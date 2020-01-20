 Беларусь начала закупать нефть из Норвегии на фоне конфликта с РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 20.01.2020

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Европа

Беларусь начала закупать нефть из Норвегии на фоне конфликта с РФ

Не договорившись с Москвой о цене на нефть, Беларусь нашла в лице Норвегии альтернативного поставщика.

Нефтепровод Дружба в Беларуси

Нефтепровод "Дружба" в Беларуси

Белорусская нефтяная компания БНК в январе купит партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup. Как сообщает вечером в воскресенье, 20 января, информагентство Reuters, норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда.

Сделка была заключена на фоне разногласий между Москвой и Минском по вопросу цены на энергоносители, из-за которых Россия в начале января прекратила поставки нефти в Беларусь.

Беларусь импортирует ежегодно 23-24 миллиона тонн российской нефти при общем объеме экспорта РФ в 250 миллионов тонн. До 6 миллионов, по оценкам экспертов, идут на нужды белорусской экономики, остальное - на переработку и перепродажу на международных рынках.

Разработка нефтяного месторождения Johan Sverdrup началась в Норвегии 7 января. В его официальном открытии принимала участие премьер-министр страны Эрна Сульберг.

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