Белорусская оппозиция призвала закрыть "дело "Белта" и освободить журналистов

Обыски в редакциях и задержания журналистов представляют собой зачистку независимого информационного пространства Беларуси, уверены лидеры оппозиционных партий.
Белорусские оппозиционные партии раскритиковали задержание журналистов по так называемому "делу "Белта". Лидер "Белорусского народного фронта" (БНФ) Григорий Костусев назвал обыски в офисах портала tut.by и информационного агентства БелаПАН новым наступлением властей на свободу слова. "Перед силовыми структурами поставлена задача запугать журналистское сообщество как таковое - не только самих независимых журналистов, но и редакции интернет-порталов", - заявил Костусев в среду, 8 августа.
Он предостерег власти в Минске от подобных шагов, "вредящих национальной безопасности белорусского государства". "От имени партии БНФ я требую немедленного освобождения всех задержанных редакторов и журналистов. Уголовное дело против них должно быть прекращено, а все претензии касательно использования информационных продуктов "Белта" должны решаться в русле гражданско-правовых споров", - указал Григорий Костусев.
Провокации властей
Руководство Белорусской социал-демократической партии (ГРАМАДА) назвало "дело "Белта" попыткой запугать СМИ. "Подобными провокационными действиями наносится ущерб имиджу Беларуси на международной арене, развеивается миф того, что мы живем в открытой, безопасной и толерантной стране, способной к диалогу, в которой работает закон и уважается плюрализм мнений", - отмечается в заявлении президиума партии.
"Дело Белта" является "не чем иным, как проявлением репрессий в отношении независимых изданий и свободы слова в Беларуси, демонстрацией силы и способом устрашения", уверены оппозиционеры. По их мнению, помещать журналистов в изолятор временного содержания не было необходимым, в их действиях нет общественной опасности.
Зачистка информационного пространства накануне выборов
Объединенная гражданская партия (ОГП) потребовала "немедленного освобождения всех задержанных и прекращения преследования независимых СМИ, журналистов и блогеров". "ОГП рассматривает эти меры как зачистку информационного пространства накануне предстоящих президентской и парламентской избирательных кампаний", - заявил далее политсовет партии.
Председатель движения "За свободу" Юрий Губаревич также указал на "зачистку белорусского независимого информационного пространства". По его мнению, действия властей приведут к тому, что белорусы будут вынуждены искать альтернативные источники информации среди российских порталов. "Надежды властей на полное получение контроля над медиа напрасны, и это не приведет к росту популярности репортажей о "борьбе за урожай" на государственных белорусских СМИ", - убежден Губаревич.
Задержания журналистов продолжаются
Между тем в Беларуси продолжаются задержания журналистов. 8 августа следователи пришли домой к журналистам Алексею Жукову и его жене Арине Семычкиной, позже они были задержаны. Жуков был главным редактором журнала "Белорусское сельское хозяйство", работал в издании "Белорусы и рынок". В тот же день были задержаны главный редактор сайта Realt.by и еще три журналиста, кроме того, в Минске прошел обыск в квартире корреспондента русской редакции Deutsche Welle Павлюка Быковского.
Днем ранее прошли обыски в офисах крупнейшего в Беларуси новостного интернет-портала tut.by и информационного агентства БелаПАН. По информации Белорусской ассоциации журналистов, на трое суток были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редактор tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Для допроса были задержаны и позже отпущены сотрудники tut.by Ульяна Бобоед, Дмитрий Бобрик и редактор БелаПАН Андрей Середа.
Обыски и задержания проводятся в связи с возбужденным 7 августа уголовным делом по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси за несанкционированный доступ к компьютерной информации государственного агентства "Белта". Как утверждает МВД, в 2017 и 2018 годах без ведома и согласия госагентства совершено более 15 тысяч подключений к информации, хранящейся в его компьютерной системе.
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