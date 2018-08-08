Белорусская оппозиция призвала закрыть "дело "Белта" и освободить журналистов

Белорусские оппозиционные партии раскритиковали задержание журналистов по так называемому "делу "Белта". Лидер "Белорусского народного фронта" (БНФ) Григорий Костусев назвал обыски в офисах портала tut.by и информационного агентства БелаПАН новым наступлением властей на свободу слова. "Перед силовыми структурами поставлена задача запугать журналистское сообщество как таковое - не только самих независимых журналистов, но и редакции интернет-порталов", - заявил Костусев в среду, 8 августа.

Он предостерег власти в Минске от подобных шагов, "вредящих национальной безопасности белорусского государства". "От имени партии БНФ я требую немедленного освобождения всех задержанных редакторов и журналистов. Уголовное дело против них должно быть прекращено, а все претензии касательно использования информационных продуктов "Белта" должны решаться в русле гражданско-правовых споров", - указал Григорий Костусев.

Провокации властей

Руководство Белорусской социал-демократической партии (ГРАМАДА) назвало "дело "Белта" попыткой запугать СМИ. "Подобными провокационными действиями наносится ущерб имиджу Беларуси на международной арене, развеивается миф того, что мы живем в открытой, безопасной и толерантной стране, способной к диалогу, в которой работает закон и уважается плюрализм мнений", - отмечается в заявлении президиума партии.

"Дело Белта" является "не чем иным, как проявлением репрессий в отношении независимых изданий и свободы слова в Беларуси, демонстрацией силы и способом устрашения", уверены оппозиционеры. По их мнению, помещать журналистов в изолятор временного содержания не было необходимым, в их действиях нет общественной опасности.

Зачистка информационного пространства накануне выборов

Объединенная гражданская партия (ОГП) потребовала "немедленного освобождения всех задержанных и прекращения преследования независимых СМИ, журналистов и блогеров". "ОГП рассматривает эти меры как зачистку информационного пространства накануне предстоящих президентской и парламентской избирательных кампаний", - заявил далее политсовет партии.

Председатель движения "За свободу" Юрий Губаревич также указал на "зачистку белорусского независимого информационного пространства". По его мнению, действия властей приведут к тому, что белорусы будут вынуждены искать альтернативные источники информации среди российских порталов. "Надежды властей на полное получение контроля над медиа напрасны, и это не приведет к росту популярности репортажей о "борьбе за урожай" на государственных белорусских СМИ", - убежден Губаревич.

Задержания журналистов продолжаются

Между тем в Беларуси продолжаются задержания журналистов. 8 августа следователи пришли домой к журналистам Алексею Жукову и его жене Арине Семычкиной, позже они были задержаны. Жуков был главным редактором журнала "Белорусское сельское хозяйство", работал в издании "Белорусы и рынок". В тот же день были задержаны главный редактор сайта Realt.by и еще три журналиста, кроме того, в Минске прошел обыск в квартире корреспондента русской редакции Deutsche Welle Павлюка Быковского.

Днем ранее прошли обыски в офисах крупнейшего в Беларуси новостного интернет-портала tut.by и информационного агентства БелаПАН. По информации Белорусской ассоциации журналистов, на трое суток были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редактор tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Для допроса были задержаны и позже отпущены сотрудники tut.by Ульяна Бобоед, Дмитрий Бобрик и редактор БелаПАН Андрей Середа.

Обыски и задержания проводятся в связи с возбужденным 7 августа уголовным делом по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси за несанкционированный доступ к компьютерной информации государственного агентства "Белта". Как утверждает МВД, в 2017 и 2018 годах без ведома и согласия госагентства совершено более 15 тысяч подключений к информации, хранящейся в его компьютерной системе.

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