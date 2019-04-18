Без страха, упрека и не за деньги: как работают пожарные в Германии

Профессиональных пожарных в Германии мало, но недостатка кадров не ощущается. При этом большинство немецких пожарных - добровольцы. Они тушат огонь, хотя не получают за это зарплату.
Профессиональные пожарные части в Германии есть только в крупных городах. И их совсем немного: в 2016 году на всю страну было всего 105 таких частей, где работали 32 тысячи сотрудников. В населенных же пунктах, где проживают не более 100 тысяч человек, тушением огня и спасением людей занимаются пожарные-добровольцы. Их гораздо больше, чем профессионалов: в добровольной пожарной охране состоит почти миллион человек, то есть примерно каждый 80-й житель Германии. Все они работают на общественных началах.
В Германии пожарные-добровольцы оснащены не хуже профессионалов
Дело в том, что финансирование профессиональной пожарной команды, которая днем и ночью должна находиться в части, стало бы неподъемным бременем для небольших населенных пунктов. А добровольные пожарные - за редким исключением - денег не получают. Всего семь тысяч человек имеют жалование - в основном это лица, которые занимаются решением организационных и административных вопросов.
Несмотря на название, которое сначала может не внушать доверия, в Германии пожарные-добровольцы оснащены не хуже профессионалов. В их частях стоят такие же точно пожарные машины, хранятся лестницы, шланги и экипировка. Чего в добровольных частях нет, так это знаменитого по кинофильмам столба, по которому пожарные съезжают вниз. Постоянно в здании находится лишь диспетчер, поэтому комната отдыха не предусмотрена.
Подготовка добровольцев также не имеет существенных отличий от профессиональных пожарных. Чтобы попасть в команду, нужно пройти вводные курсы, а затем строгий медосмотр. Соискатель сможет продолжить свою подготовку только в случае, если он прошел медицинский контроль и признан полностью здоровым. При этом чтобы принимать участие в тушении пожаров, одних лишь вводных курсов недостаточно. Нужно как минимум пройти курсы радиосвязи и подготовку по использованию дыхательных аппаратов. Впрочем, и на этом обучение для добровольных пожарных не заканчивается.
Как стать пожарным в Германии
В Кельне путь любого пожарного в профессию начинается с огромного ярко-красного здания на окраине города. Современное строение, которое издалека напоминает сполохи огня, окружено лабиринтами из заборов и ангаров с пожарными машинами. Здесь находится главное пожарное управление города Кельна, а по совместительству и учебный центр для будущих укротителей огня - как профессиональных, так и добровольных.
В холле висит экран с расписанием занятий: предмет, время, аудитория. Сетка занятий достаточно плотная, ближайшее - вводный курс. Слушатели, весело болтая, примеряют экипировку, сегодня их первый урок. Всего в классе собралось 12 человек, большинству из них на вид нет и двадцати лет. Стандартный возраст для вступления в добровольную пожарную дружину - 16-17 лет. "Поэтому о тех, кому больше 25 лет, говорят, что они уже в возрасте", - говорит преподаватель Нильс Вайраух (Nils Weihrauch). Впрочем, принципиальных ограничений нет - прийти на курсы можно в любой момент, пока потенциальному пожарному еще не исполнилось 60 лет.
Нынешний вводный курс имеет особенности. "Здесь собрались как те, кто еще ни разу не держал шланг в руках, так и те, кто лет 6-7 назад уже проходил курс юных пожарных", - объясняет преподаватель. Сначала все представляются и рассказывают, что их привело на курсы. Шестнадцатилетняя Каролина, невысокая девушка с россыпью веснушек на носу, тихо говорит, что хочет научиться чему-то новому. Потом добавляет: "Да и просто провести время с друзьями". Рядом с ней сидят еще две девочки - это ее одноклассницы, а всего из их класса на курсы подготовки добровольных пожарных ходят пять человек.
Другой участник, 29-летний Тино, много лет назад подростком уже проходил вводный курс. Совсем недавно он переехал в Кельн и решил возобновить деятельность в качестве пожарного-добровольца. "Чтобы найти новых знакомых, я решил вступить в какое-нибудь объединение. Так я и пришел в пожарные, - делится Тино. - Я ищу здесь дух товарищества".
Пожарным может стать каждый - и каждая
Как раз с духом товарищества журналистке из Мюнхена Мари Траппен (Marie Trappen) повезло не сразу. Впервые она попробовала вступить в добровольную пожарную охрану больше десяти лет назад. Дело было в небольшой деревушке в Баварии, где консервативные взгляды на роль женщин в обществе пока что не редкость. Руководитель местной пожарной части смерил взглядом хрупкую длинноволосую блондинку и ответил жестким отказом - Мари даже не взяли на обучение.
