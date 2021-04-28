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Беата Шидло

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Беата Шидло".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

26.01.2020 in Gedenkstätte Auschwitz Überlebende von KZ-Auschwitz treffen sich zum 75. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers

Музей в Освенциме: власти Польши пытаются политизировать его работу? 28.04.2021

Предложение министра культуры Польши ввести в состав Наблюдательного совета музея в Освенциме экс-премьера Беату Шидло вызвало в стране волну возмущения. Почему - у DW.

09.01.2018 *** Poland's Prime Minister Mateusz Morawiecki speaks during a government swearing-in ceremony at the Presidential Palace in Warsaw, Poland January 9, 2018. REUTERS/Kacper Pempel

В Польше отправлены в отставку главы Минобороны и МИД 09.01.2018

Новый польский премьер меняет состав министров в преддверии переговоров с Брюсселем. ЕС анонсировал проведение штрафной процедуры против Польши.

Poland Prime Minister Beata Szydlo arrives on the first day of an EU summit meeting, Thursday 09 March 2017, at the European Union headquarters in Brussels. BELGA PHOTO THIERRY ROGE |

Премьер-министр Польши подала в отставку 08.12.2017

Беата Шидло потеряла доверие Ярослава Качиньского и подала в отставку. С ее политикой связывают ухудшение отношений с Германией и изоляцию Варшавы в ЕС.
13.06.2016 - Die Fahnen von Deutschland (l) und Polen wehen am 11.07.2015 auf dem Dach des gemeinsamen Zentrums der deutsch-polnischen Polizei- und Zollzusammenarbeit im polnischen Swiecko nahe Frankfurt (Oder) (Brandenburg). Foto: Patrick Pleul/dpa (zur Vorberichterstattung zum Thema Vor dem 25-jährigen Bestehen des Vertrags zwischen der Bundesrepublik und Polen vom 13.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/P. Pleul

Варшава готовит официальный запрос к ФРГ о репарациях 08.09.2017

По словам польского премьера, официальному обращению к Берлину с требованиями о репарациях будет предшествовать принятие "политического решения".
13.06.2016 - Die Fahnen von Deutschland (l) und Polen wehen am 11.07.2015 auf dem Dach des gemeinsamen Zentrums der deutsch-polnischen Polizei- und Zollzusammenarbeit im polnischen Swiecko nahe Frankfurt (Oder) (Brandenburg). Foto: Patrick Pleul/dpa (zur Vorberichterstattung zum Thema Vor dem 25-jährigen Bestehen des Vertrags zwischen der Bundesrepublik und Polen vom 13.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/P. Pleul

Требования Польши к ФРГ о выплате репараций звучат все серьезнее 25.08.2017

О том, что Варшава собирается потребовать от Германии выплаты репараций, уже заявила и польский премьер-министр Беата Шидло. Эксперты оценили шансы Польши получить компенсацию.
09.03.2017***** Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo gibt am 09.03.2017 in Brüssel (Belgien) beim EU-Gipfel eine Pressekonferenz. Aus Empörung über die Wiederwahl von D. Tusk als Ratspräsident wird Polen die Abschlusserklärung des Brüsseler EU-Gipfels nicht mittragen. Das sagte Ministerpräsidentin Beata Szydlo am Rande des Spitzentreffens. Foto: Olivier Matthys/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Премьер-министр Польши заявила о праве на репарации от Германии 24.08.2017

Польша является жертвой Второй мировой войны и ей не был возмещен ущерб, заявила Беата Шидло. В Берлине настаивают на том, что вопрос репараций уже давно окончательно урегулирован.

