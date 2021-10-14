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Бейрут

Lebanese army stand guard near the Justice Palace as supporters of the Shiite Hezbollah and Amal groups protest against Judge Tarek Bitar who is investigating last year's deadly seaport blast, in Beirut, Lebanon, Thursday, Oct. 14, 2021. (AP Photo/Hussein Malla)

Армия Ливана сообщает о погибших демонстрантах при стрельбе в столице 14.10.2021

Неизвестные открыли огонь по демонстрантам, идущим после призыва "Хезболлах" на протест против судьи по делу о взрывах в порту Бейрута. Премьер Ливана Микати призвал арестовать причастных к насилию.
Lebanese army soldiers and Red Cross members are seen near the site of a fuel tanker explosion in Akkar in northern Lebanon, August 15, 2021. REUTERS/Omar Ibrahim

Взрыв топливного резервуара в Ливане: десятки погибших и раненых 15.08.2021

В ливанском Аккаре в результате взрыва топливного резервуара погибли не менее 20 человек, еще 79 ранены. На месте работают бригады местного отделения Красного Креста. Причины взрыва пока неизвестны.

Страшный взрыв в Бейруте и его последствия: родственники жертв требуют завершить расследование (03.08.2021) 03.08.2021

Это был один из крупнейших неядерных взрывов в истории. Год назад в Бейруте погибли более двухсот человек. Родственники погибших негодуют из-за того, что виновники трагедии так и не понесли наказания.

Глава Белорусского дома найден мертвым: убийство или суицид? DW Новости (03.08.2021) 03.08.2021

В одном из киевских парков был найден повешенным активист Виталий Шишов, который возглавлял расположенную в Киеве благотворительную организацию "Белорусский дом в Украине", оказывающую, как говорится на сайте организации, помощь белорусам, бежавшим от режима в Украину. О том, что известно об этом на данный момент и о самом погибшем - в нашем сегодняшнем выпуске.
07.08.2020 *** A Russian rescue worker and his dog search for survivors at Beirut port on August 7, 2020, three days after a massive blast there shook the Lebanese capital. - The explosion of a huge pile of ammonium nitrate that had languished for years in a port warehouse served as shocking proof to many Lebanese of the rot at the core of their system, with seething anti-government protests erupting late Thursday near parliament. World leaders have joined the chorus of Lebanese in the country and abroad demanding an international probe into a blast that killed nearly 150 and wounded at least 5,000 people. At least 300,000 were left temporarily homeless, including nearly 80,000 children, the United Nations' child agency has said, warning that many have been separated from their families. (Photo by JOSEPH EID / AFP)

Интерпол объявил в розыск двух россиян из-за взрыва в Бейруте 12.01.2021

По запросу генпрокурора Ливана разыскиваются бывший капитан и владелец судна, привезшего в порт столицы Ливана груз нитрата аммония, а также осматривавший груз португалец.
07.08.2020 *** Members of Civil defense walk near rubble and a damaged vehicle at the site of Tuesday's blast, in Beirut's port area, Lebanon August 7, 2020. REUTERS/Mohamed Azakir

По делу о взрыве в порту Бейрута обвиняют экс-премьера Ливана 10.12.2020

В связи со взрывами в порту Бейрута экс-премьера Ливана и трех бывших министров обвиняют "в преступной халатности, приведшей к трагедии и человеческим жертвам".
TOPSHOT - An aerial view shows the massive damage at Beirut port's grain silos and the area around it on August 5, 2020, one day after a massive explosion hit the heart of the Lebanese capital. - Rescuers searched for survivors in Beirut in the morning after a cataclysmic explosion at the port sowed devastation across entire neighbourhoods, killing more than 100 people, wounding thousands and plunging Lebanon deeper into crisis. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

Ливан просит Интерпол арестовать двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута 02.10.2020