Несмотря на неудачу, она не отказалась от своей мечты и вскоре вновь попробовала попасть в пожарные. И ей это удалось: вот уже 8 лет Траппен состоит в дружине, притом сегодня Мари - командир отряда. В обычной жизни она работает на телевидении, а также рассказывает о добровольной пожарной охране в соцсетях. На страницу Траппен "Женщины-пожарные" подписаны почти 30 тысяч человек.
Вспоминая свой первый неудачный опыт, она подчеркивает: в Германии пожарным может стать любой человек. "Это мой девиз, я активно занимаюсь его продвижением. Я пишу женщинам и говорю: неважно, высокая ты или не очень, полная или худощавая - все это не играет никакой роли. Любая женщина может стать пожарным, любой женщине можно стать пожарным", - настаивает Траппен.
Работодатели отпускают пожарных на вызовы
Узнать немецкого пожарного легко - скорее всего, у него на поясе будет прикреплен старомодный пейджер. С помощью этого устройства пожарные получают вызов: на экране высвечивается короткое "пожар" или "авария", и они в любое время дня и ночи спешат в часть.
Хотя в большинстве добровольных пожарных частей пока что используют пейджеры, некоторые постепенно переходят и на более современные устройства. Это регулируется на уровне общин. Сегодня в некоторых городах добровольным пожарным вызов приходит через специальное приложение, установленное на смартфонах. В самых современных частях диспетчеры даже могут отслеживать на экране компьютера движение закрепленных за отделением пожарных.
На такой электронной карте отмечено, готов ли пожарный прийти на вызов или нет: например, если доброволец знает, что он будет отсутствовать на месте, он может заранее предупредить об этом свою часть. Кроме того, в теории от вызова можно отказаться, хотя добровольные пожарные стараются этого избегать. "Выезд на задание важнее: особенно, когда речь идет о человеческих жизнях, когда это пожар, чрезвычайная ситуация", - считает Мари Траппен. Она ежегодно выезжает примерно на 300 вызовов.
Добровольные пожарные могут отправляться на вызов лишь в случае, когда команда полностью укомплектована. Однако бедствия не происходят по часам: чаще всего пожарные нужны днем, когда большинство людей учатся или работают. В таких ситуациях большинство работодателей отпускают сотрудников на вызов. Их не наказывают за отсутствие на рабочем месте и зарплату за пропущенное время не урезают.
На комплектование отряда уходит на удивление мало времени. С тем, чтобы собрать команду днем, еще есть некоторые проблемы, отмечает Нильс Вайраух, однако вечером работа пожарных очень слаженная. "Добровольцы, которые живут близко к части, добираются до нее очень быстро - они справляются за 2-3 минуты. Одни добегают, другие приезжают на машине или велосипеде", - продолжает Вайраух. По статистике, с момента вызова до приезда пожарной дружины на место происшествия проходит в среднем 15 минут.
Без пожарных в Германии нигде не останутся
Иногда пожарной части не удается привлечь достаточное количество добровольцев. В 2008 году так случилось в деревушке Лист на острове Зильт: вместо необходимых для добровольной пожарной дружины 43 человек в нее здесь вступили лишь 18.
В таких случаях местные власти имеют право учредить так называемую обязательную пожарную часть и привлечь в нее недостающий персонал. Обычно добровольцем могут назначить любого жителя населенного пункта в возрасте от 18 до 63 лет - и отказаться уже не получится. Исключение делают лишь для полицейских и солдат бундесвера.
Впрочем, обязательные пожарные части в Германии встречаются крайне редко, сегодня их лишь пять на всю страну. Серьезного недостатка в добровольных пожарных Германия пока не испытывает, хотя с каждым годом их число сокращается: с 2000 года совокупно пожарная дружина уменьшилась на 70 тысяч человек. С другой стороны, на треть выросло количество женщин среди добровольных пожарных: в 2016 году их было уже 92 тысячи.
С какими трудностями помимо тушения огня приходится сталкиваться добровольным пожарным? Пожалуй, самое сложное - это не вызовы, а борьба с предрассудками в отношении работы на общественных началах, говорит Мари Траппен. Многие люди не понимают, зачем добровольно и бесплатно подвергать себя опасности, жить в постоянном стрессе от вызова до вызова… "Когда едешь на задание, когда приходит сигнал вызова, то вырабатывается столько адреналина. Ты так взволнован из-за происходящего, что в тебе просыпаются невероятные силы, - делится Траппен. - Очень многие люди этого не понимают, они высказывают свою неприязнь, что совершенно непостижимо".
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