Премьер-министр Польши заявила о праве на репарации от Германии

Польша является жертвой Второй мировой войны и ей не был возмещен ущерб, заявила Беата Шидло. В Берлине настаивают на том, что вопрос репараций уже давно окончательно урегулирован.