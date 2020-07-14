 БДИПЧ ОБСЕ не пошлет наблюдателей на выборы президента Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 15.07.2020

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Беларусь

БДИПЧ ОБСЕ не пошлет наблюдателей на выборы президента Беларуси

Белорусские власти не направили приглашение для наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ спустя более двух месяцев после объявления о проведении выборов.

информация о выборах в Беларуси

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не будет направлять наблюдательную миссию на президентские выборы в Беларуси, поскольку не получило соответствующего приглашения. "Отсутствие своевременного приглашения спустя более двух месяцев после объявления о выборах не позволит БДИПЧ наблюдать за ключевыми аспектами избирательного процесса", - заявила в среду, 15 июля, директор бюро Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

Среди таких аспектов она назвала формирование избирательных комиссий и регистрацию кандидатов. По словам Ингибьёрг Гисладоттир, организация в недавнем времени призывала власти страны улучшить эти сферы. Из результатов этих процессов становится ясно, что власти в Минске не предприняли соответствующих мер, указала она.

Отсутствие приверженности к сотрудничеству

Директор БДИПЧ подчеркнула, что это свидетельствует об отсутствии приверженности сотрудничеству с наблюдателями, которое предусмотрено обязательствами в рамках ОБСЕ. Также в заявлении указывается, что после начала пандемии коронавируса предприняла все усилия для выполнения своего мандата по наблюдению за выборами и провела мониторинг в нескольких странах.

Одновременно Ингибьёрг Гисладоттир вновь заявила о глубокой обеспокоенности в связи с сообщениями о запугивании потенциальных кандидатов в президенты Беларуси и аресте оппозиционных активистов. "Защита являющихся фундаментальными свободы собраний и свободы выражения мнений является обязательным условием для истинно демократических выборов", - подчеркнула она.

Избирательная кампания в Беларуси сопровождается протестами и арестами

Накануне в Беларуси прошли акции в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые не были зарегистрированы кандидатами для участия в выборах президента. При этом были задержаны более 250 протестующих.

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. Кандидатами зарегистрированы действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

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  • Анатолий Михайлов

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    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

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    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

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    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

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    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 03:33

В Европарламенте обсудили ситуацию в Беларуси накакуне выборов

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Заявление БДИПЧ ОБСЕ

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