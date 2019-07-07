 Беженцы с судна ″Alan Kurdi″ сойдут на берег в Мальте | Новости из Германии о Европе | DW | 07.07.2019

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Европа

Беженцы с судна "Alan Kurdi" сойдут на берег в Мальте

Судно мальтийских вооруженных сил доставит на сушу мигрантов, спасенных экипажем "Alan Kurdi" в Средиземном море. Беженцев направят в другие страны Евросоюза, заявил премьер-министр Мальты.

Спасательное судно Alan Kurdi в Средиземном море

Спасательное судно "Alan Kurdi" в Средиземном море

Беженцы на борту спасательного судна "Alan Kurdi" смогут сойти на землю в одном из портов Мальты. Соответствующее разрешение власти островного государства дали в воскресенье, 7 июля, после переговоров с Еврокомиссией и правительством Германии.

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Мигрантов примет корабль мальтийских вооруженных сил, который доставит их на сушу, заявил премьер-министр Джозеф Мускат. По его словам, после высадки спасенных беженцев направят в другие страны Евросоюза. При этом члены ЕС примут и половину из 58 мигрантов, ранее спасенных вооруженными силами Мальты, отметил Мускат.

5 июля экипаж "Alan Kurdi" спас 65 беженцев в нейтральных водах у берегов Ливии в Средиземном море. Судно неправительственной организации Sea-Eye взяло курс на Мальту после отказа Италии впускать его в гавани. Однако Мальта также запретила "Alan Kurdi" входить в свои порты.

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