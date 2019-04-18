Без страха, упрека и не за деньги: как работают пожарные в Германии

Профессиональные пожарные части в Германии есть только в крупных городах. И их совсем немного: в 2016 году на всю страну было всего 105 таких частей, где работали 32 тысячи сотрудников. В населенных же пунктах, где проживают не более 100 тысяч человек, тушением огня и спасением людей занимаются пожарные-добровольцы. Их гораздо больше, чем профессионалов: в добровольной пожарной охране состоит почти миллион человек, то есть примерно каждый 80-й житель Германии. Все они работают на общественных началах.

В Германии пожарные-добровольцы оснащены не хуже профессионалов

Дело в том, что финансирование профессиональной пожарной команды, которая днем и ночью должна находиться в части, стало бы неподъемным бременем для небольших населенных пунктов. А добровольные пожарные - за редким исключением - денег не получают. Всего семь тысяч человек имеют жалование - в основном это лица, которые занимаются решением организационных и административных вопросов.

Несмотря на название, которое сначала может не внушать доверия, в Германии пожарные-добровольцы оснащены не хуже профессионалов. В их частях стоят такие же точно пожарные машины, хранятся лестницы, шланги и экипировка. Чего в добровольных частях нет, так это знаменитого по кинофильмам столба, по которому пожарные съезжают вниз. Постоянно в здании находится лишь диспетчер, поэтому комната отдыха не предусмотрена.

Машина в добровольной пожарной части в деревне Альтхютте

Подготовка добровольцев также не имеет существенных отличий от профессиональных пожарных. Чтобы попасть в команду, нужно пройти вводные курсы, а затем строгий медосмотр. Соискатель сможет продолжить свою подготовку только в случае, если он прошел медицинский контроль и признан полностью здоровым. При этом чтобы принимать участие в тушении пожаров, одних лишь вводных курсов недостаточно. Нужно как минимум пройти курсы радиосвязи и подготовку по использованию дыхательных аппаратов. Впрочем, и на этом обучение для добровольных пожарных не заканчивается.

Как стать пожарным в Германии

В Кельне путь любого пожарного в профессию начинается с огромного ярко-красного здания на окраине города. Современное строение, которое издалека напоминает сполохи огня, окружено лабиринтами из заборов и ангаров с пожарными машинами. Здесь находится главное пожарное управление города Кельна, а по совместительству и учебный центр для будущих укротителей огня - как профессиональных, так и добровольных.

В холле висит экран с расписанием занятий: предмет, время, аудитория. Сетка занятий достаточно плотная, ближайшее - вводный курс. Слушатели, весело болтая, примеряют экипировку, сегодня их первый урок. Всего в классе собралось 12 человек, большинству из них на вид нет и двадцати лет. Стандартный возраст для вступления в добровольную пожарную дружину - 16-17 лет. "Поэтому о тех, кому больше 25 лет, говорят, что они уже в возрасте", - говорит преподаватель Нильс Вайраух (Nils Weihrauch). Впрочем, принципиальных ограничений нет - прийти на курсы можно в любой момент, пока потенциальному пожарному еще не исполнилось 60 лет.

Юные пожарные проходят совместные учения с добровольной пожарной дружиной

Нынешний вводный курс имеет особенности. "Здесь собрались как те, кто еще ни разу не держал шланг в руках, так и те, кто лет 6-7 назад уже проходил курс юных пожарных", - объясняет преподаватель. Сначала все представляются и рассказывают, что их привело на курсы. Шестнадцатилетняя Каролина, невысокая девушка с россыпью веснушек на носу, тихо говорит, что хочет научиться чему-то новому. Потом добавляет: "Да и просто провести время с друзьями". Рядом с ней сидят еще две девочки - это ее одноклассницы, а всего из их класса на курсы подготовки добровольных пожарных ходят пять человек.

Другой участник, 29-летний Тино, много лет назад подростком уже проходил вводный курс. Совсем недавно он переехал в Кельн и решил возобновить деятельность в качестве пожарного-добровольца. "Чтобы найти новых знакомых, я решил вступить в какое-нибудь объединение. Так я и пришел в пожарные, - делится Тино. - Я ищу здесь дух товарищества".

Пожарным может стать каждый - и каждая

Как раз с духом товарищества журналистке из Мюнхена Мари Траппен (Marie Trappen) повезло не сразу. Впервые она попробовала вступить в добровольную пожарную охрану больше десяти лет назад. Дело было в небольшой деревушке в Баварии, где консервативные взгляды на роль женщин в обществе пока что не редкость. Руководитель местной пожарной части смерил взглядом хрупкую длинноволосую блондинку и ответил жестким отказом - Мари даже не взяли на обучение.