Суд в Ливане запросил у Интерпола ордер на арест капитана Бориса Прокошева и бизнесмена Игоря Гречушкина. Гречушкин предположительно являлся владельцем судна, доставившего в Бейрут нитрат аммония.
A view shows the site of a fire that broke out at Beirut's port area, Lebanon September 10, 2020. REUTERS/Mohamed Azakir

В порту Бейрута вспыхнул крупный пожар 10.09.2020

Спустя месяц после разрушительного взрыва в порту Бейрута на его территории вспыхнул пожар. Возгорание тушат с военных вертолетов.
31.08.2019****Mustapha Adib, talks to the media after being named Lebanon's new prime minister at the presidential palace in Baabda, Lebanon August 31, 2020. REUTERS/Mohamed Azakir

Новым премьером Ливана назначен бывший посол страны в ФРГ 31.08.2020

Мустафа Адиб пообещал начать деятельность на посту премьер-министра с переговоров с МВФ о финансовой помощи стране.
Lebanon's President Michel Aoun visits the site of Tuesday's blast in Beirut's port area, Lebanon August 5, 2020. Dalati Nohra/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

Президент Ливана оценивает ущерб от взрывов в Бейруте в 15 млрд долларов 13.08.2020

По оценкам ливанских властей, взрывом аммиачной селитры в Бейруте нанесен ущерб более чем на 15 млрд долларов. ЕС направил в столицу Ливана более 17 тонн гуманитарных грузов.
Blick auf den Hafen von Maputo, Hauptstadt von Mosambik. Aufnahme vom 09.11.2010. Foto: Lazlo Trankovits dpa | Verwendung weltweit

Мозамбик отвергает ответственность за взрывы в порту Бейрута 13.08.2020

Правительство Мозамбика подтвердило, что 2750 тонн аммиачной селитры направлялись из Грузии в эту африканскую страну. Но почему груз конфисковали в Бейруте, неизвестно.
Lebanon's Prime Minister Hassan Diab is pictured at the government palace in Beirut, Lebanon, August 10, 2020. REUTERS/Mohamed Azakir

Правительство Ливана уходит в отставку после взрыва в Бейруте 10.08.2020

По словам министра здравоохранения Хасана, отставка премьера Диаба не означает "ухода от ответственности".
A demonstrator waves the Lebanese flag in front of riot police during a protest in Beirut, Lebanon, August 8, 2020. REUTERS/Goran Tomasevic TPX IMAGES OF THE DAY

Еще два министра в Ливане заявили об отставке 10.08.2020

За минувшие два дня посты покинули четыре члена правительственного кабинета в Ливане. В последние дни в стране обострилась политическая ситуация.
August 9, 2020*** Demonstrators throw stones during a protest following Tuesday's blast, in Beirut, Lebanon August 9, 2020. REUTERS/Hannah McKay

В Ливане на фоне протестов ушли в отставку два министра 10.08.2020

На фоне протестов, начавшихся после взрывов в Бейруте, премьер-министр Ливана Хасан Диаб сообщил, что 10 августа предложит правительству провести досрочные выборы.
Members of the army walk at the damaged site of Tuesday's blast in Beirut's port area, Lebanon August 8, 2020. REUTERS/Hannah McKay

Международные доноры собрали 253 млн евро на помощь Ливану 09.08.2020

Спустя пять дней после разрушительных взрывов в порту Бейрута участники международной конференции доноров перекрыли сумму помощи, которую запрашивала ООН, более, чем в два раза.
Demonstrators hold a Lebanese flag as they gather at the Ministry of Foreign Affairs during a protest following Tuesday's blast, in Beirut, Lebanon August 8, 2020. REUTERS/Ellen Francis

Германия предоставит Ливану 10 миллионов евро экстренной помощи 09.08.2020

Перед началом конференции доноров глава МИД ФРГ Хайко Мас призвал власти Ливана к проведению срочных реформ и поддержал требования протестующих.
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