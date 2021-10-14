Глава Белорусского дома найден мертвым: убийство или суицид? DW Новости (03.08.2021)

В одном из киевских парков был найден повешенным активист Виталий Шишов, который возглавлял расположенную в Киеве благотворительную организацию "Белорусский дом в Украине", оказывающую, как говорится на сайте организации, помощь белорусам, бежавшим от режима в Украину. О том, что известно об этом на данный момент и о самом погибшем - в нашем сегодняшнем выпуске.