Мари Траппен (в центре) вместе с коллегами из добровольной пожарной охраны

Несмотря на неудачу, она не отказалась от своей мечты и вскоре вновь попробовала попасть в пожарные. И ей это удалось: вот уже 8 лет Траппен состоит в дружине, притом сегодня Мари - командир отряда. В обычной жизни она работает на телевидении, а также рассказывает о добровольной пожарной охране в соцсетях. На страницу Траппен "Женщины-пожарные" подписаны почти 30 тысяч человек.

Вспоминая свой первый неудачный опыт, она подчеркивает: в Германии пожарным может стать любой человек. "Это мой девиз, я активно занимаюсь его продвижением. Я пишу женщинам и говорю: неважно, высокая ты или не очень, полная или худощавая - все это не играет никакой роли. Любая женщина может стать пожарным, любой женщине можно стать пожарным", - настаивает Траппен.

Работодатели отпускают пожарных на вызовы

Узнать немецкого пожарного легко - скорее всего, у него на поясе будет прикреплен старомодный пейджер. С помощью этого устройства пожарные получают вызов: на экране высвечивается короткое "пожар" или "авария", и они в любое время дня и ночи спешат в часть.

Хотя в большинстве добровольных пожарных частей пока что используют пейджеры, некоторые постепенно переходят и на более современные устройства. Это регулируется на уровне общин. Сегодня в некоторых городах добровольным пожарным вызов приходит через специальное приложение, установленное на смартфонах. В самых современных частях диспетчеры даже могут отслеживать на экране компьютера движение закрепленных за отделением пожарных.

Отработка действий расчета пожарных при тушении пожара

На такой электронной карте отмечено, готов ли пожарный прийти на вызов или нет: например, если доброволец знает, что он будет отсутствовать на месте, он может заранее предупредить об этом свою часть. Кроме того, в теории от вызова можно отказаться, хотя добровольные пожарные стараются этого избегать. "Выезд на задание важнее: особенно, когда речь идет о человеческих жизнях, когда это пожар, чрезвычайная ситуация", - считает Мари Траппен. Она ежегодно выезжает примерно на 300 вызовов.

Добровольные пожарные могут отправляться на вызов лишь в случае, когда команда полностью укомплектована. Однако бедствия не происходят по часам: чаще всего пожарные нужны днем, когда большинство людей учатся или работают. В таких ситуациях большинство работодателей отпускают сотрудников на вызов. Их не наказывают за отсутствие на рабочем месте и зарплату за пропущенное время не урезают.

На комплектование отряда уходит на удивление мало времени. С тем, чтобы собрать команду днем, еще есть некоторые проблемы, отмечает Нильс Вайраух, однако вечером работа пожарных очень слаженная. "Добровольцы, которые живут близко к части, добираются до нее очень быстро - они справляются за 2-3 минуты. Одни добегают, другие приезжают на машине или велосипеде", - продолжает Вайраух. По статистике, с момента вызова до приезда пожарной дружины на место происшествия проходит в среднем 15 минут.

Без пожарных в Германии нигде не останутся

Иногда пожарной части не удается привлечь достаточное количество добровольцев. В 2008 году так случилось в деревушке Лист на острове Зильт: вместо необходимых для добровольной пожарной дружины 43 человек в нее здесь вступили лишь 18.

В таких случаях местные власти имеют право учредить так называемую обязательную пожарную часть и привлечь в нее недостающий персонал. Обычно добровольцем могут назначить любого жителя населенного пункта в возрасте от 18 до 63 лет - и отказаться уже не получится. Исключение делают лишь для полицейских и солдат бундесвера.

Впрочем, обязательные пожарные части в Германии встречаются крайне редко, сегодня их лишь пять на всю страну. Серьезного недостатка в добровольных пожарных Германия пока не испытывает, хотя с каждым годом их число сокращается: с 2000 года совокупно пожарная дружина уменьшилась на 70 тысяч человек. С другой стороны, на треть выросло количество женщин среди добровольных пожарных: в 2016 году их было уже 92 тысячи.

С какими трудностями помимо тушения огня приходится сталкиваться добровольным пожарным? Пожалуй, самое сложное - это не вызовы, а борьба с предрассудками в отношении работы на общественных началах, говорит Мари Траппен. Многие люди не понимают, зачем добровольно и бесплатно подвергать себя опасности, жить в постоянном стрессе от вызова до вызова… "Когда едешь на задание, когда приходит сигнал вызова, то вырабатывается столько адреналина. Ты так взволнован из-за происходящего, что в тебе просыпаются невероятные силы, - делится Траппен. - Очень многие люди этого не понимают, они высказывают свою неприязнь, что совершенно непостижимо".

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