Рост протестного движения в Польше: чего боятся поляки (10.08.2017) 10.08.2017

Голос польской оппозиции звучит все громче. Участники массовых протестов обвиняют правящую партию "Закон и справедливость" в узурпации власти и подрыве демократических устоев, завоеванных польским народом в 1989 году.
09.03.2017***** Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo gibt am 09.03.2017 in Brüssel (Belgien) beim EU-Gipfel eine Pressekonferenz. Aus Empörung über die Wiederwahl von D. Tusk als Ratspräsident wird Polen die Abschlusserklärung des Brüsseler EU-Gipfels nicht mittragen. Das sagte Ministerpräsidentin Beata Szydlo am Rande des Spitzentreffens. Foto: Olivier Matthys/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Правительство Польши намерено добиться принятия судебной реформы 24.07.2017

Вето президента только замедлит реализацию закона о Верховном суде, заявила премьер-министр Беата Шидло. Новые нормы все равно будут приняты, уверена она.

Visegrad Group (V4) member nations' Prime Ministers, Bohuslav Sobotka of the Czech Republic, Hungary's Viktor Orban, Poland's Beata Szydlo and Slovakia's Robert Fico pose for a family photo during a summit in Warsaw, Poland March 2, 2017. REUTERS/Kacper Pempel

Вышеградская группа обвинила ЕС в давлении по вопросу о беженцах 28.03.2017

Польша, Венгрия, Чехия и Словакия обвиняют Брюссель в давлении в связи с миграционной политикой. Премьер Венгрии не одобрил распределение денег от ЕС, если оно будет связано с политикой приема беженцев.
Illustration picture shows the meeting room on the first day of an EU summit meeting, Thursday 09 March 2017, at the European Union headquarters in Brussels. BELGA PHOTO THIERRY ROGE |

Саммит ЕС завершился без совместного заявления и "семейного фото" 10.03.2017

На брюссельском саммите ЕС проявились существенные разногласия между его участниками. Один из ключевых вопросов: имеет ли право на жизнь идея "Европы двух скоростей".
Witold Waszczykowski, Außenminister Polen DW, Rosalia Romaniec

Польша обнаружила "диктат Берлина" в ЕС после переизбрания Туска 09.03.2017

Глава МИД Польши в связи с переизбранием Туска на пост главы Евросовета заявил, что решения Евросоюза принимаются под влиянием Берлина. Такое мнение высказал также Ярослав Качиньский.
02/06/2017*** 3022439 02/06/2017 President of the European Council Donald Tusk meets with President of Azerbaijan Ilham Aliyev during the EU foreign ministers' meeting in Brussels. Alexey Vitvitsky/Sputnik |

Премьер Польши направила ЕС письмо с отказом поддержать Туска 08.03.2017

Варшава выступает против переизбрания Дональда Туска на посту главы Евросовета. Премьер Польши направила соответствующее послание лидерам ЕС.

Премьер-министр Польши попала в ДТП под Освенцимом (11.02.2017) 11.02.2017

В автомобиль премьер-министра Польши врезался 20-летний водитель на Fiat 500. Инцидент произошел под Освенцимом - родным городом премьера. Беату Шидло доставили вертолетом в Варшаву.
10.2.2017*** Security officers stand outside a rescue helicopter which is transporting Prime Minister Beata Szydlo after car accident in Oswiecim, Poland February 10, 2017. Forum via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. POLAND OUT.

Премьер Польши после ДТП доставлена вертолетом в Военный институт медицины в Варшаве 11.02.2017

Премьер Польши после ДТП в Освенциме с участием автомобиля ее кортежа вертолетом доставлена в Военный институт медицины в Варшаве. Беата Шидло получила незначительные травмы.

07.02.2017 German Chancellor Angela Merkel, left, is welcomed by Poland's Prime Minister Beata Szydlo in Warsaw, Poland, Tuesday, Feb. 7, 2017, when Merkel visits Poland for talks with several top leaders. (AP Photo/Czarek Sokolowski)

Меркель: Снимать санкции с России еще рано 07.02.2017

Снимать санкции с РФ еще рано, так как положение на востоке Украины неудовлетворительное, заявила канцлер ФРГ в ходе визита в Польшу. Польский премьер согласилась с ней.

В Польше тепло встретили американских военных (16.01.2017) 16.01.2017

Солдаты США прибыли в Польшу к середине января, а вечером 14 января их лично приветствовала премьер страны. Они переброшены туда в рамках планов НАТО по укреплению восточных границ на фоне действий России в этом регионе.
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