК (Бездействие должностного лица), в то время как основным юридическим вопросом было наличие в действиях журналистов Tut.by состава киберпреступления (ст. 349 УК Несанкционированный доступ к компьютерной информации).

"На мой взгляд, суд слишком мало внимания уделил этому вопросу. Из-за переквалификации дел журналистов с уголовных на административные состав несанкционированного доступа не доказывался в суде, а был представлен обвинением как факт", - заявил в интервью DW Алексей Козлюк. Он также указал на выяснившиеся в суде "неприятные подробности": "Например, наплевательское отношение к основам информационной безопасности в государственных организациях, которые в том числе финансируются на наши налоги. Также были озвучены факты давления следствия на свидетелей с целью добиться оговора Золотовой".

Правозащитник обращает внимание на то, что в ходе процесса выяснилось, что телефоны журналистов тайно прослушивались еще до обращения от БелТА в правоохранительные органы. И несмотря на неоднократные замечания защиты, прокуратура так и не представила оснований для прослушки.

К сожалению, отмечает Козлюк, суд окончился ожидаемо - обвинительным приговором. При этом сомнения общественности в беспристрастности и справедливости процесса никуда не делись. По его оценке, очевидная непропорциональность масштаба расследования, включая обыски и задержания журналистов, многих укрепила во мнении, что именно журналисты и, в частности, Марина Золотова были главной мишенью расследования.

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