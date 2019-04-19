Беларусь остановила экспорт бензина в Украину и Польшу

Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Украину, Польшу и страны Балтии. Об этом во вторник, 23 апреля, заявил заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб. По его словам, причиной прекращения поставок стало резкое снижение качества российской нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны.

Прекращение экспорта светлых нефтепродуктов позволит Беларуси в полном объеме обеспечить внутренний рынок, пострадавший от низкокачественной нефти, подчеркнул Сергей Гриб. В то же время экспорт темных нефтепродуктов сохраняется в прежнем объеме. В данный момент белорусская сторона оценивает ущерб от приостановки экспорта нефтепродуктов и готовится потребовать от России компенсации.

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе уже заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования. Ухудшение качества нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба" зафиксировали и в Польше.

Российская компания "Транснефть" провела расследование и выяснила, что источник загрязнения нефти, поступающей на белорусские НПЗ, находится на участке нефтепровода Самара - Унеча. Компания обязалась исправить ситуацию в течение нескольких дней.

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