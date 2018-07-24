 Беларусь увеличила срок безвизового пребывания с пяти до 30 дней | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 24.07.2018

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Беларусь

Беларусь увеличила срок безвизового пребывания с пяти до 30 дней

Указ Лукашенко направлен на развитие туризма и позиционирование Беларуси как удобной площадки для проведения международных мероприятий.

Flughafen Minsk Weißrussland (DW/E.Daneyko)

Срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен с пяти до 30 суток. Соответствующий указ во вторник, 24 июля, подписал президент страны Александр Лукашенко.

"Принятие указа призвано способствовать дальнейшему развитию белорусской туристической отрасли, обеспечить доступность санаторного и медицинского туризма в Беларуси, стать одним из немаловажных факторов содействия развитию экономики страны, включенности Беларуси в мирохозяйственные связи, усилить ее позицию как удобной площадки для организации международных форумов, конференций, фестивалей, спортивных состязаний", -заявила пресс-служба Лукашенко.

Въезд через минский аэропорт

Безвизовым въездом могут воспользоваться иностранцы, въезжающие в страну через минский аэропорт и имеющие при себе действительный паспорт или заменяющий его документ, денежную сумму в размере не менее двух базовых величин на каждый день пребывания (1 базовая величина равна 24,5 белорусским рублям, в пересчете 10,5 евро) и действительный в стране полис медицинского страхования.

Контекст

"Порядок безвизового передвижения через аэропорт не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также планирующих вылететь в российские аэропорты, поскольку данные рейсы являются внутренними и пограничный контроль на них не осуществляется", - указывается в заявлении, опубликованном на сайте белорусского президента.

Актуализирован список стран

Кроме того, правило безвизового въезда не распространяется на иностранных граждан, приезжающих в страну для трудоустройства, ведения коммерческой деятельности и учебы, длительность которой превышает 30 суток. В документе также актуализирован список государств, граждане которых могут въезжать в Беларусь без виз. Из перечня исключены страны, с которыми Минск заключил двусторонние соглашения о безвизовом режиме.

В феврале 2017 года Беларусь ввела правило безвизового въезда для граждан 80 стран, включая 39 европейских, а также США, Японию и Бразилию. Иностранцы, которые пересекли пункт пропуска на Государственной границе в Национальном аэропорту Минска, могли находиться в стране не более пяти суток без визы. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии. Указ направлен на повышение привлекательности страны на международном туристическом рынке и увеличение притока иностранных туристов.

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    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

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    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

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    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

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    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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