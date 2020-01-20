Беларусь начала закупать нефть из Норвегии на фоне конфликта с РФ

Белорусская нефтяная компания БНК в январе купит партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup. Как сообщает вечером в воскресенье, 20 января, информагентство Reuters, норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда.

Сделка была заключена на фоне разногласий между Москвой и Минском по вопросу цены на энергоносители, из-за которых Россия в начале января прекратила поставки нефти в Беларусь.

Беларусь импортирует ежегодно 23-24 миллиона тонн российской нефти при общем объеме экспорта РФ в 250 миллионов тонн. До 6 миллионов, по оценкам экспертов, идут на нужды белорусской экономики, остальное - на переработку и перепродажу на международных рынках.

Разработка нефтяного месторождения Johan Sverdrup началась в Норвегии 7 января. В его официальном открытии принимала участие премьер-министр страны Эрна Сульберг.

Смотрите также:

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси Несогласованная акция в центре Минска В центре Минска в пятницу, 20 декабря, прошла акция протеста против интеграции Беларуси с Россией. Демонстрация не была согласована с властями, в ней приняли участие не менее 1100 человек, сообщает белорусское онлайн-издание tut.by.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси "Мы - тут, а вы - там" Собравшиеся на демонстрации скандировали: "Никаких союзов с имперской Россией". Участница акции держит плакат с надписью: "Давайте договоримся так: мы - тут, а вы - там".

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси "Белорусы - не россияне" Один из участников акции держал плакат с надписью: "Мистер Путин, белорусы - не россияне".

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси На акции выступили оппозиционеры В демонстрации участвовали белорусские оппозиционные политики - Юрий Губаревич, Павел Северинец и другие. Они выступили перед собравшимися. За участие в предыдущих акциях протеста - 7 и 8 декабря - Северинцу назначили административный арест в 15 суток, но отпустили домой, предупредив о недопустимости проведения подобных мероприятий.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси "25 лет - ума нет" Александр Лукашенко занимает должность президента дольше всех других глав государств в Европе - уже 25 лет. Видимо, на это намекает участница протестной акции.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси Живая цепь против интеграции с Россией В конце акции несколько сотен человек выстроились в живую цепь. После этого демонстрация закончилась, и участники разошлись. Хотя во время мероприятия милиционеры предупреждали собравшихся, что оно не согласовано, задержаний не было.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси На акцию за интеграцию с Россией... никто не пришел Утром 20 декабря также на Октябрьской площади должен был пройти митинг за интеграцию России и Беларуси. Его организовывали "левопатриотические общественные объединения" Беларуси. Акция не состоялась, потому что на нее, кроме журналистов, никто не пришел. Автор: Александра Богуславская, Минск, Анастасия Аринушкина

