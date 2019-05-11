"Белавиа" открывает рейс из Минска в Мюнхен

Белорусская авиакомпания "Белавиа" откроет 15 июля первый рейс по маршруту Минск-Мюнхен-Минск. Об этом говорится в сообщении перевозчика, распространенном в понедельник, 13 мая.

Полеты между столицами Беларуси и Баварии будут осуществляться на регулярной основе 4 раза в неделю на авиалайнере Embraer 175 вместимостью 76 мест. Время в пути составит около двух часов.

В настоящее время самолеты "Белавиа" уже выполняют регулярные рейсы в три немецких города: Берлин, Франкфурт-на-Майне и Ганновер.

В белорусской компании надеются, что за счет открытия нового рейса будет увеличен транзитный поток через ее базовый аэропорт в Минске.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также: