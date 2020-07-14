БДИПЧ ОБСЕ не пошлет наблюдателей на выборы президента Беларуси

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не будет направлять наблюдательную миссию на президентские выборы в Беларуси, поскольку не получило соответствующего приглашения. "Отсутствие своевременного приглашения спустя более двух месяцев после объявления о выборах не позволит БДИПЧ наблюдать за ключевыми аспектами избирательного процесса", - заявила в среду, 15 июля, директор бюро Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.
Среди таких аспектов она назвала формирование избирательных комиссий и регистрацию кандидатов. По словам Ингибьёрг Гисладоттир, организация в недавнем времени призывала власти страны улучшить эти сферы. Из результатов этих процессов становится ясно, что власти в Минске не предприняли соответствующих мер, указала она.
Отсутствие приверженности к сотрудничеству
Директор БДИПЧ подчеркнула, что это свидетельствует об отсутствии приверженности сотрудничеству с наблюдателями, которое предусмотрено обязательствами в рамках ОБСЕ. Также в заявлении указывается, что после начала пандемии коронавируса предприняла все усилия для выполнения своего мандата по наблюдению за выборами и провела мониторинг в нескольких странах.
Одновременно Ингибьёрг Гисладоттир вновь заявила о глубокой обеспокоенности в связи с сообщениями о запугивании потенциальных кандидатов в президенты Беларуси и аресте оппозиционных активистов. "Защита являющихся фундаментальными свободы собраний и свободы выражения мнений является обязательным условием для истинно демократических выборов", - подчеркнула она.
Избирательная кампания в Беларуси сопровождается протестами и арестами
Накануне в Беларуси прошли акции в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые не были зарегистрированы кандидатами для участия в выборах президента. При этом были задержаны более 250 протестующих.
Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. Кандидатами зарегистрированы действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.
Смотрите также:
-
Взгляд на Беларусь со стороны
Академик Анатолий Михайлов (Литва)
Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.
-
Взгляд на Беларусь со стороны
Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)
Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.
-
Взгляд на Беларусь со стороны
Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)
Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.
-
Взгляд на Беларусь со стороны
Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)
То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.
-
Взгляд на Беларусь со стороны
Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)
Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.
-
Взгляд на Беларусь со стороны
Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)
Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.
-
Взгляд на Беларусь со стороны
Бизнесмен Павел Маринич (Литва)
Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.
Автор: Галина Петровская