 Белорусская оппозиция проведет марш солидарности с журналистами | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 28.08.2018

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Беларусь

Белорусская оппозиция проведет марш солидарности с журналистами

Активисты подали минским властям заявку о проведении 15 сентября акции в поддержку журналистов, ставших фигурантами "дела "Белта".

В центре Минска

Оппозиционные движения и партии в Беларуси проведут 15 сентября акцию солидарности с журналистами, в отношении которых ведется расследование по так называемому делу "Белта". Активисты подали в Мингорисполком заявку на проведение марша в поддержку журналистов - фигурантов "дела "Белта", независимых СМИ и профсоюзов, сообщает во вторник, 28 августа, "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия" (БХД).

Помимо БХД, заявка направлена от руководства движения "За Свободу" и Объединенной гражданской партии (ОГП).

Коалиция по проведению акции поддержки журналистов

24 августа несколько оппозиционных партий и организаций объявили о создании коалиции с целью проведения акции в поддержку журналистов и независимых профсоюзов. По их мнению, власти Беларуси целенаправленно и непрестанно уничтожают политическую оппозицию и гражданское общество".

Контекст

7 и 8 августа прошли обыски в офисах новостного ресурса tut.by, информагентства БелаПАН и ряда других СМИ, а также квартирах независимых журналистов. По данным Белорусской ассоциации журналистов, СК Беларуси задержал и допросил около 20 человек, в их числе оказался минский корреспондент русской редакции DW Павлюк Быковский.

Журналистов подозревают в незаконном доступе к платной информации государственного агентства "Белта". Быковский 10 августа был отпущен на свободу из изолятора временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Его супруга Ольга, член совета движения "За свободу", убеждена, что "это дело против независимых журналистов", против "независимой журналистики в Беларуси". 27 августа фигурантам "дела "Белта", в том числе Быковскому, запретили выезжать из страны.

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  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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Корреспондент DW Павлюк Быковский освобожден в Минске

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