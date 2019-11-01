Безнаказанность - главная причина нападений на украинских журналистов

Работа журналистов в Украине остается опасной при любой власти, констатируют правозащитники. Не произошло никаких положительных сдвигов и с избранием президентом Владимира Зеленского. Количество нападений на журналистов не уменьшилось, свидетельствуют данные регулярных мониторингов неправительственных организаций.

Проблему насилия против журналистов постепенно осознают и политики. Депутаты Верховной рады проведут в среду, 6 ноября, слушания на эту тему с участием журналистов, представителей общественных организаций и экспертов. В пояснительной записке к проекту постановления депутаты констатировали, что за прошедший год правоохранители начали досудебное расследование 258 уголовных производств по преступлениям, связанным с препятствованием профессиональной журналистской деятельности, но в суд было передано лишь 26 дел.

Украинцы ценят работу расследователей

Украинцы давно возмущены коррупцией

Согласно августовскому общенациональному исследованию Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, украинцы высоко оценивают, в частности, работу журналистов-расследователей, которые разоблачают коррупцию и критикуют злоупотребления чиновников. Их деятельность оценивают негативно лишь 22 процента опрошенных, тогда как 69 процентов положительно относятся к их работе.

При этом профессия журналиста остается одной из самых опасных в стране. "Барометр свободы слова" Института массовой информации зафиксировал, что при новой власти не произошло никаких позитивных изменений. Согласно данным этого ежемесячного мониторинга, с начала 2019 года в Украине зафиксирован 191 случай нарушений свободы слова. С июля по сентябрь из 75 таких случаев 53 - это физическая расправа с журналистами.

Тревожный пример президента

После прихода к власти президента Владимира Зеленского руководитель его офиса Андрей Богдан заявил, что новая администрация может вообще обойтись без прессы и взаимодействовать с обществом через соцсети.

Юлия Мендель

Еще больший общественный резонанс вызвал инцидент в конце сентября, когда пресс-секретарь президента Юлия Мендель оттолкнула автора программы "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко и помешала ему задать вопрос Зеленскому, возвращавшемуся из США после скандала вокруг его телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Зеленский не осудил поступок Мендель, а раскритиковал действия журналиста. "Он дал очень четкий сигнал всем последующим иерархическим уровням в государстве, что журналисты сами ведут себя так, что можно нарушать их права", - считает коллега Андрушко из программы расследований "Наши деньги" Даниил Мокрик. Журналист оценил поведение Мендель как преступление и напомнил, что права журналистов защищены пятью статьями Уголовного кодекса Украины.

Пресса и секс-скандал в Раде

Известный бывший телеведущий, а ныне - оппозиционный депутат Верховной рады Николай Княжицкий объяснил опасность работы журналистов непониманием роли журналистики в обществе. Он напомнил о случаях слежки за журналистами и обнародования их персональных данных. Раскритиковал депутат и случаи угроз журналистам уголовным преследованием за вторжение в личную жизнь политиков.

С такими угрозами выступил, в частности, депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко, возмутившийся публикацией его интимной переписки с проституткой во время заседания парламента. "Когда представители власти делают такие заявления, любой недовольный работой журналистов может считать себя правым в конфликте с журналистами", - сказал Княжицкий в интервью DW.

Председатель общественной организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук главным риском для журналистов назвала в интервью DW "запущенную системную проблему безнаказанности". По ее мнению, это прежде всего, изъян самих нереформированных государственных органов, которые не могут, а часто и не хотят проводить эффективные расследования.

Она также указала на рост жестокости нападений на журналистов во время избирательных кампаний и на фоне обострения общественных противоречий в результате вооруженного конфликта в Донбассе. А на местах, отметила Матвийчук, журналисты и далее остаются один на один со сросшимися с местным бизнесом властью и правоохранительными органами.

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