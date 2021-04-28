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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Беата Шидло".
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Предложение министра культуры Польши ввести в состав Наблюдательного совета музея в Освенциме экс-премьера Беату Шидло вызвало в стране волну возмущения. Почему - у DW.
Новый польский премьер меняет состав министров в преддверии переговоров с Брюсселем. ЕС анонсировал проведение штрафной процедуры против Польши.
Беата Шидло потеряла доверие Ярослава Качиньского и подала в отставку. С ее политикой связывают ухудшение отношений с Германией и изоляцию Варшавы в ЕС.
По словам польского премьера, официальному обращению к Берлину с требованиями о репарациях будет предшествовать принятие "политического решения".
О том, что Варшава собирается потребовать от Германии выплаты репараций, уже заявила и польский премьер-министр Беата Шидло. Эксперты оценили шансы Польши получить компенсацию.
Польша является жертвой Второй мировой войны и ей не был возмещен ущерб, заявила Беата Шидло. В Берлине настаивают на том, что вопрос репараций уже давно окончательно урегулирован.
Голос польской оппозиции звучит все громче. Участники массовых протестов обвиняют правящую партию "Закон и справедливость" в узурпации власти и подрыве демократических устоев, завоеванных польским народом в 1989 году.
Вето президента только замедлит реализацию закона о Верховном суде, заявила премьер-министр Беата Шидло. Новые нормы все равно будут приняты, уверена она.
Польша, Венгрия, Чехия и Словакия обвиняют Брюссель в давлении в связи с миграционной политикой. Премьер Венгрии не одобрил распределение денег от ЕС, если оно будет связано с политикой приема беженцев.
На брюссельском саммите ЕС проявились существенные разногласия между его участниками. Один из ключевых вопросов: имеет ли право на жизнь идея "Европы двух скоростей".
Глава МИД Польши в связи с переизбранием Туска на пост главы Евросовета заявил, что решения Евросоюза принимаются под влиянием Берлина. Такое мнение высказал также Ярослав Качиньский.
Варшава выступает против переизбрания Дональда Туска на посту главы Евросовета. Премьер Польши направила соответствующее послание лидерам ЕС.
В автомобиль премьер-министра Польши врезался 20-летний водитель на Fiat 500. Инцидент произошел под Освенцимом - родным городом премьера. Беату Шидло доставили вертолетом в Варшаву.
Премьер Польши после ДТП в Освенциме с участием автомобиля ее кортежа вертолетом доставлена в Военный институт медицины в Варшаве. Беата Шидло получила незначительные травмы.
Снимать санкции с РФ еще рано, так как положение на востоке Украины неудовлетворительное, заявила канцлер ФРГ в ходе визита в Польшу. Польский премьер согласилась с ней.
Солдаты США прибыли в Польшу к середине января, а вечером 14 января их лично приветствовала премьер страны. Они переброшены туда в рамках планов НАТО по укреплению восточных границ на фоне действий России в этом регионе.
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