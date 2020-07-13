Беллинсгаузен и другие: о роли немцев в российском флоте

200 лет назад, в июле 1819 года в "южные моря", как тогда говорили, отправились из Кронштадта два парусных шлюпа: "Восток" и "Мирный" (им командовал лейтенант Михаил Лазарев). Это были военные корабли. "Восток", например, был вооружен 28 пушками. В ходе экспедиции их задействовать, кстати, не пришлось. Зато пригодился боезапас: раскаленные в корабельных печках чугунные ядра использовали в ледяных широтах как грелки.

Об экспедиции написано очень много. Достаточно сказать, что только ее участники оставили шесть описаний. И хотя они в деталях порой противоречат друг другу, ход экспедиции хорошо известен. Главный источник здесь - двухтомное описание ее командующего Фаддея Беллинсгаузена, богато иллюстрирование картами и рисунками.

Фаддей Беллинсгаузен

Участвовали в экспедиции только добровольцы. Критерии отбора даже для матросов были очень строгими: не старше 35 лет, отличное здоровье, знание дополнительно "какого-нибудь мастерства по кораблестроительной части" и умение хорошо стрелять. Зато и оклад денежного содержания всей команде (в общей сложности, около 190 человек на двух кораблях) по указу царя повысили в несколько раз. Возглавивший первую русскую антарктическую экспедицию капитан II ранга Фаддей Беллинсгаузен, кроме флотоводческих талантов, был знаменит своей заботой о матросах. Он лично следил за тем, сколько и какого провианта взяли с собой, и в течение всей экспедиции закупал свежие продукты в каждом порту. Капитан также запретил порку как меру наказания.

Фаддей Беллинсгаузен: немец и русский офицер

Фаддей Беллинсгаузен, который при рождении носил имя Фабиан, по происхождению - немец. Он родился в 1778 году в родовом имении Беллинсгаузенов на острове Сааремаа (тогда - Эзель), что на территории сегодняшней Эстонии. Высшими офицерами русского флота были тогда очень многие его земляки и соплеменники. Самое серьезное исследование провел на эту тему петербургский историк Дмитрий Копелев около десяти лет назад. В своей монографии "На службе империи", давно ставшей библиографической редкостью, он описал механизмы карьерного роста "немецкой" группы офицеров в российском флоте, прежде всего, в первой половине XIX века. И подсчитал, что среди офицеров немецкого происхождения доля тех, кто дослужился до высших чинов, в два с половиной раза выше, чем средний показатель по офицерскому составу российского флота. Это отчасти объясняет появившийся уже тогда стереотип о "немецком засилье" в русском военном флоте.

Но заметим при этом, что уже в 1828 году почти треть офицеров немецкого происхождения исповедовала православие. Разумеется, семейные традиции и некоторые другие факторы (в том числе сословные) продолжали играть важную роль, но именно пребывание на русской службе часто определяло, так сказать, патриотически корректный выбор вероисповедания. В монографии "На службе империи" много говорится о "системе остзейского покровительства", "патронате", "типологии карьер", семейных связях и так далее. Но самое главное: абсолютное большинство офицеров немецкого или остзейского происхождения были настоящими патриотами России, "верой и правдой", как писал декабрист Розен, "служившими ей в течение пяти поколений".

Обычным для морских (и не только морских) офицеров немецкого происхождения было русское написание имени с добавлением отчества. Так, уже в ранней молодости Фабиан Готлиб Тадеус Беллинсгаузен (Fabian Gottlieb von Bellingshausen) стал Фаддеем Фаддеевичем, адмирал и президент Академии наук Фридрих Беньямин фон Лютке (Friedrich Benjamin von Lütke) - Федором Петровичем Литке, еще один адмирал и член Государственного совета Фердинанд Людвиг фон Врангель (Ferdinand Friedrich Georg Ludwig Baron von Wrangel) превратился в Фердинанда Петровича.

Вряд ли это делалось для того, чтобы "замаскироваться" под русских, ведь фамилии оставались немецкими. Кроме того, без отличного знания русского языка карьеру сделать было бы невероятно трудно. Абсолютное большинство российских морских офицеров, в том числе и остзейских дворян, начинали свою карьеру с обучения в Морском кадетском корпусе в Кронштадте. Они уже в подростковом возрасте оттачивали свой русский.

Российские первооткрыватели и адмиралы немецкого происхождения

В кронштадском кадетском корпусе учился Иван Федорович Крузенштерн (Adam Johann von Krusenstern) - наверное, самый знаменитый российский мореплаватель немецкого происхождения. Еще его прадед служил России. А сам Иван Федорович, человек огромной физической силы, дослужился до адмирала и возглавил первую российскую кругосветную экспедицию в 1803 - 1806 годах. В этом кругосветном плавании участвовал, среди прочих, и 25-летний лейтенант Беллинсгаузен, сам впоследствии возглавивший антарктическую кругосветную экспедицию. Зарекомендовал он себя прекрасно, вскоре ему доверили командование сначала корветом, а потом и фрегатами.

Еще один знаменитый русский флотоводец немецкого происхождения, карьера которого начиналась в Морском кадетском корпусе в Кронштадте, - это адмирал Фердинанд Петрович Врангель. Врангель был главным правителем русских поселений в Америке в тридцатых годах XIX века и, кстати говоря, противником продажи Аляски Соединенным Штатам в 1867 году. Между прочим, барон Петр Врангель, генерал-лейтенант и один из главных руководителей "белого движения", был дальним родственником мореплавателя.

Антарктида в наши дни

Что касается того, кто именно открыл Антарктиду, то об этом продолжают спорить и сегодня. На звание первооткрывателей претендуют, в частности, британцы и американцы. К сожалению, первая русская антарктическая экспедиция готовилась в спешке (указ царя о ее формировании запоздал, и надо было успеть доплыть к наступлению полярного лета), поэтому среди ее участников был один-единственный ученый, да и тот - астроном, а не географ. Научное обеспечение было явно недостаточным, и сегодня невозможно однозначно интерпретировать, скажем, термин "матерый (материковый) лед", который использовал Беллинсгаузен. Действительно ли это был шельфовый ледник?..

Однако многие - и не только в России - именно Беллинсгаузена считают первооткрывателем шестого материка. Заслуги выдающегося мореплавателя отмечены, в частности, тем, что его имя носят (среди прочего) мыс на Сахалине, остров в архипелаге Туамоту и кратер на Луне. Портрет адмирала украшает почтовые марки СССР, Венгрии и Фолклендских островов, а также - станцию метро "Адмиралтейская" в Санкт-Петербурге.

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