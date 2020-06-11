Белгазпромбанк заблокировал сбор средств на портале MolaMola

Белгазпромбанк заблокировал операции на фандрайзинговом портале MolaMola. "Сегодня с 19.10 начались ошибки по переводам авторам кампаний", - сообщается на странице MolaMola в Facebook вечером 11 июня. MolaMola поясняет, что решение о блокировке принято руководством банка, и обещает "делать все возможное" для восстановления работы сайта.

MolaMola существует в Беларуси с марта 2019 года, на ее счету - 550 завершенных кампаний по сбору средств, в том числе в помощь медикам, пожилым и бездомным на фоне ситуации с коронавирусом. Один из основателей портала - Эдуард Бабарико - сын экс-главы Белгазпромбанка и претендента в кандидаты на пост президента Беларуси Виктора Бабарико.

Виктор Бабарико назвал обыски давлением на его соратников

Ранее 11 июня сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Беларуси устроили проверку в главном офисе Белгазпромбанка в Минске. Возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере и о легализации средств, полученных преступным путем, сообщило ведомство. Подозреваемыми по делу проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы. По информации КГК, экс-председатель правления банка Виктор Бабарико в данный момент "не имеет процессуального статуса" в рамках расследования.

Сам Бабарико заявил, действия КГК "направлены не на меня, они направлены на моих друзей, на людей, с которыми я работал". "Почему это сделано? Потому что прямого компромата на меня нет", - продолжил претендент в кандидаты на пост президента Беларуси."Представители власти реально готовы использовать любые средства для недопущения в нашей стране честных выборов", считает Бабарико.

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа.

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