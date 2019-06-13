 Бах в модном французском стиле | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.06.2019

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Культура и стиль жизни

Бах в модном французском стиле

В этой передаче из цикла "DW в гостях у радио "Орфей" мы приглашаем на открытие Баховского фестиваля в Лейпциге.

Логотип DW в гостях у радио Орфей

С 14 по 23 июня в Лейпциге прошел традиционный Баховский фестиваль - Bachfest. Его тема: Бах (Johann Sebastian Bach) как придворный композитор, ведь великий Иоганн Себастьян был не только кантором церкви Cвятого Фомы и писал не только духовные сочинения.

Существует с баховских времен: хор мальчиков церкви Святого Фомы

Существует с баховских времен: хор мальчиков церкви Святого Фомы

В течение 15 лет Бах служил при различных дворах, создавал музыку для придворных празднеств, делал виртуозные обработки и инструментовки. При этом музыкальный космополит Бах ориентировался на модный в то время "французский стиль". В концерте, традиционно отрывающемся органной прелюдией, задействованы лучшие музыкальные силы Лейпцига, начиная со знаменитого хора мальчиков церкви Cвятого Фомы.

 Концерт выйдет в эфир 25 июня в 21 часов по московскому времени на волнах радио "Орфей": 99,2 FM в Москве и на частотах "Орфея" в других городах России. Кроме того, он будет транслироваться в интернете на сайте "Орфея".

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Контекст

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Что в черепе тебе моем: как выглядели гении прошлого

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Ссылки в интернете

Баховский фестиваль в Лейпциге

Слушать радио "Орфей" в прямом эфире

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За кулисами шоу "Голос. Дети", или Как зажигают звезды в России  

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