БДИПЧ ОБСЕ не пошлет наблюдателей на выборы президента Беларуси

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не будет направлять наблюдательную миссию на президентские выборы в Беларуси, поскольку не получило соответствующего приглашения. "Отсутствие своевременного приглашения спустя более двух месяцев после объявления о выборах не позволит БДИПЧ наблюдать за ключевыми аспектами избирательного процесса", - заявила в среду, 15 июля, директор бюро Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

Среди таких аспектов она назвала формирование избирательных комиссий и регистрацию кандидатов. По словам Ингибьёрг Гисладоттир, организация в недавнем времени призывала власти страны улучшить эти сферы. Из результатов этих процессов становится ясно, что власти в Минске не предприняли соответствующих мер, указала она.

Отсутствие приверженности к сотрудничеству

Директор БДИПЧ подчеркнула, что это свидетельствует об отсутствии приверженности сотрудничеству с наблюдателями, которое предусмотрено обязательствами в рамках ОБСЕ. Также в заявлении указывается, что после начала пандемии коронавируса предприняла все усилия для выполнения своего мандата по наблюдению за выборами и провела мониторинг в нескольких странах.

Одновременно Ингибьёрг Гисладоттир вновь заявила о глубокой обеспокоенности в связи с сообщениями о запугивании потенциальных кандидатов в президенты Беларуси и аресте оппозиционных активистов. "Защита являющихся фундаментальными свободы собраний и свободы выражения мнений является обязательным условием для истинно демократических выборов", - подчеркнула она.

Избирательная кампания в Беларуси сопровождается протестами и арестами

Накануне в Беларуси прошли акции в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые не были зарегистрированы кандидатами для участия в выборах президента. При этом были задержаны более 250 протестующих.

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. Кандидатами зарегистрированы действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

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