Это был один из крупнейших неядерных взрывов в истории. Год назад в Бейруте погибли более двухсот человек. Родственники погибших негодуют из-за того, что виновники трагедии так и не понесли наказания.
В одном из киевских парков был найден повешенным активист Виталий Шишов, который возглавлял расположенную в Киеве благотворительную организацию "Белорусский дом в Украине", оказывающую, как говорится на сайте организации, помощь белорусам, бежавшим от режима в Украину. О том, что известно об этом на данный момент и о самом погибшем - в нашем сегодняшнем выпуске.